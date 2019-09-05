 Newsone заявляє про підтримку в Європі, показуючи прокремлівських політиків, зокрема українофоба Гілла. ФОТО

Про це повідомляє засновниця ресурсу Promote Ukraine Марта Барандій, передає Цензор.НЕТ.
"Канал Newsone веде трансляцію з Брюсселя, де євродепутати нібито підтримують його. При цьому євродепутати - ті самі, яких використовує Кремль проти України. Наприклад, Натан Гілл вважає Україну буфером між Росією і Європою, і голосував проти Договору про Асоціацію", - написала вона.
Барандій також повідомила, що Гілл зараз став членом Делегації Україна-ЄС та членом Комітету ЄП з прав людини: "Імовірно, щоб легітимізувати російську пропаганду в Україні як європейську позицію".
Сьогодні активісти зібралися біля будівлі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на акцію протесту про необхідність заборонити мовлення телеканалів "112 Україна" і NewsOne.
Прокуратура Королевская Нидерландов?
Депутат страна которого проголосовала против ассоциации и считает Украину буфером вместо того что бы расследовать кто сбил их граждан занимается защитой канала ньюс ван?
Ньс ван Путин.
Тутачки Г+Г з невгодованою скабэйчучкою голосовалку запилили. Не хотите отметиться?
ПыСы. Но видел цифирьки? Что-то у Г+Г пошло не так, похоже. Порохоскот гадит, видимо.
Відомого активіста і публіциста, одного з засновників "Демсокири" Юрія Гудименка затримали на акції під будівлею Нацради сьогодні, 5 вересня.
Тобто террористів та запутінців відпускають , а патріотів затримують на акціях проти рупорів кремля.
Всьо ок, у патріотів що голосували за Зе?
Цемаха - отпустить, Гудыменко - задержать. Ясно-понятно."
= ibigdan =
https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2429469603840606/