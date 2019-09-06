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 Події, Фоторепортаж
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 Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері в четвер, 5 вересня, під Львовом сталася жахлива аварія із загиблими.

Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На об'їзній м.Миколаїв траса "Київ – Чоп" Львівська область, ДТП між ВАЗ Дев'яткою і Ауді, присутня поліція і швидка. За словами свідків: одна людина була накрита, більше не відомо. Не доїжджаючи до повороту на с. Заклад 100 м з боку Львова", - написав він, публікуючи фото з місця НП.

За даними Зінкевича, одна людина загинула і ще одна постраждала.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автобус, що перевозив дітей, потрапив у потрійну ДТП на Львівщині: 1 загиблий, 14 травмованих. ФОТО

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 вересня близько 20.30 на автодорозі "Київ-Чоп" у Миколаївському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі "ВАЗ-2109", яким керувала 34-річна львів’янка, та "Ауді". Унаслідок зіткнення водійка "Лади" від травм померла на місці події, її пасажира, віком 37 років, доставлено до лікарні. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації", - повідомили в поліції.

Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований 01
Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований 02
Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований 03
Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований 04
Автомобіль понівечено в страшній смертельній ДТП під Львовом: один загиблий, один травмований 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146816
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так там за пару раз нарушений - они как шелковые просто становятся. Либо внимают рассказам знакомых о том как "я себе еду потихоньку 150, а эти ну тупые мне 300 евро штрафа дали, камера сняла, падлы"
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Знову придурки на трасі Київ-Чоп, по любій дорозі треба їхати з адекватною швидкістю, нашим дикунам німецький автобан, про італійські гівнотраси я вже й мовчу, побудували б, то вони на ньому цвинтар би зробили
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Это что швидкисна трасса? Или ты с Испанией перепутал?
Трасс, которые носят такое название- нет у нас. Без левых поворотов.
Наши трассы, сделанные наполовину , очень опасны. Едешь, разгоняешься- бац- яма на скорости. Или светофор , или пешеход посередине.
Когда переехали арбузников на Одесса -Киев, никто не подумал, а что они там на обочине трассы делали? И есть ли аналоги в ес, например, торговли арбузами с обочины трассы
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Не все рождаются гонщиками. И не всем это удается осмыслить в итоге.
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Шаурмою подавились
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Ти мразь,подавилась,коли читала цю новину?
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Не можна дикарям швидкісні траси будувати, з вибоїни на вибоїну, помаленьку і всі живі б були. Ганяють там як божевільні постійно.
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Это что швидкисна трасса? Или ты с Испанией перепутал?
Трасс, которые носят такое название- нет у нас. Без левых поворотов.
Наши трассы, сделанные наполовину , очень опасны. Едешь, разгоняешься- бац- яма на скорости. Или светофор , или пешеход посередине.
Когда переехали арбузников на Одесса -Киев, никто не подумал, а что они там на обочине трассы делали? И есть ли аналоги в ес, например, торговли арбузами с обочины трассы
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Где вы узрели, что я вас учила ездить?
Разговор об украинских дорогах, которые часто становятся причиной дтп
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И снова знаменитая трасса Киев-Чоп. Которая совершенно не соответствует названию "трасса", особенно в горах. Если Киев-Чоп - это трасса, тогда я - мисс Италия. Так называемая трасса Киев-Чоп - это опаснейшая дорога, совершенно непригодная для своего назначения и траффика.
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Алина, ты ещё Одесса -Киев давно не видела, похоже
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Знову придурки на трасі Київ-Чоп, по любій дорозі треба їхати з адекватною швидкістю, нашим дикунам німецький автобан, про італійські гівнотраси я вже й мовчу, побудували б, то вони на ньому цвинтар би зробили
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Вы представляете себе, сколько наших водителей ездят по западным автобанам? И ничего))
Ваша логика хромает
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Ну так там за пару раз нарушений - они как шелковые просто становятся. Либо внимают рассказам знакомых о том как "я себе еду потихоньку 150, а эти ну тупые мне 300 евро штрафа дали, камера сняла, падлы"
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