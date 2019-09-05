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Все про:Олег Богачук (887) полонені (427) Цемах (31)

 "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 5 вересня на київському Майдані Незалежності пройшла попереджувальна акція "Червона лінія", учасники якої виступають проти видачі підозрюваного у справі МН17 Росії.

Об этом соообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції зазначають: "Ми вже довго говоримо про "червоні лінії" для нової влади.

Звільнення з-під варти Цемаха, злочинця, сепаратиста і підозрюваного в співучасті в масовому вбивстві, і можливий обмін його на заручників Кремля це - та сама червона лінія.

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Це допоможе Росії уникнути покарання за вбивство майже 300 осіб. І вона тепер спробує "повісити" це на Україну.

Ми хочемо звільнення наших полонених. Але під цю тему нам не повинні заштовхувати зраду інтересів України. І все те, за що воювали ті, хто зараз у полоні. І ми всі. Сьогодні ми попереджаємо - Червону Лінію вже майже перейдено".

Також учасники акції, побачивши кореспондентів каналу "1+1" почали скандувати "Ганьба плюсам".

Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 01
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 02
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 03
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 04
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 05
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 06
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 07
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 08
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 09
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 10
Червона лінія, - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії 11

Відео, фото - Олег Богачук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146748
 
   
 Топ коментарі
 
Ягель жуй, жеброта кацапская.
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А напомнить как начинался Майдан ? Пришло тридцать студентов. Ночью их избил беркут, чтобы установить ёлочку новогоднюю... а через два дня на площади уже пол-Киева собралось "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России - Цензор.НЕТ 9325
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Пол страны вышло!
Даже в нашем закошмаренном ПРастами Марике в 2013-ом челокек 50 выходило на местный Майдан. Я понимаю, что цифра смешная - но это был личный подвиг!!! Активистов мусора пытались сажать по абсолютно надуманным статьям и т.д. представьте, сколько народу просто побоялось выйти, но были на стороне Майдана в Мариуполе 2013?!?!
И в 2014-2015 это все вылилось в уверенное участие в волонтерстве и службе в ЗСУ мариупольцев.
Такие дела!
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Під час акції потрібно анонсувати дату наступного заходу.Вважаю ,що на 2.0 вийде набагато більше людей.
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заплатять вийдуть, не заплатять не вийдуть. така вона акція. без анонсів.
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Тобто ти виходиш тільки за гроші?Щось мені це нагадує.
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Ти помилився. Я не вихожу ні за гроші ні безплатно. Бо мирний протест то є найдурніша дурниця, яка тільки може бути. Але якщо студентам треба пару сотень гивень, то я не можу їх за це критикувати.
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Ты выходишь только на немирные протесты? Ты видать главный борцун с беркутней или ты просто от дивана свой зад за бесплатно никогда не оторвешь?
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Для того, чтобы знать на что способны интернет-противники мирных акций протеста, если ты настолько радикальный что не выходишь из дома без коктейля молотова в рюкзаке, это одно дело, а если ты просто меряешь всех по себе и думаешь что люди за бесплатно неспособны выходить на какие либо акции это совсем другое.
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То есть ответа на вопрос таки не будет, ты псрото решил поделиться очень "ценной" информацией про обращение с коктейлями молотова тех, кто не в состоянии надежно закупорить бутылку, а тряпку носить отдельно?
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Ключова фраза:"Я не виходжу".Звідки впененість, що люди вийшли за гроші?Це щось на кшталт "Знаю я вас бЕндеровцев".
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Тут все просто - зебільні тролі вирішили розказать народу, що на акції виходять тільки за гроші, а тому не звертайте на це увагу, це заробітчани. При цьому сам інфопривід який і став причиною акції боти оминають взагалі, типова маніпуляція розрахована на примітивних та обмежених людей (яких серед зебілів більшість). При цьому минула влада та її боти діяли так саме.
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Якщо подумати без емоцій:Нідерланди мали доволі часу,щоб допитати цього прутня,Нідерланди співпрацюють з Казластаном по "північномупотоку" без мук совісті,Цимах ***** всеодно завалить,як небезпечного свідка,щоб судити ***** і Казластан в Гаазі ***** перемогти їх у війні і тільки тоді волочити до суду. Висновок обмін ************* на наших хлопців нам вигідна,а Цимаху полюбе гаплик.
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Ну и чем нам выгоден обмен террориста на военнопленных моряков захваченных кацапскими пиратами? Тем что реальные преступники избегают наказания и теперь все они знают что убивать украинцев можно без оглядки на какое-то за это наказание?
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Смотрю на фото- там же народу тьма тьмущая.Прям запахло новым Майданом. Пол партии барыги пришло?Журналистов и то мне кажется,там больше
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Всегда уличные протесты начинаются с небольшой группы людей. Просто банда зельцмана -бабломойского начинает повторение правления янукоовоща - тогда тоже началось с полной монополизации власти, борзоты и беспредела клана рыгов (сейчас бениного слуги урода) и так же малочисленными акциями протеста (мовний, податковий Майдан). Так что рано расслабляетесь зебилы, за ЗЕМЛЮ жидов точно начнут резать.
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На акцию с требованием посадки соевого Барыги сечешь сколько придет?раз так в тысячу больше?чем может угрожать стадо,еле преодолевшее 5% барьер? не смеши,ботяра
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Ну так выходите, и не забудьте про беню бабломойского - он украл явно не меньше барыги. Или зебилам важно чтобы их грабили по-кошерному чистокровные жиды. полукровки не канают?
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дебил, ваши 73 % импотентное быдло, которое только и может ,что по ТВ ящику голобородьку посмотреть "Червона лінія", - на Майдані відбулася попереджувальна акція проти видачі Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 7522
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Ух ты,уже "банда"? А еще совсем недавно-"клоун ,сцыкун...."
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Молодці ! Акция малочисленная , потому как народ не оповестили , желающих прийти очень много , 24 августа показало зебобикам сколько патриотов в Украине
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Заметь кстати что порох и ко не имеет отношения к той ходе.
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клоун-маларос сваіх не здайот...всі сепаратюги при зебілах на волю рванули..і богатирьова приперлась..савпадєніє? не думаю..
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Судя по количеству зебилкиных ботов банда зельцмана бабломойского боится любых уличных акций как огня и в этом так же повторяет во всем режим янукоовоща. Интересно, а если кто-то захочет сейчас палатку поставить на Майдане, подозреваю что авакяшная реформированная беркутня моментально снесет или будут как при пеце кубы уродливые (при овоще йолку) ставить, чтобы не дай бог не дать перерасти протесту в постоянный. При этом становится понятным желание банды зельцмана подчинить себе нацгвардию, все таки авакяшка не совсем из их песочницы, может и не дать команду на расстрел людей.
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Посчитай сколько свинорылого бото-стада тут под статьей отметилось.Хотя это скорее всего парочка человек с десятью-двадцатью аккаунтами,и ты тоже в этом числе.У пецьки везде все раздутое- даже его 5% рейтинг.ложь и подлог везде
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Забавно читать стенания зебильного бота про пециных ботов.
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У меня вопрос :
Цемах - гражданин Украины. Конституция Украины запрещает выдачу наших граждан. Как можно выдавать его русским ??? Даже с формальной точки зрения это невозможно. А сам Цемах отказывается, потому что понимает, что после "выдачи" его грохнут ФСБ или ГРУ.
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В россии Цемаха скорее всего грохнут как свидетеля,в Украине -будет сидеть,но жить.Почему бы и не выдать? Заслужил
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Я всегда за Майдан, бо Украина давно перешагнула ту черту после которой уничтожить коррупцию в Украине можно уже только физически вырезав носителей коррупции, а это может только Майдан, а значит народ Украины, ибо народ это верховная власть и всё, что он свершил априори ЗАКОН!
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Олеже, ти що хочеш фізично винищити все населення України, а потім сам повісишся? Немає в Україні некорупціонерів Ну крім дітей. Кожен коли небуть хоч скільки брав чи давав, і ти також. так що починай з себе - вішайся. Немає в світі суспільства де не було б корупції. Рівень різний Звертають увагу по різному. Взяти хоч Україну. при Янеку корупція була в рази більша, ніж при Пороху. Та шуму було при Пороху набагато більше Цілі юрби борцунів з'явилось.типу Серьожі Квартирновагінального, яким грантів західних кидали чим більше тим більше вони верещали. Тепер всі заткнулись то таке враження що і корупція десь ділась.
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А ты часом не дурко? **** ты мне эти морали примитивные пишешь выгодные власти казнокрадов, ибо грязной власти надо всех в грязь вымазать - типа все такие, только огромная разница между теми кто украл миллиард, а кто пачку бумаги с работы вынес. Поэтому ты этой грязной власти, помогаешь вымазать всех в коррупцию своими тупыми комментами. Рыба гниёт с головы - нужно голову коррупции отрубать и она исчезнет и на бытовом уровне. А даже не исчезнет так пачка бумаги на благосостояние страны никак не повлияет, бо это и не коррупция.
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зе-владі =червоні лінії= - до лампочки.
У чувачків - конкретний план і завдання: розвернути Україну назад на московітську орбіту, здати всі міжнародні напрацювання і капітулювати у війні.
Зебілів попереджали про це, просили =подумати= ...
Ні, мерзота =по приколу= і =на зло= ще своїх служок уродських завела у ВР і їм тепер ніхто не заважає зливати все на користь х**ла: як і було домовлено.
Мені не набридне повторювати: =ві-ето-сдєлалі-вмєстє=, сволота тупа.
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Всё правильно сделал Зе...если конечно вернут всех наших......а потом пусть у друзей пуйла голандцев болит голова....чего раньше не чесались.
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Может Цемаха выпустили чтобы не включать в список на обмен? Человек на свободе, в РФ, ДНР и ЛНР не хочет.
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Если украинские спец службы вытащили его фактически с территории раиси, то почему их спецслужбы не могут завалить его в Украине ?
На это и расчет...
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поросенко наивно бредит о реванше и возвращении к кормушке..
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Та шо говорить-скоро эта власть всех пообменяет и повыпускает и станет все по "новому":как у рюсских,а то и хуже
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