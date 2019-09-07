 Прокуратура АРК відкрила справу за фактом розкопок в окупованому Криму на місці мусульманського поховання. ФОТОрепортаж

"Стало відомо, що під час проведення окупантами робіт, пов'язаних із будівництвом водопроводу на території вже зниклого села Унгут Кіровського району, було виявлено старе мусульманське поховання, яке окупаційна влада намагається представити, як давньоскіфське. Прибулі на місце "археологічних розкопок" кримськотатарські активісти, стверджують, що за всіма ознаками це саме мусульманське поховання", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

С.Унгут було розташоване неподалік від оз.Сиваш, за 3 км від існуючого села Шубіне. У 1939 році в ньому проживало 278 осіб переважно німецької та кримськотатарської національностей, які були депортовані під час Другої світової війни. Ліквідовано до 1977 року.

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Про розкопки, які проводяться в колишньому селі Унгут Кіровського району повідомив в кінці серпня кримськотатарський активіст Заїр Смедялев. Він стверджував, що на цьому місці було старе мусульманське поховання.









