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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ветерани (365) Нацполіція (8147) Чернігівщина (360)

 Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловік у неадекватному стані порізав ножем сусідів та своїх колишніх родичів. Одна жінка від завданих поранень померла. Поліція взяла штурмом будівлю, де забарикадувався зловмисник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

До Варвинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл відбувається конфлікт між сусідами та вже є постраждалі. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного відділення поліції та ГУНП на чолі з начальником Головного управління Нацполіції Едуардом Альохіним та його заступником Євгеном Гончаровим.

Поліцейські швидко відновили перебіг подій, який призвів до трагедії. Чоловік з ножем влаштував конфлікт із сусідами, які проживають в іншій половині цього будинку. Нападник повністю не контролював себе і перебував у неадекватному стані. Під ніж колишнього бійця АТО потрапили двоє сусідів - чоловік і жінка, після чого він повернувся до помешкання колишніх родичів у іншу частину будинку. Чоловік без розбору став завдавати ударів близьким, які дивом вирвалися на вулицю та викликали поліцію і "швидку". Але теща нападника від поранень померла.

Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 01
Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 02

Деякий час нападник з ножем бігав селом, погрожуючи односельцям, та навіть спробував підпалити сільраду.

Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 03
Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція 04

Дещо прийшовши до тями, чоловік повернувся на місце злочину й забарикадувався в кімнаті. Усвідомлюючи небезпеку, яку становить чоловік для жителів села, поліцейські ухвалили рішення брати оселю штурмом. У результаті чітко проведеної операції правоохоронці знешкодили зловмисника, наразі він дає свідчення слідчому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонна лінія психологічної підтримки ветеранів бойових дій на Донбасі з'явилася в Києві

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146579
 
 
 Топ коментарі
 
А в сельсовете 100% сидят расхитители и коррупционеры - стопудов.
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Плохо у нас ведется психологическая работа с ветеранами. Пережить АТО - это нечеловеческие нагрузки на психику, а наша власть наплевательски к этому относится. Страдают и граждане и сами ветераны попадают в тюрьмы.
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А в сельсовете 100% сидят расхитители и коррупционеры - стопудов.
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"Мужчина в неадекватном состоянии порезал ножом соседей и своих бывших родственников."
Источник:https://censor.net.ua/p3146579
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а АТОшники - все психически уравновешенные, да прям золотые...
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У АТО-шников чувство справедливости высокое - уверен в этом причина.
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Анатоль' їч, ти хоч був в сільраді?
що там красти в тій сільраді? там і мишам немає, що смачно поїсти.
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вытираны оне такие загадочные личности
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трезво ты себя оцениваешь Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 9235
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НЕобходимо возвращаться к кастам. Воевать должны воины по крови, а не учителя и фермеры.
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Козак гірко заплакав,
- О, люті вороги,
Візьміть собі дівчину -
Віддайте пироги Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 5074
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Служив козак при війську,
Мав років двадцять три.
Любив козак дівчину
І з сиром пироги.
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уточнітє столєтіє..
к которому возвращаться... Ветеран АТО на Чернігівщині влаштував різанину і намагався підпалити сільраду: одна жінка загинула, - поліція - Цензор.НЕТ 4839
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Война,что ты подлая сделала.Поствоенный синдром,особенно после принудительной мобилизации.Нужна структура психологов. ,которая увольняющихся ребят тестировала .Да и на службу надо тестировать.
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щас соя насыпется и начнет блеять что это устроили проклятые евробляхеры. и при их св такого не было.
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Ну, що і при зеБені ветеранів саджають? Чи когось відпустили?
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Хоть бы стеклопакеты поменяли. У нас выбран курс на энергосбережение. Где пластиковые окна? АУ?
Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 8992
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по этой статье - очень хорошо видно - цапских ботиков
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я би порадила прикрити коментівання.
щоби нелюди не паразитували на людському горі.
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я проти! це треба коментувати!
Щоби люди уважно та з повагою відносилися до учасників військових дій - не дратували їх.
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Явный неадекват, ну ладно еще с соседями по пьяни поскандалил или сельсовет разгромил но свою семью резать это уже за гранью.
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Белка никого не обходит своим вниманием и ветераны не исключение
Ветеран АТО на Черниговщине устроил поножовщину и пытался поджечь сельсовет: одна женщина погибла, - полиция - Цензор.НЕТ 8291
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Вангую шо были там предъявы типа, та шо ты там воював, штани протирав на казённых харчах..
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А шо в АТО брали самых лучших? Они не становятся святыми, БЫТОВУХА. После войны многие стали урками, у каждого своя дорога. Нечего удивляться и сворачивать на шо то.

д
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В некоторых африканских племенах человека, который прошел войну не пускают в селения, пока шаманы не очистят его сущностей, которые помогают воевать.
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Крышу и не от соседей сорвать может. Мой знакомый чуть мусора не убил, когда тот в общаге по гражданке начал хвастаться как он на автовокзале лоха на 500 грн развел за курение в неположенном месте. Когда человек живет в мире и привык ко всему свинству, потом его посылают отдать жизнь за великую идею/нацию/справедливость, его обрабатывают, он рискует, отдает себя, меняется представление о правильном, насилие уже не кажется чем-то из ряда вон. Потом он возвращается, и его пребывание в другом мире не проходит бесследно, он уже перебоялся, мент или глава сельсовета ему никто, кусок вороватого мяса, за которого он кровь проливал. Поэтому правильно пишут о недопустимости призыва по мобилизации. Военный - это профессия, это не работа в такси, сегодня хочу защищать, потому что у меня возвышенные, чувства, а завтра не хочу, потому что президента не того выбрали. И сама жизнь в армии в первые годы готовит к такой жестокости и несправедливости, что поневоле становишься невосприимчив к слезам и высоким чувствам
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