 Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану". ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слива працює в столичному апеляційному суді з 2018 року. До цього, в 2010-2018, він працював в апеляційному суді Київської області, а ще раніше, з 2002 по 2010 - в Ірпінському міському суді.

Відзначився він також неправомірними рішеннями під час Революції Гідності. Так, 7 лютого 2014 року Слива виніс рішення залишити без змін постанову суду першої інстанції про позбавлення активіста "Автомайдану" права керування транспортними засобами строком на 3 місяці. Позбавлення прав було наслідком участі особи в автомарафоні в селі Нові Петрівці, недалеко від резиденції тодішнього президента України Януковича, під час якого працівники ДАІ складали протоколи на активістів.

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Активісти "Українського союзу Автомайдан" зверталися до Вищої Ради правосуддя з проханням притягнути Сливу до дисциплінарної відповідальності, однак в постанові Вищої Ради щодо цього було зазначено, що "термін притягнення Сливи до дисциплінарної відповідальності минув".

Згідно з декларацією, Слива володіє квартирою в Києві площею 68 кв.м. і декількома земельними ділянками. Їздить він на автомобілі Kia Sorento 2009 року.









