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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:обмін (458) політв'язні (1024) полонені (427)

 Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну. ФОТОрепортаж

Офіс президента України оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту полонених моряків і політв'язнів з РФ в Україну в рамках обміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 01
Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 02

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Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 03
Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 04
Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 05
Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 06

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Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 07
Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147100
 
   
 Топ коментарі
 
"Украина" пишется с большой буквы, кац.

Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину - Цензор.НЕТ 7670
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Зеленский не много говорил в отличии от диабетика, он просто взял и вернул их домой, включая моряков, на искалеченной судьбе которых, мародер планировал спекулировать и пролезть на второй срок.
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так это и есть план кремля - за каждую угрозу парашки украина должна что-то отдать, для этого и затевалась война. когда все требования куйла будут выполнены, война закончится, высшая ценность же зели нестрелять
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Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що він глибоко шкодує з приводу рішення Києва. з його слів уряд Нідерландів контактував із українською стороною «кілька разів на найвищому рівні» в намаганні відвернути передачу Цемаха Росії. Міністр додав, що перед передачею до Росії Цемаха змогли допитати. Докладніше:https://www.radiosvoboda.org/a/news-tsemakh-**********/30151768.html
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Родители Гриба должны выпороть его хорошо что бы за кацапскими телками не бегал.
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Дурні!!! Ви, не бачите, шо діється???(((( Невже, не розумієте??? Все ви розумієте((((((( Робите...
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А вы говорите Цемах..Да всем насрать на погибших в Боинге,кроме их родных!! Везде власть одинаковая,везде бабло рулит!! Трпмпу нужен второй срок,Меркель и Макрону,итальяшкам деньги сирийцев и арабов кормить ,которыми они в Европу наводнили и ,как мы понимаем,эти работать не будут,а только плодиться,как тараканы,что уже успешно и делают.Поэтому вся Европа ***** за газ и ннфть в жопу целовать будут.Так что правильно все не будьте наивными
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сказала великий стратег инесса.
У тебя борщ подгорает, бегом на кухню.
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НУ і що з того,що я Порохобот!!!!! Я що не маю права на свою думку,я повинен жити тепер умом зебільщиків,чи як? Ніхто конкретно не знає як і що!!! Багато хто гадить на Зе,за те що відпустив Цемаха,хоча не відпускати просили навіть євродепутати,а він взяв і відпустив,а я так думаю,що недаремно в Києві були слідчі з Голандії і мабуть вони вирішили,що нічого нового цей Цемах не дасть і я так думаю,що дали згоду на звільнення(ну не зовсім-же ДУРНИЙ цей Зе,щоб піти проти Європи) . А з моряками--це ПОЗОР,тому-що їх і так повині були відпустити,а інакше кораблі рашки попали-б в негарне становище у водах світових морів і океанів і піариться на цьому це дуже смішно і принизливо!!! А для тих,котрі вважають найцініше для держави---люди,то давайте признаємо Крим,віддамо решту территорії Донб. і Луг. областей,а ще карлик не проти коридору до Криму і окупації Каховської ГЕС Офіс президента оприлюднив фотографії, зроблені під час перельоту 35 звільнених українців з РФ в Україну - Цензор.НЕТ 2615
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******* що хочете,а я радію що наші люди повернулись,і похер та політика.СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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