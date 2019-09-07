 У страшній ДТП на Житомирщині загинуло четверо юнаків, ще трьох жінок травмовано. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
У результаті загинуло четверо парубків та травмовано трьох жінок. Попередньо, водій ВАЗ-2101, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі автомобілю "Opel Insignia", який рухався лівою смугою в напрямку м. Житомира, унаслідок чого сталося зіткнення.
За кермом іншого легковика перебувала 33-річна жителька Миколаївської області. Її та двох пасажирок, 1981 року народження, доставляли до Коростишівської районної лікарні, попередньо, із тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв та саден.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Коростишівського відділу. Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
сумно.
Им запрещена дальнейшая эксплуатация, и владельцы такой техники добровольно сдают их на свалки. А учитывая, что в Китае авторынок уже несколько лет далеко за 8 млн. автомобилей, на свалку отправляют миллионы транспортных средств."
но это не отменяет то шо надо удостовериться в безопасности маневра.
тупая корова погубила столько мужиков. по неосторожности, ясен пень, не хотела этого. может они слишком быстро ехали?