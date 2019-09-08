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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У суботу, 7 вересня, в селі Долинське Хрестовської об'єднаної територіальної громади Чаплинського району Херсонської області відбулася церемонія прощання з Едуардом Шаховим (позивний Шах), 1993 року, молодшим сержантом, парамедиком-командиром відділення 3-ї роти 2-го батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної Гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацгвардії України.

Едуард Шахов загинув 4 вересня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ. 

О 18.33 під час переміщення до укриття Едуард Шахов потрапив під обстріл снайпера, внаслідок якого дістав важке поранення грудної клітки в районі серця. Був оперативно доправлений до центральної районної лікарні міста Бахмут, де від поранень за годину помер.

Едуард Шахов народився 12.12.1993 року у Долинському. Тривалий час мешкав на Донеччині, закінчив Донецький Національний Університет (історичний факультет). З літа 2015 року перебував у лавах "Азова". У нього залишилися батьки.

Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 01
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 02
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 03
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 04
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 05
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 06
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 07
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 08
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 09
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 10
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 11
Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147143
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне Герою! Щирі співчуття його сім'ї.
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Царство Небесне воїну і нехай рідна земля буде йому пухом
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Царство небесне Герою! Щирі співчуття його сім'ї.
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Царство Небесне воїну і нехай рідна земля буде йому пухом
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Нам надоело хоронить. Надоело отводить войска с законной территории своей страны (ст. Луганская). Может пора убивать ?
Слабая страна никому не нужна.
Украина - это "буфер" между рыфляндией и Европой.
Рыфляндия понимает только тогда, когда "получает по зубам". Иначе никак.

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Так иди на фронт!
Или ты на цензоре только такой храбрый?
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А вы зе любители и дальше верьте в мир. А лучше поедьте на фронт лично без оружия (вы же за мир) "ту сторону" к миру склонять.
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