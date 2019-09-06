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 Політика України, Фоторепортаж
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 Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори. ФОТОрепортаж

Днями військовослужбовці резерву окремої бригади територіальної оборони Донецької області взяли участь у польовому тренінгу з вогневої, медичної та базової тактичної підготовки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 01

До практичних занять залучалися понад 150 осіб.

Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 02
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 03

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Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 04
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 05
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 06
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 07

За словами командира окремої бригади територіальної оборони полковника Андрія Галдака, відновлення навичок у військовозобов’язаних та їхнє навчання проводитися під керівництвом безпосередніх командирів, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 08

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Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 09
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 10
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 11
Окрема бригада територіальної оборони Донецької області провела навчальні збори 12

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146788
 
   
 Топ коментарі
 
Если верхушка состоит из предателей, то территориальная оборона - одна из немногих сил которая в крайней ситуации сможет оказать сопротивление не обращая внимания на приказы предателей.
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Щоб зебіли не запідозрили все робиться помалу: відведення військ, розбір фортифікаційних споруд ПАРЕ, відміна параду, Цемах ...
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Коли приймуть всі потрібні їм закони по зміні Конституції і наданню Зе авторитарних повноважень тоді все піде набагато швидше.
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Зачем, если зебилы и так сдадут Украину России ?
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Щоб зебіли не запідозрили все робиться помалу: відведення військ, розбір фортифікаційних споруд ПАРЕ, відміна параду, Цемах ...
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А зачем помалу когда «все зебилы малоросы и мечтают в Таможенный союз»
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Коли приймуть всі потрібні їм закони по зміні Конституції і наданню Зе авторитарних повноважень тоді все піде набагато швидше.
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"не сдали
не сдали
не сдали

Бах, ЗдАли, ой кажись это уже поздно..."

Ось приблизно така ваша колабораціоністська логіка !
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Вы главное держите в курсе на какой там стадии все
Без вас - не разобраться ✊🏻
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Если верхушка состоит из предателей, то территориальная оборона - одна из немногих сил которая в крайней ситуации сможет оказать сопротивление не обращая внимания на приказы предателей.
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а если нет ??? то рошен тебе перечисляет 30 серебрянников ?
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