 Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
До практичних занять залучалися понад 150 осіб.
За словами командира окремої бригади територіальної оборони полковника Андрія Галдака, відновлення навичок у військовозобов’язаних та їхнє навчання проводитися під керівництвом безпосередніх командирів, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей.
не сдали
не сдали
Бах, ЗдАли, ой кажись это уже поздно..."
Ось приблизно така ваша колабораціоністська логіка !
Без вас - не разобраться ✊🏻