 26-річний український воїн і парамедик Едуард Шахов загинув від кулі снайпера в районі Світлодарської дуги 4 вересня, - "Азов". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба полку "Азов".

"З великим сумом повідомляємо, що 4 вересня наш підрозділ зазнав непоправної втрати на Світлодарській дузі. Від кулі снайпера загинув Едуард Шахов на псевдо "Шах". Поранення, отримане бійцем, було несумісним із життям. Шах родом із Херсонської області, проте велику частину свідомого життя він провів на Донбасі, навчався в окупованому нині Донецьку. Йому було всього 26 років", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт "Азов"

Зазначається, що в "Азові" Шах служив з літа 2015 року у третій роті другого батальйону у званні молодшого сержанта. В своєму підрозділі був командиром відділення, також обіймав посаду парамедика: " Боєць мав славу сумлінного та здібного воїна, а ще був дуже товариським та надзвичайно щирим хлопцем. В "Азов" пішов служити, бо не міг сидіти, склавши руки, коли українські землі опинилися у лапах окупанта".

"Полк "Азов" висловлює слова глибоких співчуттів родині та друзям Едуарда Шахова. За загибель нашого побратима Шаха противнику буде відплачено у стократ. Обіцяємо: український прапор обов`язково майорітиме над рідним для полеглого азовця Донецьком та іншими містами, які сьогодні перебувають в полоні ворога".

Помстимося!" - додали в пресслужбі полку "Азов".

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Нагадаємо, раніше пресцентр ОС повідомив, що 4 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил унаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець дістав поранення, несумісні з життям.