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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Вінниця (176) діти (1656) насилля (90) порнографія (43) КОРД (95)

 Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 вересня у Вінниці працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Вінницькій області затримали 32-річного вінничанина, який підозрюється у катуванні своїх дітей та розповсюдженні порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Для затримання правопорушника залучалися бійці КОРДу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Підозрюваний – 32-річний житель м. Вінниці, у якого на вихованні перебувають двоє всиновлених дітей: 3-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Це діти його колишньої дружини, яка у 2017 році судом була позбавлена батьківських прав.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос, за зібраною поліцейськими інформацією, чоловік у групах у мобільних додатках розповсюджує фото та відео матеріали, що містять дитячу порнографію. Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі підозрюваного слідчі вилучили електронні носії інформації. У ході досудового розслідування буде встановлено походження матеріалів, що містять дитячу порнографію та дітей, зображених на них.

Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії 01

Також було встановлено, що діти не доглянуті належним чином, проживають в антисанітарних умовах, сплять на підлозі на матраці. У вихованні чоловік застосовує до малолітніх дітей фізичне насильство.

Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії 02

Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч.2 ст. 127 ККУ (катування).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував без права застави чоловіка, який продавав порнографію за участю своїх малолітніх дітей, - ГПУ

Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії 03

Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії 04

Діти наразі перебувають в дитячих закладах. З ними працюють психологи.

Бійці КОРДу затримали вінничанина, підозрюваного у катуванні своїх малолітніх дітей та розповсюдженні порнографії 05
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146888
 
   
 Топ коментарі
 
Всё они правильно сделали. Никогда не знаешь, что у этих чёкнутых дома творится - может у него оружие или взрывчатка, или те-же дети в заложниках. Уверен, были такие обоснованные опасения. Кроме того, если им всё-равно постоянно тренироваться надо, то почему не на реальной ситуации?
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На Львівщині двох зеків затримує водій і отримує ножа у груди,а в цей час у Вінниці Корд затримує хворого на голову. Дно.
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так - діти не постраждали. І це правильно.
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Вінниця, значить винен Порошенко з Гройсманом.
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Корд по якогось чмошника посилають, треба було що гелікоптери для підстраховки, показушники в шкарпетках по 1,5к . Прості мєнти його мордою в підлогу могли вкласти, а ці бандюків б ловили справжніх.
Хоч самий гуманний суд зараз взагалі всіх випускає
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На Львівщині двох зеків затримує водій і отримує ножа у груди,а в цей час у Вінниці Корд затримує хворого на голову. Дно.
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Корд тому, що була реальна загроза життю двох малолітніх діток, як ви правильно сказали діти були у хворого на голову, і треба було діяти швидко та супер-професійно - щоби не постраждали діти. Так, що все тут було зроблено правильно.
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Да вы шо. Какие герои етот Коргд Рюкзакова. Прям спецназ вооруженный до зубов послали задерживать педофила. Да еще сколько селфи и прессы. Да еще грозит 10 лет без права залога. Ето вам не Цемаха и других боевиков убивших сотни людей выпускать под личное обязательство. Страна дэбилов и рабов.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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Подлизнул зебил кловану
Думал марка спозаранку
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Героические люди эти бойцы КОРДа! Вот так просто, обычным штурмом, внезапной массированной атакой, без артподготовки, без поддержки авиации взяли матерого чмошника!
Кто-нибудь, купите им по медальке!
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Всё они правильно сделали. Никогда не знаешь, что у этих чёкнутых дома творится - может у него оружие или взрывчатка, или те-же дети в заложниках. Уверен, были такие обоснованные опасения. Кроме того, если им всё-равно постоянно тренироваться надо, то почему не на реальной ситуации?
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Этта да, на кошках тренироваться удобней. Самые неразгибаемые бойцы получаются от таких тренировок.
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так - діти не постраждали. І це правильно.
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