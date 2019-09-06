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 Нью-Васюки, "Держава у смартфоні", путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

- Забирайте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чи в карти...

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Бо осінь - це вам не весна!

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...а то жирують за рахунок робочого класу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр запропонував ввести новий податок для IT-галузі (оновлено)

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Як добре...

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Дайош Зе!Київ!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення. ВIДЕО

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нью-Васюки...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Путінський обмінник

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

З Нестора Шуфрича знімають депутатську недоторканність

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Робота в комітетах

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

"Держава у смартфоні"

Нью-Васюки, Держава у смартфоні, путінський обмінник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Політ нормальний!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146998
 
   
 Топ коментарі
 
Це не фотошоп.
Там дійсно іконка кацапського яндекс-диска
Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4998
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не смотри - и воздух на цензоре чище будет..)))
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Про Шуфрича разве что улыбнуло. Кто знает, что за картина?
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это чтото типа комсомольский активист в деревне или как то так. Короче на этой картине изображался момент реформирования мыролюбца.
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улыбнула,единственная карикатура без ЗЕбила?)
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Зеленский и его ********* и правда дают немало поводов для фотожаб, но шутить сугубо над ними это банальщина, не находите?
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тебе надо на г+г
там над зеленкой не шутят.
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я не против шуток над ним, просто смахивает на Рыбникова, у которого один Зеленский, что тоскливо.
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Ну йому ж не банальщиною було жартувати над Україною, порівнюючи з порноактрисою, над майданівцями, томосом. Тепер нехай і він відчує це на собі.
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Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5153

«Селькор». Художник Юрий Кугач,(года жизни 1917-2013)
(идет сельский корреспондент, а за стеной сарая мужики-кулаки готовятся на него напасть..)))
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Спасибо, про нападение ясно было даже не видя оригинала, я чего то думал что это про Павлика Морозова))))
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Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952


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Перед зрителями демонстрируется груда домашнего скарба, всевозможные узлы, фикус, бумажные цветы, *********. Женщина, очень воинственного вида, уперев руки в боки, стоит возле этой груды и торжествующе хохочет. Для полноты ансамбля стены оклеены пестрыми обоями, каких в действительности в новых домах не бывает… Героиня картины Лактионова явно не собирается отречься от своего старого быта: она привезла с собой даже бумажные цветы. Но, может быть, художник хотел над этим посмеяться? Нет, этого не видно".
Более поздние трактовки лактионовского шедевра пытаются сгладить остроту проблемы. Признается, что герои "получились по существу безликими. Это и явилось главной причиной развернувшейся критики произведения". Вероятно - примирительно замечает автор книжки о Лактионове (не ощущая абсурдности этого предположения по отношению именно к данному художнику) - "автор поторопился закончить картину, ему надо было еще поработать". Однако очевидно, что дело не в "торопливости" Лактионова, а в том, что его картина попала в центр огромной спланированной кампании борьбы с "лакировкой действительности" и вообще борьбы с "мещанством" в духе 1928 года.
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)) современное название "односельчане ставят дизлайк сельскому блогеру"
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это уже не дизлайк
скорее бан, и возможно - вечный
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))) в принципе да! точно, за баней прячутся! возможно именно это и есть первый задокументированный случай не только бана но и вечного бана )))
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Остается добавить, что написана была картина в 1967-м году) "Если в социалистическом реализме убийство происходит не на фоне войны, а в повседневной жизни - значит, виноваты классовые враги, и это все равно «историческое полотно», посвященное гибели героя коммунизма."
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была запрещённая картина оказыватся )))
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знаєте .як називали білогвардійці будьоновку?---умоотвод
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Сам придумал? Али сплагиатил у кого-то?... "Будённовка", гимнастёрка и шинель с "разговорами", были разработаны, как комплект военной формы российской императорской армии, в конце 1915-го, будущими "белогвардейцами". Цель была - "применение древнерусских мотивов для придания геройского виду российскому воину". "Будённовка" тогда именовалась "богатыркой", и воплощала железный шлём богатыря. Запасы шили, накапливали, переодеть собирались армию, в 1917-м, однако, революция помешала. Большевики просто использовали имеющиеся запасы...
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Недоработка у Цензора...
А где актуальный демотиварор - о покупке SIM-карт по паспорту?
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цензор издермился в говнище
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Царя обижають.!!!.. кокоокок. Вот если бы это на Петю были фотожабы, то ЗЕбил бы аж усерался от счастья, и говорил бы как всё смешно и хорошо, и какой Цензор маладец что про Петю запостил.
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В отличии от потроха Владимир Александрович заслужил лишь уважение и желание хоть чем-то помочь первому Народному Президенту.
Ваше сравнение как минимум неуместно.
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не смотри - и воздух на цензоре чище будет..)))
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Цензор постит БРЕД!!!
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Кто-то выкрикнул, что экономика первична. И кто-то забыл про все остальное, но только не про себя.
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прикольно где депутаты втыкают на какую-то писанину(за них и так все юристы делают, от депутата требуется только уметь читать и говорить))
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Це не фотошоп.
Там дійсно іконка кацапського яндекс-диска
Нью-Васюки, "Держава в смартфоне", путинский обменник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4998
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Да ладно, а ну погугли на сколько популярны в Украине однокласники, в контакте, яндекс.
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Да да популярны, ровно на количество ЗЕбилятником хохлов малороссов..И потом а как это должно оправдать клоуна , шот не понятно? типа если в стране есть сепары то ЗЕкловун сепар сразу автоматически оправдан. Или может ты просто стрелочник??
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тут смеяться не нужно. это спам, как на головной странице проплаченый шайкой свиновальца из нареформированных денег.
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это шыкаладный цех в полном составе?
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руки прочь от МОЕГО корыта....
вот так не нарушается стой стиха.. и рифма в кон..)))
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Цензор завжди правий. Дякую адмінам за правду.
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