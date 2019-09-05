 Нові монети номіналом 5 гривень з'являться вже восени, - Смолій. ФОТО

Національний банк України очікує випуску нових монет номіналом 5 гривень, анонсованого до кінця поточного року, восени. Про це повідомив журналістам глава Нацбанку Яків Смолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз я не готовий сказати, коли випуск 5 гривень. Але, думаю, це очікується восени", - сказав він.

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