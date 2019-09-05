 Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

До Варвинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл відбувається конфлікт між сусідами та вже є постраждалі. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного відділення поліції та ГУНП на чолі з начальником Головного управління Нацполіції Едуардом Альохіним та його заступником Євгеном Гончаровим.

Поліцейські швидко відновили перебіг подій, який призвів до трагедії. Чоловік з ножем влаштував конфлікт із сусідами, які проживають в іншій половині цього будинку. Нападник повністю не контролював себе і перебував у неадекватному стані. Під ніж колишнього бійця АТО потрапили двоє сусідів - чоловік і жінка, після чого він повернувся до помешкання колишніх родичів у іншу частину будинку. Чоловік без розбору став завдавати ударів близьким, які дивом вирвалися на вулицю та викликали поліцію і "швидку". Але теща нападника від поранень померла.





Деякий час нападник з ножем бігав селом, погрожуючи односельцям, та навіть спробував підпалити сільраду.





Дещо прийшовши до тями, чоловік повернувся на місце злочину й забарикадувався в кімнаті. Усвідомлюючи небезпеку, яку становить чоловік для жителів села, поліцейські ухвалили рішення брати оселю штурмом. У результаті чітко проведеної операції правоохоронці знешкодили зловмисника, наразі він дає свідчення слідчому.

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