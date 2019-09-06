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 Події, Фоторепортаж
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Все про:амфетамін (8) Київ (6453) наркотики (827) прокуратура (1858)

 Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці викрили лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також затримали осіб, які забезпечували її функціонування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 300 г психотропної речовини амфетамін, лабораторне приладдя, що використовувалось для її виготовлення, речовину рослинного походження, грошові кошти в сумі майже 70 тис. гривень та інші речові докази.

Вилучені речі та предмети направлено до експертної установи для проведення експертних досліджень.

У порядку ст. 208 КПК України затримано 3 осіб. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 01
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 02
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 03
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 04
Лабораторію з виготовлення амфетаміну викрито в Києві, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146822
 
 
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"а также задержаны лица, которые обеспечивали ее функционирование" - так это ж самое интересное! Имена, должности, звания... Сците, господа журналисты?
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живе в сараї і купу грошей має а авакян во дворце живьот і хрєн от голоду жуєт
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