 ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"За попередньою інформацією: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування в розмірі 71 тис.грн; сума неправомірної вигоди становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників", - йдеться в повідомленні.
Прикордонник був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
"Вирішується питання про оголошення затриманому повідомлення про підозру, обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади", - зазначили в ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Ви єврей?
детектор не гарантує 100%.
детектор не є доказом в норм. країнах.(в судах норм. країн)
якщо використовувати детектор в Україні, то сядуть усі.(а охороняти запросимо японців?)
На таможне у Зеленского уже свои люди!
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Или теперь - ЗЕЛЕЙССКИЙ ,,, ?:?
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