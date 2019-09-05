 Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій. ФОТО

Національний банк України очікує випуску нових монет номіналом 5 гривень, анонсованого до кінця поточного року, восени. Про це повідомив журналістам глава Нацбанку Яків Смолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зараз я не готовий сказати, коли випуск 5 гривень. Але, думаю, це очікується восени", - сказав він.
это мрак!
***...ный дизайн это нормально?
посмотрите на пенсы и сенты)))
Они у 1000 раз более визуально приятные чем вот это х..й знает что)))
Все равто ИВ все конвертирует в шекели....
а тупорылая ЗЕвата будет пользоватся рублями
красиво как...
ЗЕбобы схавают и это как достижение
Учись студент, как нада коменты из пальца высасывать
то ви про кого?
да и разума не очень то было, раз после, как пишешь, десятков миллионов сгноенных, оставшиеся, весело засоряли собой Днепр, наперегонки исполняя приказ Жукова. а че, весело же то как, воевать за своих палачей.
А то тут в Україні, їх до цих пір совковата ніяк не забуде.
Через декілька поколінь будуть казати, як добре люди жили в Україні у 2019 році- вони монети замість шайб використовували.
М3, М8....нарасхват ...
Дизайн неперевершений. Розмір. Шурхіт. Аромат. Гривня :Долар 1,87.
Потім прийшло сране Тигипко, і поміняло дизайн на любімиє срані совєцькі рупплі-фантікі.
из психлечебницына монетах.