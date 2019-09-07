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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВМС (420) моряки (717) нагорода (541) Воронченко (58) полонені (468)

 Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики. ФОТО

Сьогодні в аеропорту Бориспіль українським військовим морякам, які повернулися з полону, вручили нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ВМС України.

Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики 01

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики.

Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики 02

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Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики 03

Зараз хлопці проходять медичний огляд з метою визначення стану здоров'я після російської в'язниці, по завершенню огляду військові роз'їдуться по домівках на заслужений відпочинок.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147099
 
   
 Топ коментарі
 
Они офицеры, которые выполняли свой долг и не предали Украину хотя думаю было очень тяжко в плену. Абсолютно правильно что их наградили
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Ордена и звания за сдачу в плен без боя, это уже перебор. Глядя на эти плюшки и другие будут с радостью ручки вверх поднимать.
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леопольд, дурик ангельский! почитай морское право. какая война в нейтральных водах? арабы в англии шалят, чего их страны не бомбите? еще один воин с Альбиона нашёлся!
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Ты эту поганую парашенскую привычку брось - смотреть на флажки. Украинцев 10 миллионов работают заграницей. Ты кто такая чтоб запрещать патриотам постить с заграницы? Москальской мрази под фальшивыми Украинскими флажками тут тоже хватает. Ты сама то почему ником с ананиматора пользуешься? Отвечать! В глаза смотреть!
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Они ВОЕННЫЕ моряки.. на ВОЕННОМ корабле.... Они официально заявляют, что признают себя военнопленными... сдались в плен без боя, без всякого сопротивления.. Хоть в нейтральных водах, хоть дома в корыте - но для военного сдача в плен - это позор. Попасть в плен можно по разному иногда геройски, но просто поднять руки.. - это позор.
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Войне скоро конец по ходу дела--------По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией заявил, что во втором этапе вернутся все заключенные, сообщает 112 Украина..
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далі Запоріжжя ,Херсонщину і Харківщину прої.емо , а , може , й Київщину.
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Ребята заслужили свои награды. Они выставили рашку в глазах всего мира пиратами, фактически разблокировали проход украинских судов в Азовское море и практически добились для россии дополнительных санкций, которые быдло-шмаркля благополучно про..бал.
Если б они начали стрелять - то толку небыло б никакого, один вред. Но диванным экспертам \того никак не получается понять - "почему не стреляли, почему не потопили вепь российский флот, почему здались в плен..."
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Потрібно мародера парашенка, нагородить орденом шнобеля,за те що відправив моряків в полон до кацапстану!А коли інші звільнили,то боров почав кувікать.Це я! Це я !
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Читаю коменти і сміюся) Боти з ботами сруться) Одні - це типу "порохоботи", які типу обурюються через те, що цих моряків нагороджують. А інші (по суті ті ж самі) - на них визвірються) Шоу по канонам "95го кварталу" влаштували на сайті. Мені реально цікаво, ви всі - кремлеботи чи вас "нові обличчя" найняли?
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Зраді немає спокою, не було б обміну - зрада, кацапи сидять в наших тюрмах за наш рахунок теж зрада, обміняли аби кацапи не сиділи на нашій шиї - глуха зрада!
З поверненням хлопці. Здоров'я вам та вашим рідним! Все буде Україна!
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може хтось знає , навіщо морським офіцерам кортики ? Для яких цілей , чи устав може прямо визначає правила застосування цієї зброї ?
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просто прикраса ? Краще тоді подарували б їм білі хустинки , гарненькі такі ,красиииві.
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це шоп здаватись сподручнєйє в слєдущій раз помахать бєлим платочком - а то пульнуть опять - і когось ранить
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практичні білі хустинки - і тєлєскопічеські древка - шоп швидко розгонути поки не встигли пульнуть із пулімьота
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то парадна форма - видаєця один раз коли присвоюють звання. А за шо ше один? нєпорядок
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Кортик вручається моряку при отриманні першого офіцерського звання. Отже морякам з врученням кортиків були присвоєні звання морських офіцерів. Залишилось дізнатись кому з хлопців чергові, а кому перші.
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ага, матросам присвоїли мічманів - їм і дали по кортіку
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Хлопці виконували наказ.Щодо них-крапка.А от-хто по вертикалі узгоджував цей наказ та з якою метою по такому марщруту-питань немало,а також мета-Все це необхідно з їхньою жопомогою досконало вияснити.Бо тут можуть мати місце різні варіанти,в т.ч. провокативні.
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канал Прямий - светоч журналистики. Его только соевые дегенераты смотрят и то не все
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тобто чверть фанатів Бариги сумніваються .Розлад і хитання.
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Хлопцы заслужили эти награды , все , кто достойно вели себя в плену .
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За что за что ? За сдачу в плен с оружием и судами !? А как они вели себя в плену нам не известно !? А по телеку судить - кацапская манера !!!
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"В камерах площадью полтора на два метра стоят железные кровати с матрацами и шерстяными одеялами, стены выкрашены в зеленый цвет. В скором времени пленных украинцев могут перевести в камеры с соседями - там у них будут холодильники, может быть, также телевизоры.
Телеканал передает, что украинцы позавтракали гречневой кашей и провели час на прогулке в тюремном дворике. После обеда им должны были принести книги.
"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", - передает телеканал слова военного ВМС ВСУ Романа Мокряка."
Нацисты в Бухенвальде нервно курят в сторонке.
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В Великую Отечественную войну за такое, как сдача в плен, причем без оказания сопротивления, как минимум 20 лет лагерей дали бы, как максимум расстрел. А у нас теперь "герои". Понятно, что руководство виновато в главной степени, послать людей в никуда.
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Как же это с тобой,курица,руководство не посоветовалось?
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У порохоботов сегодня двойная нагрузка😂😂😂
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Боюсь что вся ,,нагрузка"еще только впереди!(когда всплывёт реальная цена этого освобождения)гадя не даст соврать!эйфория пройдёт и прийдёт суровая реальность.(реальность такова что зеботов уже в стойло поставили а порохоботов только предстоит поставить)вся разница между этим всем действом.так что можете уже звонить👹баканову что нашли не зелебота.🤣🖕
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Не знищуйте ворога,а здавайтеся і вас нагородять такий посил.
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Если боевой офицер или солдат добровольно сдался в плен имея все возможности защиты, герой, то Украину защищать просто будет некому. Такие герои будут драпать до Ла Манша......
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на чём?? На речных катерах??Их буксир российский ,вооружённый шестиствольными пушками,мог утопить,так как стрелять "Гюрза" при волне в 2 балла уже не может,да и удрать эти катера не в состоянии,скорость ниже кораблей 1904 года ..Думай,а потом осуждай...
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Я не осуждаю. Для того, чтобы оценить ситуацию, нужно принять решение, чтобы сделал я. Я бы вступил в бой. А насчёт вооружений, речных катеров и прочей лобуду. Всё это уже не имеет значения. Солдат либо вступает в бой за себя или свою страну либо сдаётся в плен. Если у нас герои те, кто сдаётся в плен без единого выстрела, то такую страну никто защищать не будет....
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...повторяю,они при волнении в 2 балла стрелять не могут-система стабилизации,не сработает,а пулять в воздух по воробьям,или в воду по рыбам- это не принять бой..Да и дальность стрельбы этой 30-мм пущёнки -1500 метров ,против 4000 метров А-630...В таких условиях только жопу в иллюминатор высунуть и то больший эффект.. в 1941 была та же картина...
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Если бы у них был шанс нанести хоть какой то ущерб противнику , то да .Могли бы принять бой.А так это был бы не бой а самоубийство .Катера эти не были готовы к бою .Они были атакованы с моря и воздуха . Уже был такой случай в истории . 11 лет назад грузинский торпедный катер Тбилиси принял бой против двух кораблей противника с целью помешать высадке десанта на территорию Грузии . Результат -катер расстреляли крылатыми ракетами .
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Напоминаю истоию весны 2014 года. Несколько ко десятков наших десант ков находились на учениях в Феодосии. Было принято решение возвращаться своим ходом. Под Феодосии они были заблокированы Им было предложено сдать технику и вооружения и возвращаться домой на поезде. Десантники заняли кругов оборону и сказали, что будут защищаться до последнего патрона. Помощи ждать не откуда, многократно превосходство во всем. Только есть долг солдата и честь солдата. И есть возможность умереть с честью или быть трусов. Каждый выбирает свое.
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Да мне фиолетово. Эти сказки будешь рассказывать как то другим. Суда взяты на абортаж.Ты либо вступает в бой либо трус и сдаёшь я в плен.
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а за шо ордєна? За гєроічєскую сдачу в плєн бєз боя???
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прям заохочення українським воїнам - здавайтеся без бою - получите ордєн, звання, пенсію і нову кватіру!!! А будете сопротівлятись - смерть або каліцтво
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Тобто, для отримання нагороди, достатньо здатись у полон. Гарний приклад для інших військових.
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А вот с этим зря поспешили, а то как бы пример Гади показателен.
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Не в тему . Часто разговариваю с украинскими батраками в Польше , так вот , одни говорят что Украины нету , коров и молока тоже нет , одна химия и даже свиней уже пожрали и не держат.
Другие говорят , что уже все решено и Украину скоро поделят Европа и рашка.
Вот такие вот заробитчане в Польше ))))
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Военным дают понять, что самая успешная карьера - сдача россиянам...
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..тебе в руки дробовик и на Донбасс,повоюешь с врагом у которых в руках АКМ...
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Только воин может нагадить воина, и не наградить труса. И олько трус может наградить трусов....
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Хочешь героя Украины,тогда
сдайся в плен и вернись.
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Задание не выполнили, боевые корабли потеряли...
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катера не вернули. учитывая что осталось от нашего флота, будут на шлюпках служить
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...повторяю,они при волнении в 2 балла стрелять не могут-система стабилизации,не сработает,а пулять в воздух по воробьям,или в воду по рыбам- это не принять бой..Да и дальность стрельбы этой 30-мм пущёнки -1500 метров ,против 4000 метров А-630...В таких условиях только жопу в иллюминатор высунуть и то больший эффект.. в 1941 была та же картина...
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Зато рашистам твои баллы не мешали пулять по нашим.
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Як все просто: здався в полон, не знищивши жодного кацапоїда і ти вже "герой"... Ордена, звання, кортики... Та ще й реальних вбивць Українського Народу - на волю! А як же бути з тисячами Українських Патріотів, які весною і влітку 14-го року, майже без зброї, коли силовики массово або втікали, або переходили на бік ворога, виступили на захист України, і на сьогодні майже 5(ПЯТЬ) років знаходяться в УКРАЇНСЬКИХ тюрьмах? Вони дійсно не шкодували життя свого за Україну і така дяка від хряка соєвого і його шавки - "тепловізора"-матіоса - тюрьма! Вже в Україні нова влада, а тему, ну хоча б амністії добровольцям-Патріотам, ніхто не підіймає. Чи "нові обличчя", а манери - "старі"? Невже і "новій" владі - добровольці і Патріоти більші вороги, ніж сепари, яких саме більше, так це карають умовними термінами?
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Помню когда Крым военные сдавали и выходили позорно оттуда, было слышно как вокруг хлопали и кричали- Герои!!! ***, я живу в Зазеркалье....
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