 Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
"Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля "Fiat Doblo" виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2104", що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок аварії водій автомобіля "ВАЗ", мешканець Мелітопольського району, 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини, 1963 року народження, померли на місці події. Водій автомобіля "Фіат", військовослужбовець, 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.
Чотири пасажири автомобіля "ВАЗ" - двоє малолітніх дітей, мешканці Мелітопольського району, 2010 та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки, 1972 та 1982 років народження, госпіталізовані до лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Человеческий фактор чаще всего приводит к авариям, один устал не захотел отдохнуть, второй переоценил возможности авто, да и свои тоже.
Вот и гибнут люди, становятся инвалидами.
https://mrpl.city/news/view/v-mariupole-devushka-na-inomarke-protaranila-ograzhdenie-foto?fbclid=IwAR3GTrKJsZ_dA8H1-iNEfYrxNhOBX_tYvbMDxqcwoydxWFSsmXyiqgSGn8I
Миллиарды каждый год идут с акцизов "на ремонт и строительство дорог", а оно как-то и не видно результата. Хотя Гройсман говорил шо все время строят и ремонтируют.(если он летел на вертолете, то конечно у него дороги отличные))
Їздять, як попало - поліція не бачать, палять бадилля по всій Україні - дихати народу неможливо, росте захворюваність - нікому діла немає.
мы тут как-то уж сами помучаемся (с.... б..., где же моя е.... "кравчучка" то?)
Ангела в дорогу!
Кошмар!! 200 чел за месяц...придется продать авто или обменять на КАМАЗ....