 Родичі, журналісти, Зеленський, Баканов, Аваков у "Борисполі" чекають літака з українцями. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
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+28
Этот петух который суркису жопу целовал тоже там?
+23
Успели до санкций морского трибунала, молодцы
+20
Баканов прям с дня рождения Суркиса примчался?
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Максим Гузенко
Болит душа когда смотрю на Президента. Уставший, представляю как тяжело ему было последние дни. И хочется сказать- Не волнуйтесь, Владимир Александрович, все адекватные украинцы с Вами!
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07.09.2019 14:15
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elena v_
100%!
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07.09.2019 14:21
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Слава Україні f4fad8f4
Що, Зеленському святковий костюм спонсори не купили, що в одному й тому ж траурному піджаку ходить? Спонсори скупі. Це ж не похорони, а якась подія. В такому костюмі катафалки носити.
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07.09.2019 14:17
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Harib Da
Вам не вгодиш. Прийшов би яскравіше одягнутий, то соєві свині би верещали "Праклятая зільоная сапля адєваєцца, как клоун ".
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07.09.2019 14:20
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Василь Петренко d2e40803
Не те шо як завжди пом'ята сива свиня)
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07.09.2019 14:31
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Василь Петренко d2e40803
аваков Чорт!
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07.09.2019 14:30
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цыцкин
Що там робить Сабаков?
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07.09.2019 14:41
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Anatoliy A 006b9dda
От клятий Порох,пиарился на всем. Новыя ЗЕвласть совсем не такая! Ниразу не пиарится. Правда зебилы?
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07.09.2019 14:51
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Инна Емельянова d29804a2
почти вся грядка собралась! богдана не хватает, и злостного не плательщика жхк!
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07.09.2019 15:11
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