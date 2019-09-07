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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2483) Житомирщина (452) Нацполіція (8158) трагедія (97)

 У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано. ФОТОрепортаж

Трагедія сталася 6 вересня, близько 20.30, на 108 км автодороги "Київ-Чоп", поблизу повороту на с. Теснівку Коростишівського району. ДТП сталася за участю ВАЗа і Opel Insignia.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

У результаті загинуло четверо парубків та травмовано трьох жінок. Попередньо, водій ВАЗ-2101, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі автомобілю "Opel Insignia", який рухався  лівою смугою в напрямку м. Житомира, унаслідок чого сталося зіткнення.

За кермом іншого легковика перебувала 33-річна жителька Миколаївської області. Її та двох пасажирок, 1981 року народження, доставляли до Коростишівської районної лікарні, попередньо, із тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв та саден.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Коростишівського відділу. Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова сільради на Дніпропетровщині впіймався на хабарі 70 тис. грн за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано 01
У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано 02
У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано 03
У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147076
 
 
 Топ коментарі
 
іномарка і жигулі... відчуйте різницю.
сумно.
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Да уж. Петебляха показала что она и рядом с евробляхами не стоит. Предлагаю всю порохосрань пересадить на жигули. Ето же они все время топят за Петебляхи и так обсерают евробляхи.
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Ваз - просто в металобрухт... Ці "автомобілі" потрібно заборонити законом
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іномарка і жигулі... відчуйте різницю.
сумно.
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молодая пьянь не знает правил и себя чувствует хозяевами жизни.
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Ужас. Когда уже эта мясорубка прекратится. Неужели и дальше будут давать права за взятку и не будут ставить видеокамеры на всех столбах? Сегодня переходила дорогу и мимо пролетела безнаказанно иномарка на красный свет. И что? Полиция же этого не видит и полицейских нет нигде и никогда. Полный бесконтроль на дорогах.
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Да уж. Петебляха показала что она и рядом с евробляхами не стоит. Предлагаю всю порохосрань пересадить на жигули. Ето же они все время топят за Петебляхи и так обсерают евробляхи.
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ці дурні розвороти на швидкісних трасах - вбивають людей.
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почему родственники погибших в ДТП не подают на владельца и эксплуатанта дороги
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Ваз - просто в металобрухт... Ці "автомобілі" потрібно заборонити законом
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при конструировании ТАЗов, кацапы руководствовались правилом -Бабы ещё нарожают
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"Старая мото и автотехника, которая не проходит экологические стандарты (аналоги наших Евро) в Китае просто отправляется на свалку.

Им запрещена дальнейшая эксплуатация, и владельцы такой техники добровольно сдают их на свалки. А учитывая, что в Китае авторынок уже несколько лет далеко за 8 млн. автомобилей, на свалку отправляют миллионы транспортных средств."
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а всё беспечьность и не внимательность.......
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как раз время такое что толком не видно ничего.
но это не отменяет то шо надо удостовериться в безопасности маневра.
тупая корова погубила столько мужиков. по неосторожности, ясен пень, не хотела этого. может они слишком быстро ехали?
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оце наглядна демонстрація якості російського автолайна, такі авто необхідно заборонити. а ще на євробляхи гнали.
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нельзя ездить в темноте по уркаинским автосранам специально спроектированным местам убийства
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