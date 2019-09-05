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 Політика України
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 Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану". ФОТО

Суддя Юрій Слива, який був головою на розгляді апеляції захисту Володимира Цемаха (колишнього начальника ППО бригади найманців РФ, який може бути причетний до знищення пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом влітку 2014 року), позбавив прав активіста "Автомайдану"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Слива працює в столичному апеляційному суді з 2018 року. До цього, в 2010-2018, він працював в апеляційному суді Київської області, а ще раніше, з 2002 по 2010 - в Ірпінському міському суді.

Відзначився він також неправомірними рішеннями під час Революції Гідності. Так, 7 лютого 2014 року Слива виніс рішення залишити без змін постанову суду першої інстанції про позбавлення активіста "Автомайдану" права керування транспортними засобами строком на 3 місяці. Позбавлення прав було наслідком участі особи в автомарафоні в селі Нові Петрівці, недалеко від резиденції тодішнього президента України Януковича, під час якого працівники ДАІ складали протоколи на активістів.

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Активісти "Українського союзу Автомайдан" зверталися до Вищої Ради правосуддя з проханням притягнути Сливу до дисциплінарної відповідальності, однак в постанові Вищої Ради щодо цього було зазначено, що "термін притягнення Сливи до дисциплінарної відповідальності минув".

Згідно з декларацією, Слива володіє квартирою в Києві площею 68 кв.м. і декількома земельними ділянками. Їздить він на автомобілі Kia Sorento 2009 року.

Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 01
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 02
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 03
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 04
Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста Автомайдану 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146672
 
   
 Топ коментарі
 
У меня от того что Цемаха выпустили портновским судом горит пздц.
Я так понимаю что кому то так хочется показать себя миротворцем, что он готов отпускать ключевых боевиков и прощать военные преступления.
Ау, Вован!
Ты как там наверху?
Уши не горят, пдрс?
Могу поспорить что Офис Президента сегодня промолчит на эту тему. Потому что в глотку там глубоко забит русский х@й.(c)
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Цемаха отпустил не Слива, его отпустил Зеленский.
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https://nv.ua/opinion/cemaha-otpustili-kak-zelenskiy-spas-putina-novosti-ukrainy-50041076.html

Мир "любой ценой" выглядит вот так:
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Зеленский помножил на ноль работу СБУ
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
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це ж треба, яке коловратне прізвище "Слива", по нашому це "Зливайкін".
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Зебилы какие вы упоротые, не перестаю вам и вашему клоуну удивлятся...
Что дальше сдадите *****???
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Пропонуєте сдати пуйлу Пєцю Мародера? Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану" - Цензор.НЕТ 6018
Пєця - святий! Не віддамо! Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану" - Цензор.НЕТ 3047
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нам йєсчьо будут нужни такіє сліви вєдь впєрєді скока работи Суддя Слива, який звільнив з-під варти Цемаха, під час Революції Гідності позбавив прав активіста "Автомайдану" - Цензор.НЕТ 5823вєдь партнов давно всьо азвучіл
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Если судебная реформа и будет, то только в сторону усиления зависимостей судей от Офиса. Чтобы продолжали делать то, что им скажут из Офиса.
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У нас есть посольство Королевства Нидерланды на Контрактовой, по моему. Почему во время его пребывания в СИЗО не прилетел следак из королевства и не допросил его на территории посольства ?
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потому, что на суде, который состоится в марте 2020 года, Цемах мог спокойно сказать, что дал те показания под давлением и отказаться от них.
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в посольстве Нидерландов "под давлением" ? тогда кругом враги .
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а пьетина ******* и не знала этого вапиющего факта!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=nhjHkmXkXD4&list=PLasCiuXKhCdr_5mmg9PN7UzAbIdl67Xxy&index=13&t=4s Наші патріоти по російських тюрмах сидять, а наші зрадники відпускають військових злочинців... мда.
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та вы шо?! а зебилёныши все уши прожужжали, что это Порох его назначил.
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Ето говорит лишь о том что гниды бандитские называющие себя судьями нужны каждой бандитской власти. Они служили как и Януковощу, как и Парашенку а сейчас ручные шавки Зеленского. То же самое с мусорами. Почему я больше всех из них ненавижу Парашенка? Потому что в 2014 году он не дал зачистить страну от етих гнид.
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та ладно. он не дал. он президентом в июне стал.
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Если б не Слива, то нашёлся б какой-то Груша или Вишня - все они там одним миром мазаны. Всех их сажать надо.
А в первую очередь - того, кто приказал отпустить - за измену Родине.
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Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
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Парашефилам дороже голландские тюльпаны, чем свои заложники..Вот уж настоящие совки,одурманенные совковым демагогом!Парашефилы,это ваши бабушки кричали-"свободу Анжеле Девис. Руки прочь от Гренады"?
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