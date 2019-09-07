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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1126) міст (266) Філатов (195)

 Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці в суботу, 7 вересня, в Дніпрі після закінчення капітального ремонту відкрили Центральний міст. Відтепер переправа доступна в обидва боки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що близько 6:00, біля Нового мосту зібралися комунальники, поліцейські і представники ЗМІ. Всі чекали відкриття Нового мосту. Приблизно о 6:05 комунальникам дали команду розблокувати обидві смуги. Першим  мостом з лівого на правий берег проїхав мер Дніпра Борис Філатов. Він зупинився і подякував усім присутнім, після чого поїхав у своїх справах. Новий міст тепер відкритий для всіх, пише Інформатор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гарантія 20 років, і навіть більше: підрядник пишається капітальним ремонтом моста у Дніпрі. ФОТО

"Хто виграв цю суперечку? Її виграв тільки Дніпро і ніхто більше. Місто, яке я так люблю. Чи тримався я за своє крісло? Ніколи. Я готовий залишити його в будь-який момент. Наприклад, того дня, коли в місті з'явиться аеропорт, бо  Дніпро хоче літати, а йому обрізали крила", - сказав Борис Філатов в своєму відеозверненні, опублікованому на сторінці у фейсбук.

Він також додав, що влада - це не слава і визнання, а важкий хрест.

Також зазначимо, що на Центральному мосту з боку лівого берега з'явилася інсталяція, яка символізує місце глави Дніпра. За словами Філатова, тепер кожен може посидіти в кріслі, на яке він посперечався.

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Новому мосту міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 01Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 02

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 03

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 04
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 05

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 06

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 07
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 08
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 09
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 10
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 11

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 12

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 13
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 14

Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: Виграв тільки Дніпро 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3147052
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобик...готовь деньги на аэропорт в Днепре...
Нет своих...займи у Бени...😀
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Ссука, когда всем этим сетевым высерщикам хоть что-то понравится??!!! Способные только критике, как правило больше ни на что не годные!

Филатову респект!
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Ти саме дурне й не лічишся геть. Мова йшла про ЗЕшмарклю, що в спорі на кон поставив честь Філатова, а той вміло парірував виклик.
Йди саме випий Брилеанту ЗЕленого, полегшає може.
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Мост хороший , по нашим меркам. Но очень видно, что спешили.
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Во время выполнения ремонта ДнепроГЭСа подрядчики обнаружили трещину в плитах длиной 599 метров, которые укладывали еще в 1932 году. Ситуация критическая.
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В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!

«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабудь редактор з головою не товаришує... а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити "новояз"по Орвеллу-1894,з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як жи2свій ідіш забула)??
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самый крутой пиар - это отсутствие пиара
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срала мазала но у нас и такого нет.. Филатов досрочно открыл Новый мост в Днепре, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр" - Цензор.НЕТ 5114
вот что значит мегалополис кашерный..небоскребы мосты ..исхудал он.. Филатов досрочно открыл Новый мост в Днепре, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр" - Цензор.НЕТ 4653
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Не умеем мы делать хорошо и по совести. Мост хорошо ,но смотришь на асфальт и видишь кака халтура.
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Граждане, так такой таки "стул" у Филатова? Жидкий, твердый, или газообразный?
Читайте, смотрите и помните - они издят ваши деньги и .бут вам мозги!
https://opentv.media/gnilye-balki-i-treshhiny-aktivisty-proveli-inspektsiyu-novogo-mosta-pered-otkrytiem
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Гнилые балки? Из дерева штоль? Упоротый? Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро" - Цензор.НЕТ 5518
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И естественно, ему нечего держаться за ТАКОЙ "СТУЛ"!
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Косо поштукатурили,аляписто покрасили,а пиарятся так,как будто что то невозможное сотворили.
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Беда в том , что деньги он любит больше чем город. В этом то и вся причина досрочной сдачи моста. Можно дальше спокойно "доить" любимый город и нелюбимых горожан.
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"Филатов досрочно открыл Новый мост в Днепре, напомнив о споре с Зеленским: "Выиграл только Днепр". ВИДЕО+ФОТОрепортаж" - где фото голой тётки на мосту?
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Зайди на любой сайт Днепра и почитай кто кого потролил.
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Да он с трудом читает. Он же гАнто Шмаркля.
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Cлушай сюда, ПЕС смердящий:
"шмаркля" - это то, чем твой отец оплодотворил маму, лежащую пьяной на помойке.
Запиши, чтоб не забыл родословную, пороВшивый..
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Зеленым соплям не нравится их место)
Прислуги слуги урода
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Пари,это когда каждый что то ставит на кон! Филатов поставил свою должность? А что поставил гнусавый *******?Чем он отвечает? Это был так.пи..деж для лохов?
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Ну у него всю жизнь работа, языком молоть.
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Не нервируйте Вову, он и так, сердечный, таблеточки смокает ...
Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро" - Цензор.НЕТ 7361
И не только таблеточки! Да, Игорь Валерьевич?
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Пошол на сайт Мерса, тож такой велик хочу Філатов достроково відкрив Новий міст у Дніпрі, нагадавши про суперечку із Зеленським: "Виграв тільки Дніпро" - Цензор.НЕТ 2737
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Молодець Філатов ! Взув блаЗєня по самі фаберже. Тепер Вофці за програний спір доведеться або голяком по мосту пробігти , або на електричний стілець сідати . 😃

А мешканцям Дніпра - найщиріші вітання.
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