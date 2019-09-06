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 Політика України
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Все про:Латвія (238) Порошенко (9644) Вейоніс (10)

 Коли Путін вимагає звільнення Цемаха – це і є визнання відповідальності, - Порошенко на зустрічі з експрезидентом Латвії Вейонісом. ФОТО

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з експрезидентом Латвії Раймондсом Вейонісом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

Співрозмовники відзначили високий рівень двосторонніх відносин України і Латвії та обговорили співпрацю на міжнародному рівні.

Президент Порошенко подякував особисто Вейонісу та Латвії за підтримку України.

П’ятий президент України зауважив, що українська сторона покладає сподівання на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться восени.

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"Наша делегація обов’язково буде там присутня. Ми закликатимемо притягнути до відповідальності Росію за всі жертви, які були впродовж останніх п’яти років через російську агресію в Україні", – наголосив він.

Порошенко особливо підкреслив, що йдеться також і про невинних жертв, які загинули через збиття літака рейсу МН17.

"Чи можете ви собі уявити, що Путін вимагає звільнення ключового свідка по МН17 і його повернення до Росії. Це і є визнання відповідальності", – заявив Порошенко.

Колишній президент Латвії Вейоніс, зі свого боку, запевнив, що його країна продовжуватиме підтримку України у її захисті незалежності та територіальної цілісності.

Він підкреслив, що необхідно продовжувати постійно тиснути на країни, навіть всередині Європейського Союзу, оскільки іноді відбуваються надто довгі дискусії, наприклад щодо продовження санкцій проти Росії.

Вейоніс також наголосив на важливості виконання Мінських угод.

Коли Путін вимагає звільнення Цемаха – це і є визнання відповідальності, - Порошенко на зустрічі з експрезидентом Латвії Вейонісом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146961
 
   
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караул, парашенка убєжал! відео падстава Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 6996
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мокшя, що таке «парубки назад»? Йандекс транслатор?
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назвать "побеждённым" ? автора слогана за такое по головке не погладят.
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у порошенко нет друзей. Его будут сдавать все.
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Какие друзья??? Подельники настоящие, это точно.
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особенно перед выборами,когда по тыщи им платили.
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Та шо мелочиться, давай уже пиши, шо по десять тысяч, небось первый в очереди стоял с остальными манкуртами как ты Коли Путін вимагає звільнення Цемаха – це і є визнання відповідальності, - Порошенко на зустрічі з експрезидентом Латвії Вейонісом - Цензор.НЕТ 5389
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А облапили друг друга эти два деятеля как! Вроде прощаются навсегда..... Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 4435
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"и каждый раз навек прощайтесь
когда уходите на миг"
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Можно подумать клоун этого не знает. Потому и отпустил.
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Лучше слыть озорником, чем известным дураком! Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 2211
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Допоможуть ці поцілунки ,парашенка в засос, з бувшим президентом Литви,як кобилі заєць!Українці докумекали, хто головний мародер,і хто такі свинарчуки!
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Ты точно читать не разучился? Или уметь читать в беларашке теперь преступление?
А понимать смысл прочитанного? Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 3367
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когда человек не является на допрос в ГБР - это и есть признание ответственности
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Может он просто не хочет подставлять своих невиновных подельников.
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А може в нього просто нема чобіт і він жде твоєї смерті?
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Логика у Пети как у ребенка. Типа - кто последний, тот дурак.
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Плевать мне на сою с мародёром. Они своими высерами Украине гадят и судьбе заложников. Сказали же - тихо ведите себя при решении вопросов об обмене, нет же - устроили срач на весь мир. Теперь бамбук курят, морозятся. Без ваших ЦУ разберутся, радетели "патриотичные".
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А ты считаешь что не надо проверять ? А то что богатые субсидии получают или некоторые пенсии за давно умерших родственников , или льготы чернобыльцев , которые не знают даже где он находится и когда это было ? Сколько оплачивается за « мертвых душ « , приписки ?
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А ще таксистам і продавцям насіння видадуть РРО - досить наживатись не сплачуючи податки, ринками теж треба зайнятись: виростив картоплину на продаж, продав - сплати податок і спи спокійно...вічним сном. Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 896
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Аграрії спритніші за прокурорів - вони навіть вночі можуть посадити. Прокурор такий проснувся вранці, чухнув коко а тут - бац, вже все посаджено! Знову рік чекати..... Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 8403
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Знаєте чому усі прокурори які виходять на пенсію купують земельну ділянку?
Не можуть не саджати
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А один безземельний (в оренді ) ....*бухарик *! Коли Путін вимагає звільнення Цемаха – це і є визнання відповідальності, - Порошенко на зустрічі з експрезидентом Латвії Вейонісом - Цензор.НЕТ 359
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Два сбитых летчика, у которых все позади, но одному из них светит новый срок Когда Путин требует освобождения Цемаха - это и есть признание ответственности, - Порошенко на встрече с экс-президентом Латвии Вейонисом - Цензор.НЕТ 8763
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Не тільки скажу . але на *загар * можу направити .
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Lvbnhj, ти що внатурі з «тих» ?
Сциш сказати чий Крим? !!!!
Оце камігнаутище, та ще ж який !!!!
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На тупі запитання та ще і мовою окупанта відповідей не даю .
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Знову хрестики. А що не можна казати: "ексгідрант" чи "тузіки"?
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Метнись бацьку в зад расцелуй, и воспой асану союзу Беларуси и параши...
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А может это когда Зе увидел военкома с повесткой?
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Зеленский предатель. Зебилам ещё аукнется его капитуляция.
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Кого он предал, дебил?
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Про *поросятко * можна тільки добре чи ...*хрестики * .
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Що прикольно - усім неугодний як Порох, так і Зеленський. Не забувайте ВСІ - у нас є 5 поганих президентів : Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко і Зеленський. Погані, але то все наші президенти. Є конструктивна критика помилок, а є свідома чи несвідома (інспірована кацапами) травля. Поки що я бачу тільки травлю - спочатку Пороха, тепер Зе. Що далі?
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Надеюсь за свои шиши продолжает кататься по странам... Или это новые обязанности нардепов...
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думаешь типа семенченко, когда тот с командой аваковских жён попёрся в Георгию. Нет, тут с позитивом ехал и без всяких шакалов.
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два бывших президента, один из них скорее всего уже никогда не будет кандидатом в президенты.
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Один з них вже на допити ходить ..(Чи тікає )
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