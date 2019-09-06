 Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав тренер із шашок у "Київському Палаці дітей та юнацтва" Віктор Коваленко.

"У групі хлопчиків до 8 років, у класичній програмі чемпіоном світу став Лев Порецький, Україна, м. Київ. Також він завоював бронзу в програмі Рапід (швидкі шашки)", - написав він.

Тренер хлопчика зазначив, що Лев займається шашками в "Київському Палаці дітей та юнацтва" вже 3 роки, раніше до формування шашкового таланту Льва "доклали руку" Гаптаренко Анатолій Іванович і Лапін Вадим Олегович.

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"Це великий успіх київської шашкової школи. Вітаємо чемпіона!!" - написав Коваленко.





Фото: Коваленко / Facebook