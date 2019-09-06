 Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Підозрюваний – 32-річний житель м. Вінниці, у якого на вихованні перебувають двоє всиновлених дітей: 3-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Це діти його колишньої дружини, яка у 2017 році судом була позбавлена батьківських прав.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос, за зібраною поліцейськими інформацією, чоловік у групах у мобільних додатках розповсюджує фото та відео матеріали, що містять дитячу порнографію. Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі підозрюваного слідчі вилучили електронні носії інформації. У ході досудового розслідування буде встановлено походження матеріалів, що містять дитячу порнографію та дітей, зображених на них.

Також було встановлено, що діти не доглянуті належним чином, проживають в антисанітарних умовах, сплять на підлозі на матраці. У вихованні чоловік застосовує до малолітніх дітей фізичне насильство.

Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч.2 ст. 127 ККУ (катування).

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Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Діти наразі перебувають в дитячих закладах. З ними працюють психологи.



Фото: сайт Нацполіції