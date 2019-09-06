 Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

До практичних занять залучалися понад 150 осіб.





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За словами командира окремої бригади територіальної оборони полковника Андрія Галдака, відновлення навичок у військовозобов’язаних та їхнє навчання проводитися під керівництвом безпосередніх командирів, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

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