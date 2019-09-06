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 Суспільство, Спорт, Фоторепортаж
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Все про:діти (1656) чемпіонат (136) шашки (4)

 Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років. ФОТОрепортаж

У Болгарії, в місті Кранево, завершився молодіжний Чемпіонат світу із шашок-64.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав тренер із шашок у "Київському Палаці дітей та юнацтва" Віктор Коваленко.

"У групі хлопчиків до 8 років, у класичній програмі чемпіоном світу став Лев Порецький, Україна, м. Київ. Також він завоював бронзу в програмі Рапід (швидкі шашки)", - написав він.

Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років 01

Тренер хлопчика зазначив, що Лев займається шашками в "Київському Палаці дітей та юнацтва" вже 3 роки, раніше до формування шашкового таланту Льва "доклали руку" Гаптаренко Анатолій Іванович і Лапін Вадим Олегович.

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Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років 02

"Це великий успіх київської шашкової школи. Вітаємо чемпіона!!" - написав Коваленко.

Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років 03
Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років 04
Фото: Коваленко / Facebook

Киянин Лев Порецький став чемпіоном світу із шашок у групі до 8 років 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146814
 
   
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64 клетки, их еще называют "русскими". Некошерно.
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Классный мальчик!
Умничка. И родители молодцы, такого украинца замечательного воспитали.
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Иногда таланты рождаются и у алкашей и даже даунов...Парадоксы жизни..Мда...
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еврейский мальчик в данном случае вряд-ли от алкашей .а так вы правы .
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Талант талантом, но родители потратили уйму времени и денег на обучение ребенка, на поездки на различные соревнования и т д . Спасибо родителям чемпиона .
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Если папа не дурак,то может неплохо заработать ,предлагая разным лохам сыграть на бабло с малявкой ))
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Я до 8 лет только в "чапаева" в шашки играл и то не очень...
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Красава!!! поздравляем! (в шашки играть это тебе не шашкой махать)
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Дядя Лёва, так держать!!!!
З.Ы. Кранево это не город, это курортный поселок.
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