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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (75) НБУ (477) Смолій (53)

 Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій. ФОТО

Глава Нацбанку Яків Смолій очікує випуску нових монет номіналом 5 гривень восени.

Національний банк України очікує випуску нових монет номіналом 5 гривень, анонсованого до кінця поточного року, восени. Про це повідомив журналістам глава Нацбанку Яків Смолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз я не готовий сказати, коли випуск 5 гривень. Але, думаю, це очікується восени", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський

Нові монети номіналом 5 гривень зявляться вже восени, - Смолій 01
Нові монети номіналом 5 гривень зявляться вже восени, - Смолій 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146701
 
 
 Топ коментарі
 
На реверсе монеты изображен сывочолый гетман. А кто у нас сывочолый гетман? Правильно - Петро Порошенко.
Учись студент, как нада коменты из пальца высасывать
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какое убожество...
это мрак!
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Та нормально, правда дуже малі за діаметром.
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???
***...ный дизайн это нормально?
посмотрите на пенсы и сенты)))
Они у 1000 раз более визуально приятные чем вот это х..й знает что)))
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Пішов дивитись, бо вже забув як виглядають.
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НБУ для ГОЕВ решило не заморачиватся)))
Все равто ИВ все конвертирует в шекели....
а тупорылая ЗЕвата будет пользоватся рублями
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Шось більше схоже на *****, ніж на Хмельницького...
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Та в мене є, малий напривозив, 1 паунд красивіший.
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чеканили бы уже 50 и 100 гривасей в монету....
ЗЕбобы схавают и это как достижение
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Буде інфляція начеканять, правда тоді 5,2,1 стануть непотрібними.
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а шо по вашему на 6 грн. должен был быть оттиск свинячего пятака свиновальца?
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Нагадую: Хмельницький задружився з Ордою.
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для удобства украинцев нужно вводить покрупней деньгу

Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 3496
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На реверсе монеты изображен сывочолый гетман. А кто у нас сывочолый гетман? Правильно - Петро Порошенко.
Учись студент, как нада коменты из пальца высасывать
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Порошенко просто сивочолий, бо гетьманом він не став.
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А те, шо дьоргається і гундосить від коксу - то гетьман?
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не бачу хто там дьоргається.
то ви про кого?
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Вот жеж нумизматы как обрадуются, новая монетка в альбомчик
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...а червончиков с двумя профилями: Хмельницкий-Зеленский, начеканят?
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А бумажные не дешевле печатать, людям с этими монетами одни проблемы, вечно ни выпадают, теряются.
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У Богдана Хмельницкого глаза перепуганные ведь понял что ошибку сделал с Московией Новые монеты номиналом 5 гривен появятся уже осенью, - Смолий - Цензор.НЕТ 7223
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Да идите вы в жопу с такими рехвормами. Надавали мелочи, как гирю в карманах носишь, и все время путаешь с копейками, раньше их вообще не брал когда сачу давали. А сейчас не понятно то ли одну копейку тебе дают то ли одну гривню.
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Это просто дебилизм, какой дебил вообще это придумал.
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Угадай, кто мог это придумать 2 года назад?
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Особенно евро 10 мелочью карман оттягивают,а сделано для того,что бы быстрей тратили Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 9413
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Коли почнеться голод можна буде в кишені накласти монет і не переживати що здує вітром.
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Или вместо груза чтобы утопиться. Или просто упадешь в воду и потонешь если не успеешь деньги из карманов вытрусить
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Так у нас в 30-х годах тоже были черноземы. И тем не менее от голода десятки миллионов умерли. В 90-х тоже Америка спасла Украину своими окорочками и кубиками галина бланка от лютого голода. Даже сейчас закрой Польша и Турция поставки овощей и фруктов и пальмового масла в Украину и начнется катастрофическая нехватка продуктов.
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У мене повний погріб усього, бо мої пращури - недобиті куркулі. Головне щоб комісари не прийшли.
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Комісари? МОН 50, з розтяжкою на віко льоху. Хай наїдяться.

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ну так черноземы были, тестикул не было(Сралин отнял хавку)
да и разума не очень то было, раз после, как пишешь, десятков миллионов сгноенных, оставшиеся, весело засоряли собой Днепр, наперегонки исполняя приказ Жукова. а че, весело же то как, воевать за своих палачей.
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Не знаю, что у тебя за истерика. Я не вижу ничего плохого в железных деньгах. Плати карточкой и не ной!
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Железные деньги из кошелька вываливаются. Приходится носить в карманах, как рыцарь звенят когда идешь и штаны спадают
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Може в тебе залізні коломийки тому і звенять?
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А РУПЛІ коли пєчатать будуть?
А то тут в Україні, їх до цих пір совковата ніяк не забуде.
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Та видалить взагалі вже той манюсенький герб.
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Ну. А вмєсто КУРУ о двух бєстолковках, Ординскую...
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Хотелось бы чтобы нацбанк прислушался к просьбе- делать в монете отверстие посредине. Ети монеты очень хорошо в стройке пригодятся вместо шайб под гайки. К тому же ето намного дешевле чем обыкновенные шайбы. Например 1 шайба стоит 1 гривню. Так дешевле же в 20 раз сделать дырку в 5 копейках и применять в крепеже. А 5 гривень пойдет как большая шайба.
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Давно свердлю монети і використовую замість шайб.
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непогана ідея!+ економія металу в монетах.
Через декілька поколінь будуть казати, як добре люди жили в Україні у 2019 році- вони монети замість шайб використовували.
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Понятно: 1,2 уже готовы. 5 копеек уже заготовлены, Осталось 10 и 25 и можно объявлять инфляцию.
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И сразу резьбу нарєзать.
М3, М8....нарасхват ...
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Вот не знаю, как кому, а у меня больше уважения бумажной купюре в 2 грн, чем ее мет.аналогу, схожему во всем с 2 коп.
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Дійсно номальні купюри, були ті що у 1996 вводив Ющенко
Дизайн неперевершений. Розмір. Шурхіт. Аромат. Гривня :Долар 1,87.
Потім прийшло сране Тигипко, і поміняло дизайн на любімиє срані совєцькі рупплі-фантікі.

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а прикольно бы было, как в США на монетках каждую область увековечить (как там - штаты)
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мешок дублонов в харю этому 1000 летнему жакую абалдую так граф сказал Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій - Цензор.НЕТ 7645
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Гадеюсь хоть эта монета будет адекватных размеров?
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Точно, Гадю Хавченко нужно еще выпустить из психлечебницы на монетах.
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учитывая что хмельнюк так обосрался с московитами, то его нужно на монетах из иного материала увековечить(один мущинка-якут готов помочь))
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Хоча анонсували ще на початку 18 року що 5 і 10 гр будуть в обігу вже в ківтні 2019
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Зачем многогранник делать?Сделайте просто круглой формы, в производстве проще, а иначе со штамповкой можно намудохаться только
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это чтобы в кармане можно было легче нащупать, когда в маршрутке едешь
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Она круглая - многогранник внутри круга.
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От марнотратники ,прасті Госпаді, ну робіть же посередині дірку, причому різного діаметру. Як знецінятся --- прекрасні ж шайби вийдуть, дешевенькі....
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То что мелкие, это таки неудобно, но надо учитывать, что бумажные номиналы прекратили выпускать, то есть уже довольно скоро 1 и 2 грн останутся в обороте только монетами, а потом и 5 с 10 грн та же участь ждет. Это же сколько монет с собой таскать придется, поэтому чем меньше и легче, тем все же лучше.
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Интересный дизайн.А вот 2 бел рубля похожи на 2 евро.
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