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Все про:Брюссель (176) Європарламент (416) пропаганда (1239) Newsone (56)

 Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла. ФОТО

Телеканал Newsone, закриття якого сьогодні в Києві вимагають активісти, отримав підтримку депутатів Європарламенту, відомих своїми українофобськими поглядами.

Про це повідомляє засновниця ресурсу Promote Ukraine Марта Барандій, передає Цензор.НЕТ.

"Канал Newsone веде трансляцію з Брюсселя, де євродепутати нібито підтримують його. При цьому євродепутати - ті самі, яких використовує Кремль проти України. Наприклад, Натан Гілл вважає Україну буфером між Росією і Європою, і голосував проти Договору про Асоціацію", - написала вона.

Барандій також повідомила, що Гілл зараз став членом Делегації Україна-ЄС та членом Комітету ЄП з прав людини: "Імовірно, щоб легітимізувати російську пропаганду в Україні як європейську позицію".

Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла 01
Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла 02

Сьогодні активісти зібралися біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на акцію протесту про необхідність заборонити мовлення телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146633
 
 
 Топ коментарі
 
На акції під Нацрадою за закриття NewsOne затримали блогера Юрія Гудименка
Відомого активіста і публіциста, одного з засновників "Демсокири" Юрія Гудименка затримали на акції під будівлею Нацради сьогодні, 5 вересня.
Тобто террористів та запутінців відпускають , а патріотів затримують на акціях проти рупорів кремля.
Всьо ок, у патріотів що голосували за Зе?
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Вообще странно.
Депутат страна которого проголосовала против ассоциации и считает Украину буфером вместо того что бы расследовать кто сбил их граждан занимается защитой канала ньюс ван?
Ньс ван Путин.
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Я даже себе представить не могу, какие беспринципные подонки работают на этом ТВканале и какие дурачки от рождения смотрят этот ТВканал.
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А что он думает про Цемаха?
Прокуратура Королевская Нидерландов?
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Он им нужен, как рыбке зонтик, с удовольствием бы забыли про всё.
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Вообще странно.
Депутат страна которого проголосовала против ассоциации и считает Украину буфером вместо того что бы расследовать кто сбил их граждан занимается защитой канала ньюс ван?
Ньс ван Путин.
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Не влаштовує свобода слова трьох промедчуковських каналів - велком в рашу, там відчуєте "свободу" слова на повну катушку.
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А кто украинцам виноват что они больше беспокоятся про сбитых кремлем голандских детях чем об украинских детях шестой год живущих в оккупации?
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https://www.facebook.com/pravonavladu/posts/3047962211943475?__tn__=-R

Тутачки Г+Г з невгодованою скабэйчучкою голосовалку запилили. Не хотите отметиться?
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Юра, реестрация в ФБ и всё. Дополнительно никакой иной.
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Так я і кажу, я в жодній мережі не зареєстрований, тільки на ЦН, в мене навіть телефон кнопочний, принципово. Newsone заявляет о поддержке в Европе, показывая прокремлевских политиков, включая украинофоба Гилла - Цензор.НЕТ 9189
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Понял. Я тут через фейсбук зареган.

ПыСы. Но видел цифирьки? Что-то у Г+Г пошло не так, похоже. Порохоскот гадит, видимо.
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На акції під Нацрадою за закриття NewsOne затримали блогера Юрія Гудименка
Відомого активіста і публіциста, одного з засновників "Демсокири" Юрія Гудименка затримали на акції під будівлею Нацради сьогодні, 5 вересня.
Тобто террористів та запутінців відпускають , а патріотів затримують на акціях проти рупорів кремля.
Всьо ок, у патріотів що голосували за Зе?
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Я даже себе представить не могу, какие беспринципные подонки работают на этом ТВканале и какие дурачки от рождения смотрят этот ТВканал.
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Это только начало для ЗаЖопья и всей бандой Медведчука. После интервью Зеленского, где он сказал, что на каналы на все медведчуковскиеТВ каналы и на всю банду лично,есть масса материала. Становиться понятно,что все получили задание наконец покончить с Медведчуком и его бандой
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Отримали, Медведчук заважає Суркову та Вайхо, а Вайхо це друг Богдана.
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Так это внутрикремлевские разборки к нам переместились?
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Іноді читаю Офелію, з її висновками можна сперечатись, але фактаж вона риє.Алла - LiveJournal
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Вайно - друг Богдана ? Вот это интересно.
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Скорее всего - лажа; т.к. livejournal - креатура ФСБ.
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Я знаю, але там є і проукраїнські сторінки, до того ж вам легше, там купа посилань на англо, франко, іспаномовні джерела, я так вільно не володію.
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"Сегодня днём Юрий Гудыменко был задержан на акции против телеканала newsone и доставлен с выкрученными руками в отделение полиции. Вот для этого и нужен им Аваков........ Примерно в этот же момент Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство. Цемах - ключевой подозреваемый по делу о Боинге и лично причастен к убийству 4 украинских военнослужащих.
Цемаха - отпустить, Гудыменко - задержать. Ясно-понятно."
= ibigdan =

https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2429469603840606/

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