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 Політика України
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Все про:Зеленський (2666) моряки (717) полонені (468)

 Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрів українських полонених в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, в Києві.

Гарант чекав їх просто біля трапа літака, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Він символічно зняв жовті браслети, які носив на підтримку українських полонених і віддав їх морякам, які прилетіли.

Нагадаємо, в липні Володимир Зеленський, коментуючи в Facebook деякі повідомлення в соціальних мережах, що він нібито носить жовті браслети "з клубів", зазначив: "На них - прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, доки не повернемо хлопців додому". На фотографії, розміщеній під повідомленням, було видно на руках браслети з іменами "Юрій Будзило" і "Володимир Терещенко".

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Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених 01
Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених 02
Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених 03

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Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147116
 
   
 Топ коментарі
 
Алексей Арестович
- На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая, но принципиальная подробность:
- на наших позициях в районе Станицы Луганской сняли украинские государственные флаги, «чтобы не раздражать ту сторону».
Военные говорят - по прямому распоряжению ОП.
Знаете, как человек становится взяточником?
Он берет сто гривен и говорит:
- это в первый и последний раз.
Потом он берет ещё, и то же в последний раз.
Потом ещё. И еще, и уже не может остановиться.
Отказ от сопротивления на войне - это, как учил нас Черчилль, всегда дорога к позору.
Но сначала все выглядит маленькой, разумной уступкой.
Первый и последний раз.
Снятие флагов, которые ставили, оплачивая установку десятками жизней, это не то, чтобы уж совсем позор.
Но это уже - дорога позора.
Россияне - имперцы.
Они умеют планировать и добиваться своего.
Они понимают значение символов.
Они рассчитали все так, что даже самолёт с их пленными сел раньше, чем наш в Борисполе.
Мы хуторяне. Мы не умеем. Не умеем, потому, что не придаём значения.
Однако, можно быть хуторянином и двигаться к совершенствованию.
А можно двигаться к закреплению хуторянства.
Знаете, как страна финляндизируется и становится «Малороссией»?
Она снимает флаги и говорит:
- Это мудрая, дальновидная уступка. В первый и последний раз.
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для зедебілів один пуй - Україна чи малоросія, так.
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А разница в том или освободили согласно международного трибунала или обменяли сдав интересы Украины
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интересы Украины - СВОБОДА укрианских граждан. тебе касбу этого не понять.
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Вам порохоботам , по-моему чем хуже для Украины, тем лучше. Задолбали вы уже.
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Ничего порохоботики скулят а мы Украину строим Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 3831
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ти тільки кацапстан свій можеш побудувати, з "удобствамі во дворє", кацапа.
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ти вже там обоснувався назавжди, кацапа, з усім своїм кацапстаном.
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ну теперь для вас, свиньи, новым властям нужно сочинять новую "морковку" Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 9406
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Зеленский молодец, а поросенко - ********))
поросенко от зависти исходит злобой, и бредит о реванше коррупции, которую оно построило в Украине..
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А Кондитер в мятом пиНджаке, по-твоему, лучше смотрится на посту главнокомандующего, да пЕтЕкантроп?
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поросенко - это сбитый торт, который все просрал своей жадностью))
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Зеля-прэзик - какое ничтожество!... Ходячая пародия-карикатура на президента!
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Во как оказывается до Пороха в Украине не было коррупции...анекдот дня от зебилов.
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Дмитро Корчинський
40 хв. ·

За нашою інформацією, ось на що погоджується зеленський:
зміни до конституціі про статус Донбасу; амністію практично усіх найманців; виплати заборгованності по пенсіям; поступово згорне усі проекти по «Стугні» і по ракетам (які раніше Турчинов лобіював); внесе корегування в закон про мову(навесні)....
Зеленський сподівається, що путін задовольнитися нашою частковою капітуляцією.

Путін впевнений в тому, що наша часткова капітуляція стане передмовою до повної.
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Знайшов *авторитет * ..Корча ПРовокатора ! Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 3075
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Корчинский вангует сто пудово! Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 9818 К лету будем Южным Федеральным округом кацапстана. Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених - Цензор.НЕТ 9818
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Дурацкий Квартал зажигает!... Вот Зеля-прэзик, вот хитрый поц! Во башка хитрая!... И придумал же такое!.. На ровном месте! Это ж надо так пропиариться даже тут!... За пять минут до встречи придумать такое!... Вот чего у него много - так это хитрости и пиарства, похоже, даже на покойниках пиариться будет!
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Більше було б користі, якби це чмо зелене з цими "браслетиками" на йолці зависло...
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