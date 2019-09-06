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 Події, Фоторепортаж
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Все про:зґвалтування (87) Київ (6453)

 Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У парку Андрія Малишка в Києві стався зухвалий випадок. Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 38-річну жінку на очах у її 14-річної доньки. Поліцейським, спільно з "Автопатрулем Майдан" вдалося оперативно затримати зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Надзвичайна подія сталася в четвер, 5 вересня, близько 23:15.

Як повідомила постраждала, вона зі своїми друзями чекала з роботи 14-річну доньку, яка підробляє в одному з кафе Києва баристою. Компанія відпочивала на лавочці в парку Андрія Малишка. У момент, коли дівчина підійшла до матері та її друзів, вони почули крики про допомогу, які лунали з глибини парку. Компанія кинулася на допомогу.

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Підбігши до місця події, вони побачили зловмисника, в руках якого був ніж. На вигляд чоловікові було близько 30 років. Він поводився агресивно і напав на літнього чоловіка з компанії. Після чого він схопив 38-річну постраждалу за волосся і приставив ніж до її горла. Під загрозою розправи зловмисник затягнув жінку за дерево і змусив її зайнятися з ним оральним сексом. Після цього він зґвалтував її без використання презерватива, а сліди сперми витер її ж піджаком. Весь цей час донька та інші свідки того, що відбувається намагалися перешкодити ґвалтівнику, однак той погрожував їм ножем і не давав підійти близько.

Після того як чоловік закінчив ґвалтувати потерпілу, він утік у двори житлових будинків, розташованих неподалік парку. Очевидці негайно викликали поліцію. Прибулим на місце події правоохоронцям і працівникам громадської організації "Автопатруль Майдан" вдалося оперативно затримати зловмисника. Чоловік, незважаючи на свідчення декількох свідків, відмовляється визнавати свою вину, заявляючи, що він нікого не ґвалтував і взагалі не знає цих людей.

Постраждала від рук ґвалтівника жінка виховує п'ятьох дітей. Після інциденту вона перебувала в шоковому стані. Її, зловмисника та очевидців події доставили в управління поліції для надання свідчень. На цей момент правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося.

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Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві 01
Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві 02
Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві 03
Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146815
 
 
 Топ коментарі
 
Херня какая-то, на глазах у толпы затащил, изнасиловал. Здается мне это одна кампашка и они чего-то не поделили...
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Прям Юлий Цезарь. И насиловал и ножом отбивался одновременно. Свободной рукой, наверное, еще и селфился. И об пинжак вытер...
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"mi sideli otdihali na lavochke pili pivo"(nich na dvori)...sho komu ne jasno
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а той що в мусарскій хвормі сидить пише за склом часом не він перевдягнутий...? бо в цього кролячі очі такі мрійливі зараз віршами заговорить...
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Шопопало!)) Дрыщ в 50кг на глазах у компании... За деревом, разными способами в полной мере удовлетворяет похоть... )) Цензор в погоне за сенсациями уже не брезгует драматическими историями из жизни киевских забулдыг.
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Нихрена себе Распутин, прямо всё сделал, невзирая на всяческие помехи, и ушёл по-английски, не прощаясь. Такое надо сразу на порнхаб или куда там такие видео размещают.
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В этой истории нет никакой логики. Как женщина оказалась хрен знает где, с насильником в парке? Так она с друзьями ждала дочь, или где-то шарилась? Это во-первых. Во-вторых, мужики, ау, объясните мне как такое может быть: заниматься сексом, при этом удерживая сопротивляющуюся жертву, и одновременно размахивать ножом ( а в компании, насколько я поняла, было несколько человек). Это же как нужно им размахивать,чтобы несколько человек не могли подойти? Он шестирукий?
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И ни один сразу не позвонил в полицию, а лишь после изнасилования Или может журналист так написал .
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14-летняя дочь подрабатывала баристой? То бишь кофе ночью подавала? Я не против подработок подростков. Но для 14-летней как-то слишком... Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві - Цензор.НЕТ 8610
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Особенно,когда мама этого подростка и ещё 4 детей в это время отдыхает в парке .В сомнительной компании,ночью ждёт с работы несовершеннолетнюю дочь.
Может я чего не понимаю,но та мамаша на жертву не очень похожа.Скорее похожа на искательницу приключений на свою пятую точку.
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Так я его узнал этот маргинал насильник валера бутов, кацап-маргинал. Он иногда здесь на цензоре пакостит, в команде зелупоидных.
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Сучий Потрох, Сырожа с Горки!!
Не дразни крокодила пока не переплыл реку!!)))Да ты уже плывёшь без башки!!))) Додразнился))))
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Мальчик маргинал валера ,по твоим высерам могу точно поставить твой диагноз. Психоз ,раздвоение личности , шизофрения , ярый сторонник зелупоидных покусанный крокодилами.))))
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Не портите себе нервы. В спам быдло, не умеющее вести себя прилично, и все. Увы, цензор превращается в помойку. Вменяемые комментаторы, независимо от политических симпатий, заходят все реже и реже. Обратите внимание на то, сколько здесь профилей-однодневок, а то и вовсе на один комментарий. Скорее всего, это даже не живые пользователи, а чат-боты. И если Цензор устраивает превращение в помойку, то это не значит, что вы должны портить себе нервы.
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Млять, 14-летний ребенок "ПОДРАБАТЫВАЕТ", а она на лавочке пиво бухает! Нет слов. Який йшов, таку й здибав.
Девочку жаль.....
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Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 38-річну жінку на очах у її 14-річної доньки

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Ну, хоть не педофіл, - і то харашо. )))

А то останнім часом чєвой-то сплошь про пєдофілів нам втірають.
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