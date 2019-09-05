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Все про:апеляція (231) суд (5492) Апеляційний суд (130) Цемах (17)

 Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається. ФОТО

Колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Володимира Цемаха, який може бути причетним до знищення пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом улітку 2014 року, доправили до приміщення апеляційного суду міста Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, сьогодні суд має розглянути апеляцію захисту Цемаха щодо продовження його тримання під вартою.

Розгляд апеляції розпочався близько 11:15. Цемах присутній у залі суду, на питання ЗМІ - зокрема, чи готовий він до співпраці зі слідством у Нідерландах, - він не відповідає. Підозрюваний каже, що почувається погано, що у нього болить голова.

Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається 01

Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається 02

Фото Альона Лунькова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаємо Цемаха підозрюваним у справі MH17. Його збереження для допиту вкрай важливе, - прокуратура Нідерландів. ДОКУМЕНТ

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146593
 
 
 Топ коментарі
 
падло гнилозубе... у 300 нещасних через тебе, тварюко, вже нічого не болить...
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Как припекает зад-так все они себя плохо чувствуют, ничего не помнят и вообще ихтамнет.
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детовня с МН-17 страшной смертью умирала - бычок-убийца ихний за жизнь цепляется...
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Подозреваемый говорит, что чувствует себя плохо, что у него болит голова. Источник: https://censor.net.ua/n3146593
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КТо наливал ему вчера ?
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скорее всего давно не наливали.. вот его и клинит Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 6278
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В Славинске у Гиркина у него голова не болела Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8271
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Разве не видно, что человеку плохо??????
Одеяло хоть ему дайте, живодёры!
Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 6240
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Как припекает зад-так все они себя плохо чувствуют, ничего не помнят и вообще ихтамнет.
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а может чайку с полонием хлебнул. кацапы такие затейники!
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дайте сволочи пирамидону...бо подохнет же ж, скотина...
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падло гнилозубе... у 300 нещасних через тебе, тварюко, вже нічого не болить...
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а переведите его в нидерланды. скажите там медицина получше. не думаю шо он будет возражать, если так о своём здоровье пекёться.
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плохое самочувствие --очень легко лечится простой двух-дюймовой клизмой,
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Складывается впечатление, что ему очень не хочется в Нидерланды. Как будто ему тут мёдом приказано.
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я думаю что его нужно срочно сбагрить в нидерланды под их ответственность раз они так ссат что их могут передать рашке.тут всё задукоментировать.и передать.снять баласт один с себя, тут и президента не будут шантажировать и что то требовать на обмен его и вообще. нет человека нет проблем и что просить! пусть его выпрашивают и освобождают из нидерландов попробуют. рашка оборзела просит терориста гражданина Украины отдать им...берега давно попутали там все..
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еще больше ему не хочется на расею, где его уже заждался новичок
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детовня с МН-17 страшной смертью умирала - бычок-убийца ихний за жизнь цепляется...
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цемах еще не понимает, что в россии, после обмена, его уничтожат, в отличии от вышинского...но тот не хочет меняться
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Коли б він шось понімав, то не ліз би в "апалчение "
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На каких основаниях Украина должна отдавать рашке своего гражданина (пусть и 3,14тора) ? Этого делать никак нельзя.
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они оба граждане украины...если о вышинском, там его мама...венедиктов письмо в киев привозил...верните детей родителям, как говорит наш президент...вот одесских беременных и небеременных сепаратистов поменяли
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пошло гавно по трубам....всем сразу плохо становится...ВОТ ВОТ начнут наших барыг от власти и экс депутатов судить и возить в суды... начнётся ***... бега....инсульты. носилки больничные,и качалки с клетчастыми одеялами,у всех детки малые.жены беременные на их еждевении... вот будет весело! воровать 5 лет суки здоровые были скакали сучки по залу как кенгуру ***.и вдруг все станут немощными... Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует - Цензор.НЕТ 7545 Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует - Цензор.НЕТ 7545 Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует - Цензор.НЕТ 5127
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Так уже помалу, вон Гонтарева уже жалуется, что у ней авто сожгли, теперь Вовка разрешили за мошну потрогать. Сразу заметушились.
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ага гонтарева такая медыкованная видать аферистка...намутила и свалила в лондон! пишут что она подозревает что коломойский араба водителя нанял чтобы тот ей ноги поломал на пешеходном переходе...экс президент назвал как все помнят с трибуны рады что она вундеркинд супер пупер талантливая председатель банка. кто бы в этом сомневался деребанить бабло и доллар до 40! все банки банкроты как писала пресса .только банк экс президента был в шоколаде как говорят...совпадение...не думаю. как говорится.
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Пусть приезжает и всё досконально расскажет нашему самому честному суду. С удовольствием послушаю
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.. недаром Вы выделили слова..ВОТ ..ВОТ... !!!)))) Эти Ваши Вот Вот... растянутся на ДОЛГО ДОЛГО... .. и превратятся в НИКОГДА НИКОГДА... ))) Можете даже не сомневаться....ибо через пять лет эти что сейчас... займут место этих..что вчера...,,,, Н у весело будет исключительно таким как Вы... сказочникам и фантастам!!!)))
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я просто хочу в это верить...и предпосылки к этому уже есть! посмотрим...время покажет как будет...что тут ванговать попусту....но думаю что будем ржать всё же....)) ну а так всё может быть у нас в стране....возможно не в этот раз наконец то...как то так..
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... меня очень впечатлили Ваши слова о наличии предпосылок..))))...
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тепер буде спецоперація ФСБ--викрадуть в СБУ
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Тут правы, НЭГАЙНО в Нидерланды. Травки ему и все расскажет.
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А если и там голова кругом аболит-пригрозить отправкой в квартал красных фонарей)))
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пам'ятаєте .як було в аєропорту з наркоторговцем?....просто пішов
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Отправьте его в Нидерланды на лечение. Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8813
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Лучше так себя "плохо чувствовать" в нашей тюрьме,чем "инфаркт" на засРашке Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8459
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На рашке его уничтожат,чтобы замолчал навечно
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ото бодун у сепара! С начала июля не отошел еще Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 1242
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3,14дарюга сепарська, гарячої смоли тобі за шию!
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СБУ.а де Цемах? ой..а ми не знаем..складається враження .що до чогось готують цю падлу.можливо втіхаря віддадуть на перференції.теж домовлені від )(уйла
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В Гаагской тюрьме есть отличная больница. Переведите его туда по просьбе арестованного.
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Блин, я бы удивился, если бы он сказал, что чувствует себя хорошо. Тут уроду надо бы объяснить, что в случае, если он окажется в рашке, он вообще не будет себя чувствовать никак. Потому что просто упадет с нар и убьется...
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Кстати, а ведь интересно бы узнать шо там с "бошировым и петровым".... Ну, зарыли их в одну яму, аль где-то порознь)
Цемаху не помешало бы об этом напомнить - хошь в Парашу? Да не вопрос, только потом будет как вы сказал - никак себя чувствовать)
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Дайте йому оселедця і молока свіжого, попусте голову....
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І прибирать не треба, це його нормальне середовище
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Друг Гитлера Рудольф Гесссидел в специальной тюрьме построенной для семи нацистов, много лет он был единственным узником, его охраняли одновременно: немцы,британцы , американцы и русские, но в 93,5 года Гесс якобы умудрился покончить с собой, правда перед этим предупредив сына, что если с ним что-то случится , то значит его убили спецслужбы, знал лишнее. Так что Цемах смертник.
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Вчера читал в Вики про паром "Эстония"..... сотни пассажиров и ч. экипажа погибло и Швеция тупо забетонировала его под водой и запретила расследование. Это еще не говорю про стандартные убийства много знающих и исчезновения и прочие чудеса.
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Геринг теж невідомо звідки взяв отруту..одні говорили що жінка принесла під час зустрічі.інші .що цианіт був в зубі інші говорили .що охорона передала отруту
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А погибшие и их родственники чувстауют себя хорошо ?
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Так причастен или нет?
К тому же Малайзия оправдывает рашу
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Малазійцям Раша вже все проплатила, а голандці хабарів не беруть
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беруть..з самого початку збиття.там ведуться переговори з підорацією.щоб замнути втіхаря цю справу..виплатити компенсацію..а тепер такий шанс з Цемахом..можна прос.""ати..--тоді )(уйло скаже а де свдок.а нема і буде спихати на Україну обвинувачення
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В Європі щось приховати неможливо. Навіть, якщо рідні б отримали по мільону за кожного загиблого, то ніхто б їх не змусив про це промовчати. Тому у випадку з голанцями "тихцем" не вийде
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про переговори і гроші..проговорився )(уйловський МІД..точно вже прізвище не пам'ятаю..але точно говорив,що з самого початку..ще до розслідувань /бо кремляді знали.що вони грохнули Боїнг/ вже велись перемовини
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канешна нет - кацапы никогда и не к чему не причастны - их, падлюк, нигде и никогда нет...
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Уявляю, який в нього настрій. Вийти на волю - не прожити і 5 хв. Не вийти на волю - весь час, поки пан буде в камері, буде чекати на найомного вбивцю. Аж поки не потрапить до голандців
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Можна би йому вколоти адреналін і шепнути шо то "новачок", хай падло обгадиться перед видачею європітекам)
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Але не віддати Цемаха голандцям можна вважати держзрадою на 100%. Виступ Цемаха на суду проти Раші може припинити війну і Раша багато віддасть, щоб він на суд не потрапив. Інша справа - хто буде вигодополучатель?
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згадайте справу "скрипалів" коли він жив і на волі жив...і скільки років пройшло.що він уже був на пенсії і все одно траванули
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можливо Рубан .був як експеримент .для втечі..просто за ним ніхто не приїхав...а за Цемахом то точно приїде ФСБ викраде..і СБУ ні прічьом--недогляделі..СБУшників звільнять і все але будуть мати кеш такий що їм і працювати не прийдеться їм і родинам
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знову випустять, як Вишинського?...але цього, як Курочкіна можуть і снайпернути.
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Так ведь по голове бутылкой, и отходняки после иньекции правды..
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Он говорит, что плохо себя чувствует. ...отправьте его в Голландию и его там подлечат как свидетеля. Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається - Цензор.НЕТ 8053
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И зачем СБУшники работали ? Героическая операция, которую сейчас сольют за бабки "старшим братьям".
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довіри до СБУ --немає...якщо голланці не заберуть його до себе--свідок пропав
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если кацы так хотят его получить, то логично было бы обменять его одного на многих наших..
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если цемах гражданин Украины
то его выдача другому государству преступление
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погано себе почуває? А як себе почувають 298 чоловік з MH17
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Сдувать с этого подонка пылинки надо, чтобы оно не сдозло и не отдавать никому, кроме Нидерландов.
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