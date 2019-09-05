 "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції зазначають: "Ми вже довго говоримо про "червоні лінії" для нової влади.
Звільнення з-під варти Цемаха, злочинця, сепаратиста і підозрюваного в співучасті в масовому вбивстві, і можливий обмін його на заручників Кремля це - та сама червона лінія.
Це допоможе Росії уникнути покарання за вбивство майже 300 осіб. І вона тепер спробує "повісити" це на Україну.
Ми хочемо звільнення наших полонених. Але під цю тему нам не повинні заштовхувати зраду інтересів України. І все те, за що воювали ті, хто зараз у полоні. І ми всі. Сьогодні ми попереджаємо - Червону Лінію вже майже перейдено".
Також учасники акції, побачивши кореспондентів каналу "1+1" почали скандувати "Ганьба плюсам".
Відео, фото - Олег Богачук.
Цемах - гражданин Украины. Конституция Украины запрещает выдачу наших граждан. Как можно выдавать его русским ??? Даже с формальной точки зрения это невозможно. А сам Цемах отказывается, потому что понимает, что после "выдачи" его грохнут ФСБ или ГРУ.
У чувачків - конкретний план і завдання: розвернути Україну назад на московітську орбіту, здати всі міжнародні напрацювання і капітулювати у війні.
Зебілів попереджали про це, просили =подумати= ...
Ні, мерзота =по приколу= і =на зло= ще своїх служок уродських завела у ВР і їм тепер ніхто не заважає зливати все на користь х**ла: як і було домовлено.
Мені не набридне повторювати: =ві-ето-сдєлалі-вмєстє=, сволота тупа.
На это и расчет...