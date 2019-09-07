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 Політика України, Фоторепортаж
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 Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями. ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" чекають прибуття літака з українцями, яких Росія передала в рамках обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ

Раніше повідомлялося, що російський спецлітак вилетів з "Борисполя", а український борт з Москви.Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 01

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 02

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 03

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 04

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 05

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 06
Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 07
Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 08

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 09

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 10

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 11
Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 12

Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 13
Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 14
Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у Борисполі чекають літака з українцями 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147079
 
   
 Топ коментарі
 
Этот петух который суркису жопу целовал тоже там?
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Успели до санкций морского трибунала, молодцы
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Баканов прям с дня рождения Суркиса примчался?
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Болит душа когда смотрю на Президента. Уставший, представляю как тяжело ему было последние дни. И хочется сказать- Не волнуйтесь, Владимир Александрович, все адекватные украинцы с Вами!
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Що, Зеленському святковий костюм спонсори не купили, що в одному й тому ж траурному піджаку ходить? Спонсори скупі. Це ж не похорони, а якась подія. В такому костюмі катафалки носити.
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Вам не вгодиш. Прийшов би яскравіше одягнутий, то соєві свині би верещали "Праклятая зільоная сапля адєваєцца, как клоун ".
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От клятий Порох,пиарился на всем. Новыя ЗЕвласть совсем не такая! Ниразу не пиарится. Правда зебилы?
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почти вся грядка собралась! богдана не хватает, и злостного не плательщика жхк!
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