 Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
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+44
"Украина" пишется с большой буквы, кац.
+31
Зеленский не много говорил в отличии от диабетика, он просто взял и вернул их домой, включая моряков, на искалеченной судьбе которых, мародер планировал спекулировать и пролезть на второй срок.
+22
так это и есть план кремля - за каждую угрозу парашки украина должна что-то отдать, для этого и затевалась война. когда все требования куйла будут выполнены, война закончится, высшая ценность же зели нестрелять
У тебя борщ подгорает, бегом на кухню.