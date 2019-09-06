 Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Надзвичайна подія сталася в четвер, 5 вересня, близько 23:15.

Як повідомила постраждала, вона зі своїми друзями чекала з роботи 14-річну доньку, яка підробляє в одному з кафе Києва баристою. Компанія відпочивала на лавочці в парку Андрія Малишка. У момент, коли дівчина підійшла до матері та її друзів, вони почули крики про допомогу, які лунали з глибини парку. Компанія кинулася на допомогу.

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Підбігши до місця події, вони побачили зловмисника, в руках якого був ніж. На вигляд чоловікові було близько 30 років. Він поводився агресивно і напав на літнього чоловіка з компанії. Після чого він схопив 38-річну постраждалу за волосся і приставив ніж до її горла. Під загрозою розправи зловмисник затягнув жінку за дерево і змусив її зайнятися з ним оральним сексом. Після цього він зґвалтував її без використання презерватива, а сліди сперми витер її ж піджаком. Весь цей час донька та інші свідки того, що відбувається намагалися перешкодити ґвалтівнику, однак той погрожував їм ножем і не давав підійти близько.

Після того як чоловік закінчив ґвалтувати потерпілу, він утік у двори житлових будинків, розташованих неподалік парку. Очевидці негайно викликали поліцію. Прибулим на місце події правоохоронцям і працівникам громадської організації "Автопатруль Майдан" вдалося оперативно затримати зловмисника. Чоловік, незважаючи на свідчення декількох свідків, відмовляється визнавати свою вину, заявляючи, що він нікого не ґвалтував і взагалі не знає цих людей.

Постраждала від рук ґвалтівника жінка виховує п'ятьох дітей. Після інциденту вона перебувала в шоковому стані. Її, зловмисника та очевидців події доставили в управління поліції для надання свідчень. На цей момент правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося.

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