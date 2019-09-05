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Все про:Коломойський (538) спорт (762) баскетбол (18)

 Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі "Дніпро". ФОТО

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій поповнив склад баскетбольного клубу "Дніпро".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Планета Баскетбол".

"Ростер чинних володарів Кубка України, що проходять збори в литовській Клайпеді, поповнив ще один гравець. Черговим новачком дніпрян став Григорій Коломойський, чий перехід у стан Дніпра ще місяць тому підтвердив в одному з інтерв'ю батько гравця, бізнесмен Ігор Коломойський", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Григорій Коломойський, який є вихованцем системи Дніпра, минулий сезон провів у коледжі Клівленд Стейт, проте за сезон зіграв лише два матчі, в яких очок не набирав. Також Григорій пробував свої сили в ізраїльській Герцлії.

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Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі Дніпро 01

Нагадаємо, раніше президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський повідомляв, що син олігарха Ігоря Коломойського Григорій планує приїхати в Україну, щоб грати за баскетбольний клуб "Дніпро".

Син олігарха Коломойського Григорій почав тренуватися в баскетбольному клубі Дніпро 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146612
 
   
 Топ коментарі
 
область врятували патріоти.
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Да, он плачивал добробаты спасая СВОЙ бизнес и посыла добробаты в Илловайск отжимать собственность Ахметова и на тихоря пытался откачать нефть и мазут из стратегических нефтепроводов. Сколько там миллионов тонн хотел сп..дь, не подскажитре?
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такое же неуважение к обществу как и у папани - нестриженый и небритый.
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Немнрожечко и вас поправлю. У нас нет Телеканала 1+1, у нас есть телеканал Г+Г.
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