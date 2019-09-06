 Чоловік зґвалтував багатодітну матір на очах у 14-річної доньки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".
Надзвичайна подія сталася в четвер, 5 вересня, близько 23:15.
Як повідомила постраждала, вона зі своїми друзями чекала з роботи 14-річну доньку, яка підробляє в одному з кафе Києва баристою. Компанія відпочивала на лавочці в парку Андрія Малишка. У момент, коли дівчина підійшла до матері та її друзів, вони почули крики про допомогу, які лунали з глибини парку. Компанія кинулася на допомогу.
Підбігши до місця події, вони побачили зловмисника, в руках якого був ніж. На вигляд чоловікові було близько 30 років. Він поводився агресивно і напав на літнього чоловіка з компанії. Після чого він схопив 38-річну постраждалу за волосся і приставив ніж до її горла. Під загрозою розправи зловмисник затягнув жінку за дерево і змусив її зайнятися з ним оральним сексом. Після цього він зґвалтував її без використання презерватива, а сліди сперми витер її ж піджаком. Весь цей час донька та інші свідки того, що відбувається намагалися перешкодити ґвалтівнику, однак той погрожував їм ножем і не давав підійти близько.
Після того як чоловік закінчив ґвалтувати потерпілу, він утік у двори житлових будинків, розташованих неподалік парку. Очевидці негайно викликали поліцію. Прибулим на місце події правоохоронцям і працівникам громадської організації "Автопатруль Майдан" вдалося оперативно затримати зловмисника. Чоловік, незважаючи на свідчення декількох свідків, відмовляється визнавати свою вину, заявляючи, що він нікого не ґвалтував і взагалі не знає цих людей.
Постраждала від рук ґвалтівника жінка виховує п'ятьох дітей. Після інциденту вона перебувала в шоковому стані. Її, зловмисника та очевидців події доставили в управління поліції для надання свідчень. На цей момент правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося.
Может я чего не понимаю,но та мамаша на жертву не очень похожа.Скорее похожа на искательницу приключений на свою пятую точку.
Не дразни крокодила пока не переплыл реку!!)))Да ты уже плывёшь без башки!!))) Додразнился))))
Девочку жаль.....
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Ну, хоть не педофіл, - і то харашо. )))
А то останнім часом чєвой-то сплошь про пєдофілів нам втірають.