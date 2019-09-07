 Зеленський під час зустрічі віддав звільненим морякам символічні іменні браслети, які носив на підтримку українських полонених. ФОТОрепортаж

Гарант чекав їх просто біля трапа літака, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Він символічно зняв жовті браслети, які носив на підтримку українських полонених і віддав їх морякам, які прилетіли.
Нагадаємо, в липні Володимир Зеленський, коментуючи в Facebook деякі повідомлення в соціальних мережах, що він нібито носить жовті браслети "з клубів", зазначив: "На них - прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, доки не повернемо хлопців додому". На фотографії, розміщеній під повідомленням, було видно на руках браслети з іменами "Юрій Будзило" і "Володимир Терещенко".
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
поросенко от зависти исходит злобой, и бредит о реванше коррупции, которую оно построило в Украине..
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За нашою інформацією, ось на що погоджується зеленський:
зміни до конституціі про статус Донбасу; амністію практично усіх найманців; виплати заборгованності по пенсіям; поступово згорне усі проекти по «Стугні» і по ракетам (які раніше Турчинов лобіював); внесе корегування в закон про мову(навесні)....
Зеленський сподівається, що путін задовольнитися нашою частковою капітуляцією.
Путін впевнений в тому, що наша часткова капітуляція стане передмовою до повної.