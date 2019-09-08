 ДБР затримало підполковника тилового забезпечення під час одержання 71 тис. грн хабаря. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення вимагав та отримав неправомірну вигоду від постачальника продуктів харчування в розмірі 71 тис.грн; сума неправомірної вигоди становила 10% від вартості договору закупівлі харчових продуктів для військовослужбовців-прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Прикордонник був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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"Вирішується питання про оголошення затриманому повідомлення про підозру, обрання підполковнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення його від займаної посади", - зазначили в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.





