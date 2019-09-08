 Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацгвардії України.

Едуард Шахов загинув 4 вересня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

О 18.33 під час переміщення до укриття Едуард Шахов потрапив під обстріл снайпера, внаслідок якого дістав важке поранення грудної клітки в районі серця. Був оперативно доправлений до центральної районної лікарні міста Бахмут, де від поранень за годину помер.

Едуард Шахов народився 12.12.1993 року у Долинському. Тривалий час мешкав на Донеччині, закінчив Донецький Національний Університет (історичний факультет). З літа 2015 року перебував у лавах "Азова". У нього залишилися батьки.























