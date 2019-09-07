 Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ВМС України.

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики.

Читайте також: Я хочу подякувати кожному з моїх колег. Справа була складною і "токсичною", але ніхто не здригнувся, - адвокат Полозов

Зараз хлопці проходять медичний огляд з метою визначення стану здоров'я після російської в'язниці, по завершенню огляду військові роз'їдуться по домівках на заслужений відпочинок.

Читайте також: Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов