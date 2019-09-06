 Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

6 вересня, о 8:50, у Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.

З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітки двом пасажирам, і втік.

Постраждалим надається медична допомога. Вживаються заходи щодо розшуку правопорушника.

Пізніше в Департаменті комунікації Національної поліції Києва повідомили, що зловмисник був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси і при собі мав чорний рюкзак.

"Двох постраждалих, 28-ми та 43-х років, госпіталізували. Тепер їм надають медичну допомогу, згодом буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, яких вони зазнали. За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

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