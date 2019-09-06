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 Директора держпідприємства на Миколаївщині викрили в розкраданні сільгосппродукції на 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині директор державного аграрного підприємства організував механізм привласнення коштів господарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

"Оперативники СБУ встановили, що керівник підприємства укладав угоди із підконтрольними йому комерсантами на проведення сільськогосподарських робіт за завищеною вартістю. Директор також реалізовував врожай збіжжя афілійованим структурам за значно заниженими цінами. Зокрема задокументовано факт викрадення та вивезення з держпідприємства сільгосппродукції на 1,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Директора держпідприємства на Миколаївщині викрили в розкраданні сільгосппродукції на 1,5 млн грн, - СБУ 01

Під час санкціонованих обшуків на господарстві правоохоронці вилучили чорну бухгалтерію, яка підтверджує системність діяльності зловмисника і його спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявлено масштабне розкрадання коштів під час реконструкції каналу "Тилігульський лиман - Чорне море", - СБУ. ФОТО

У місцях зберігання врожаю вилучено для ухвалення процесуального рішення 100 тонн продукції вартістю 750 тисяч гривень, підготовленої для відвантаження за підробленими документами на один із місцевих елеваторів.

Директора держпідприємства на Миколаївщині викрили в розкраданні сільгосппродукції на 1,5 млн грн, - СБУ 02

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб), тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення керівнику держпідприємства підозри у вчиненні злочину.

Директора держпідприємства на Миколаївщині викрили в розкраданні сільгосппродукції на 1,5 млн грн, - СБУ 03
Фото: СБУ /Facebook

Директора держпідприємства на Миколаївщині викрили в розкраданні сільгосппродукції на 1,5 млн грн, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146835
 
 
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