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Все про:Київ (6453) Нацполіція (8155) стрілянина (1045)

 Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні вранці в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

6 вересня, о 8:50, у Голосіївському районі в тролейбусі маршруту №40к виникла конфліктна ситуація між пасажирами.

З невстановленої зброї чоловік здійснив постріли, чим заподіяв поранення грудної клітки двом пасажирам, і втік.

Постраждалим надається медична допомога. Вживаються заходи щодо розшуку правопорушника.

Пізніше в Департаменті комунікації Національної поліції Києва повідомили, що зловмисник був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси і при собі мав чорний рюкзак.

"Двох постраждалих, 28-ми та 43-х років, госпіталізували. Тепер їм надають медичну допомогу, згодом буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, яких вони зазнали. За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження", - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл з гранатомета будівлі в центрі Києва: відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених 01
Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених 02
Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених 03
Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146828
 
 
 Топ коментарі
 
Вважаєш, кретин, що той невідомий поки що злочинець застосував легальну, зареєстровану зброю...? Тобі до психіатра, терміново.
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Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двох поранено - Цензор.НЕТ 8115 Я ж казав колись що як дозволять мати зброю, то стрілятимуться через те що хтось комусь наступив на ногу в транспорті. Получітє - распішітєсь.
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ну... если подумать головой, то сначала была конфликтная ситуация а потом - стрельба...
"но Ивана уже было не остановить" (с)
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вооружить всех!! и выдать бронежелеты!конфликт-так конфликт
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Точно. Мафиози обычно в троллейбусах ездят. Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двох поранено - Цензор.НЕТ 9227
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Я ж казав колись що як дозволять мати зброю, то стрілятимуться через те що хтось комусь наступив на ногу в транспорті. Получітє - распішітєсь.
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Вважаєш, кретин, що той невідомий поки що злочинець застосував легальну, зареєстровану зброю...? Тобі до психіатра, терміново.
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я теж вважаю шо тобі неможна давати зброю. Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених - Цензор.НЕТ 2828бо кидаєшься на людей.
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дурнику , ти впевнений , що не із флобера або пневмата стріляв такий самий дурень , як ти ?
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Лишь бы свои 5 копеек вставить, ник соответствует поведению.
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копійка то дєжурний хоплофоб парашєботів, тобто ольгінців
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Когда оружие будет у всех, а не только у преступников, то тогда будешь трындеть. А сейчас молчи лучше, сойдешь за умного.
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А хто тобі не дозволяє його придбати? Чи зубожілий?
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У меня есть. Но не короткоствол. А он вне закона.
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Зброя - не кавоварка і не кухонний комбайн. Навіть права на керування транспортом видаються (принаймі мають видаватися) після ретельної перевірки пошуковувача. За наявності прийнятного закону про зброю ані Вам, шановний, ані жодному іншому "нєізвєстнаму" зброї не дадуть. А будь-яку "прояву зі "стволом" у тролейбусі притомні та осудні власники зброї порішать відразу, як тільки воно стане розмахувати цим "стволом" - свідків правочинності дій цих громадян буде більш чим досить. Отже, принаймі найближчим часом, тобто поки при владі зе-колеги по криміналу бандитів та навіжених, годі лякатися того, що у правослухняних громадян з'явиться індивідуальний захист від озброєних злочинців.
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Тут просто многие думают что если разрешат продажу короткоствольного оружия, то оно будет в супермаркетах продаваться, без ограничения по возрасту)))
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вот если бы у граждан было оружие - они б застрелили его и все)
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Или перестреляли друг друга в тесном троллейбусе. Мозгов-то у 73%, как у улиток.
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надо найти конечного бенефициара троллейбуса. Может там собака порылась?
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Что-то мне думается, что этот член с пистолетом сам искал повода, шоб применить оружие. А может всё банально просто - мусор.
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Народу нечем защититься от бывших ментов-алкоголиков,которым по закону выдают разрешения на травматы.Авакова давно пора в канаву
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Чого то нєчєм? Можна носити не заборонені розкладні ножі ,газові балончики. Півтораметровий прут арматури.Незручно звичайно проте ефективно.25мм водопровідну трубу,замасковану під тростину.Варіантів багато і досить легальних. Невідомий відкрив стрілянину в столичному тролейбусі, двоє поранених - Цензор.НЕТ 331
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Просто галиматья вместо новости.
В Голосеевском районе троллейбус 40к не ходит.
Даже самым ранним утром.
Другие подробности из той же серии.
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определенные категории населения, у которых есть право на травматическое оружие:работники правоохранительных органов и их близкие родственники;
лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве;
журналисты и внештатные журналисты;депутаты Украины;
члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы;
военнослужащие (кроме тех, кто проходит срочную военную службу);
государственные служащие, имеющие категории и ранги.
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Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие
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Бывшему менту,который обычно является алкоголиком и тунеядцем,без проблем выдадут разрешение на травмат.А мне,непьющему бизнесмену,для самообороны никогда не дадут,только за взятку.Не страна,а жопа
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убежал ? что некому в тролейбусе было в висок ему зарядить и выключить его ?
это же шанс наглухо его оторвать и без последствий. явная самооборона.
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На тебя просто ещё ствол не наставляли. Герой нашёлся.
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