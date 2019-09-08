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 Події, Фоторепортаж
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 ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря. ФОТОрепортаж

Слідчі Краматорського територіального управління Державного бюро розслідувань, затримали підполковника Лисичанського прикордонного загону Державної прикордонної служби за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 71 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування в розмірі 71 тис.грн; сума неправомірної вигоди становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Прикордонник був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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"Вирішується питання про оголошення затриманому повідомлення про підозру, обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади", - зазначили в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря 01
ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря 02
ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147144
 
   
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еще один попался на мыролюбстве и реформизме.
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Необхідна тотальна незалежна перевірка на детекторі брехні всіх 100 відсотків тих, хто відповідає за прийняття подібних рішень або повязаний з матеріальними цінностями.
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Ви єврей?
детектор не гарантує 100%.
детектор не є доказом в норм. країнах.(в судах норм. країн)
якщо використовувати детектор в Україні, то сядуть усі.(а охороняти запросимо японців?)
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Смешно. У нас не арестовывают а задерживают. Задержитесь- поделитесь- идите дальше работайте чтобы судьям и прокурорам заплатить
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Що? не поделился с зебобиками? Правильно задержали! Теперь своего человека поставят!
На таможне у Зеленского уже свои люди!
ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки - Цензор.НЕТ 3724
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А фамилия подполовника случайно не Порошенко ?
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Или теперь - ЗЕЛЕЙССКИЙ ,,, ?:?
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Однако карма: сначала ты крадешь у НГУ рюкзаки... потом сам становишся похожим на рюкзак!ГБР задержало подполковника тылового обеспечения при получении 71 тыс. грн взятки - Цензор.НЕТ 381
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
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