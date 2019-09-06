 Коли Путін вимагає звільнення Цемаха – це і є визнання відповідальності, - Порошенко на зустрічі з експрезидентом Латвії Вейонісом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

Співрозмовники відзначили високий рівень двосторонніх відносин України і Латвії та обговорили співпрацю на міжнародному рівні.

Президент Порошенко подякував особисто Вейонісу та Латвії за підтримку України.

П’ятий президент України зауважив, що українська сторона покладає сподівання на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться восени.

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"Наша делегація обов’язково буде там присутня. Ми закликатимемо притягнути до відповідальності Росію за всі жертви, які були впродовж останніх п’яти років через російську агресію в Україні", – наголосив він.

Порошенко особливо підкреслив, що йдеться також і про невинних жертв, які загинули через збиття літака рейсу МН17.

"Чи можете ви собі уявити, що Путін вимагає звільнення ключового свідка по МН17 і його повернення до Росії. Це і є визнання відповідальності", – заявив Порошенко.

Колишній президент Латвії Вейоніс, зі свого боку, запевнив, що його країна продовжуватиме підтримку України у її захисті незалежності та територіальної цілісності.

Він підкреслив, що необхідно продовжувати постійно тиснути на країни, навіть всередині Європейського Союзу, оскільки іноді відбуваються надто довгі дискусії, наприклад щодо продовження санкцій проти Росії.

Вейоніс також наголосив на важливості виконання Мінських угод.





