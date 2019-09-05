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 Події, Фоторепортаж
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 За добу в екосистемах Харківщини сталося 49 пожеж, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рівень пожежної небезпеки в Харківській області досяг максимального - 5 класу, внаслідок чого на території Харківської області зростає кількість пожеж у природних екосистемах.

Про це повідомляє Держслужба України з НС області, передає Цензор.НЕТ.

За добу в екосистемах Харківщини сталося 49 пожеж, - ДСНС 01

"Рівень пожежної небезпеки сягає максимальних відміток - 5 класу. Тому кількість пожеж в природних екосистемах та лісових масивах, які несуть загрозу навколишньому середовищу і становлять небезпеку для життя людей, стає дедалі більшою", - повідомили в ДСНС.

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За добу в екосистемах Харківщини сталося 49 пожеж, - ДСНС 02

Зазначається, що за останню добу підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 49 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, де горіла суха трава, очерет, сміття, хвойна підстилка тощо. Загальна площа горіння – близько 16 га.

За добу в екосистемах Харківщини сталося 49 пожеж, - ДСНС 03

Зокрема, в результаті пожежі в с.Черкаська Лозова Дергачівського району області вигоріло 3 га сухостою і згоріли 4 дерев'яні надвірні споруди, а в с.Довжик Золочівського району області від палаючої трави загорівся і згорів дачний будиночок.

За добу в екосистемах Харківщини сталося 49 пожеж, - ДСНС 04

У ДСНС зазначають, що як правило, подібні пожежі виникають саме внаслідок необережного поводження з вогнем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146610
 
 
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