 Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла. ФОТО

Про це повідомляє засновниця ресурсу Promote Ukraine Марта Барандій, передає Цензор.НЕТ.

"Канал Newsone веде трансляцію з Брюсселя, де євродепутати нібито підтримують його. При цьому євродепутати - ті самі, яких використовує Кремль проти України. Наприклад, Натан Гілл вважає Україну буфером між Росією і Європою, і голосував проти Договору про Асоціацію", - написала вона.

Барандій також повідомила, що Гілл зараз став членом Делегації Україна-ЄС та членом Комітету ЄП з прав людини: "Імовірно, щоб легітимізувати російську пропаганду в Україні як європейську позицію".





Сьогодні активісти зібралися біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на акцію протесту про необхідність заборонити мовлення телеканалів "112 Україна" і NewsOne.