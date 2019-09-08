EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  5137  39
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2484) Нацполіція (8161) Запорізька область (408)

 Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

У Мелітопольському районі водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим легковим автомобілем. В результаті аварії чотири людини загинули, чотири з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в лікарню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

"Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля "Fiat Doblo" виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2104", що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії водій автомобіля "ВАЗ", мешканець Мелітопольського району, 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини, 1963 року народження, померли на місці події. Водій автомобіля "Фіат", військовослужбовець, 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.

Чотири пасажири автомобіля "ВАЗ" - двоє малолітніх дітей, мешканці Мелітопольського району, 2010 та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки, 1972 та 1982 років народження, госпіталізовані до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано. ФОТОрепортаж

Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області 01
Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області 02
Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147140
 
 
 Топ коментарі
 
Дороги в Украине нужно строить сразу с разделительными отбойниками. Дороже? Но как похвасталась команда Зе: жизнь и свобода гражданина для них - высшая ценность.
 показати весь коментар
 
Н да...Надо встречки строить метров за 100.....И бетонную стену между ними....Но думаю всё равно если не перелезут,то перелетят...
 показати весь коментар
 
....после таких сообщений-снять пару колес,что бы не выезжать с гаража. Надо погуглить насчет статистики за год.. тогда придется снять все 4 колеса.Наверное сейчас в забое(не шахтер) безопаснее чем на трассе....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дороги в Украине нужно строить сразу с разделительными отбойниками. Дороже? Но как похвасталась команда Зе: жизнь и свобода гражданина для них - высшая ценность.
 показати весь коментар
 
 
Может их просто нужно заработать умением ?
 показати весь коментар
 
 
Пока их продают - зарабатывать умением? Выехал на встречку: Четыре человека погибли, четыре госпитализированы в результате ДТП в Запорожской области - Цензор.НЕТ 2296
 показати весь коментар
 
Трудно с совком разговаривать )) Переворот сознания ))
 показати весь коментар
 
 
Хотите сказать - сейчас права не продаются? Вы, видать, живёте в стране розовых пони?
 показати весь коментар
 
 
Права? Все права сжечь! Все машины конфисковать!
 показати весь коментар
 
Грустно жить в окружении ваших соплеменников, это да, правда.
 показати весь коментар
 
Зачем же так ???
Человеческий фактор чаще всего приводит к авариям, один устал не захотел отдохнуть, второй переоценил возможности авто, да и свои тоже.
Вот и гибнут люди, становятся инвалидами.
 показати весь коментар
 
Один устал не захотел отдохнуть, второй переоценил возможности авто - По первому согласен- просто *******, по второму - переоценил возможности авто - *******.
 показати весь коментар
 
на це треба років 20, це коли ми вже будемо старенькі, Анатолійович.
 показати весь коментар
 
Нужны отбойники от таких водил.Хоть другие не пострадают.
 показати весь коментар
 
 
Если бы аварии из-за "качества" "дорог" перевести в суммы компенсаций(сколько бы в норм. странах суды назначали), то в общем всю страну мона было бы продать и распределить бабло между пострадавшими и близкими погибших.
Миллиарды каждый год идут с акцизов "на ремонт и строительство дорог", а оно как-то и не видно результата. Хотя Гройсман говорил шо все время строят и ремонтируют.(если он летел на вертолете, то конечно у него дороги отличные))
 показати весь коментар
 
 
кожна влада в Україні боїться розсердити людей санкціями, штрафами, позбавленнями прав. Але 90% будуть радо вітати наведення порядку на дорогах.
Їздять, як попало - поліція не бачать, палять бадилля по всій Україні - дихати народу неможливо, росте захворюваність - нікому діла немає.
 показати весь коментар
 
 
є дослідження - люди скрізь однакові, грають скрізь два фактори - загальна культура+дії влади щодо некультурних людей, в тому числі, і на дорогах.
 показати весь коментар
 
Итого, в ВАЗе находились 8(восемь) человек!!! Всё чаще читаю: выезд на встречку. Это у нас становится каким-то национальным видом спорта- камикдзболом.
 показати весь коментар
 
 
Конечно семь! Это я, ненароком, водилу Фиата тоже посчитал.
 показати весь коментар
 
 
Тут исход немного другой в этой ситуации. Но почему-то не зря, когда читаешь даже заголовки, когда в дтп погибает больше двух людей сразу уверен, что один с автомобилей будет совковый тазик.
 показати весь коментар
 
 
Н да...Надо встречки строить метров за 100.....И бетонную стену между ними....Но думаю всё равно если не перелезут,то перелетят...
 показати весь коментар
 
 
На дороге с двумя полосами каждый обгон является смертельным риском.
 показати весь коментар
 
 
Бедные турки. Что они забыли в етой стране
 показати весь коментар
 
 
а ты что забыл? езжай.те к бярезкам, "г*сподинчик"
мы тут как-то уж сами помучаемся Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 5608 (с.... б..., где же моя е.... "кравчучка" то?)
 показати весь коментар
 
....после таких сообщений-снять пару колес,что бы не выезжать с гаража. Надо погуглить насчет статистики за год.. тогда придется снять все 4 колеса.Наверное сейчас в забое(не шахтер) безопаснее чем на трассе....
 показати весь коментар
 
 
А мне сейчас выезжать... на Бердянскую косу. Короче, если сегодня на связь не выйду- значит- не доехал. Прошу считать меня- некоммунистом.
 показати весь коментар
 
 
да еще и баб за рулем - просто куча. В Киеве так же?
 показати весь коментар
 
...по гуглил "За первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек."
Кошмар!! 200 чел за месяц...придется продать авто или обменять на КАМАЗ....
 показати весь коментар
 
 
Участники аварий, те которые остались в живых обычно сидят в тюрьме, даже невиновные, Дронов например- невиноват, а сидит, причем аж 10 лет сидеть, за то что ехал на зелёный и не успел отреагировать на Зайцева, которая летела со скорость свыше 💯 км/ч на красный свет.
 показати весь коментар
 
 
Не}{ер шастать ночью! Доездились любители прохлады и пустых дорог.
 показати весь коментар
 
Семеро в жигулі............. не блін, не довбодятел водій?
 показати весь коментар
 
 
Вночі потрібно спати а не по дорогах рискати
 показати весь коментар
 
 
Царствие небесное погибшим, если это случилось на выезде из Мелитополя на Запорожье, там по дебильному сделана рядность движения, там днем можно влететь на встречную там то полоса влево через метр направо или нарушишь рядность или окажешься на встречке, СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА СРАНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ города Мелитополя хватит УБИВАТЬ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ!
 показати весь коментар
 
как они туда поместились , семь человек , ёпт .. Виїхав на зустрічну: Чотири людини загинули, чотири госпіталізовані через ДТП у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 2640
 показати весь коментар
 
Долбо їхало на Doblo. Час не вказано, але, зрозуміло, було засліплення, втрата орієнтації і відчуття напрямку. Взагалі, водіїв слід тренувати на такий стан. Є просте правило: триматися правої кромки дороги.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору