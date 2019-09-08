 Із загиблим від кулі снайпера терористів 26-річним українським воїном і парамедиком Едуардом Шаховим попрощалися на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацгвардії України.
Едуард Шахов загинув 4 вересня в районі селища міського типу Зайцеве Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
О 18.33 під час переміщення до укриття Едуард Шахов потрапив під обстріл снайпера, внаслідок якого дістав важке поранення грудної клітки в районі серця. Був оперативно доправлений до центральної районної лікарні міста Бахмут, де від поранень за годину помер.
Едуард Шахов народився 12.12.1993 року у Долинському. Тривалий час мешкав на Донеччині, закінчив Донецький Національний Університет (історичний факультет). З літа 2015 року перебував у лавах "Азова". У нього залишилися батьки.
https://www.youtube.com/watch?v=JDZBrASXm5w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1D8FT83hutfn9Q2kjaqbxUZUZOx0Y20yNck33sH2wndm15-kDI1dswR6s
Царство Небесне, Воїне світла
Слабая страна никому не нужна.
Украина - это "буфер" между рыфляндией и Европой.
Рыфляндия понимает только тогда, когда "получает по зубам". Иначе никак.
Или ты на цензоре только такой храбрый?