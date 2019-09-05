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Все про:авто (1385) Київ (6449) підпал (231) Гонтарева (286)

 Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю: в центрі Києва спалили машину її невістки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексглава НБУ повідомила НВ Бізнес.

"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні відбулася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком у центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева", - повідомила вона.

Гонтарева вважає, що те, що сталося і те, що її на цьому тижні збив автомобіль на пішохідному переході в Лондоні, "ланки одного ланцюга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

"На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків, їм мало повністю сфальсифікованої справи корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій! Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин у центрі Києва", — заявила вона.

Разом з тим, як повідомляє видання "Информатор", на вулиці Володимирській, 69 дотла згорів автомобіль Audi А7. Рятувальники прибули на місце буквально за кілька хвилин, але від машини вже не залишилося практично нічого. Інцидент трапився близько опівночі.

Подія привернула увагу жителів сусідніх будинків. Вони розповіли нам, що за кермом Audi їздив старший син ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Правоохоронці не стали коментувати цей факт. Автомобіль стояв в арці за парканом, який був закритий. А у двір будинку, тобто ближче до машини, можна було потрапити тільки через під'їзд, на дверях якого встановлений домофон.

Читайте також: Мене збила машина на пішохідному переході, і тепер я в госпіталі Лондона, - Гонтарева

Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 01

Після повної ліквідації пожежі рятувальники повідомили співробітникам поліції свої припущення, що це цілком міг бути підпал. Audi згоріла дотла занадто швидко, були місця, де вона горіла значно сильніше, ніж в інших. Але точна причина, природно, буде відома пізніше.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 02

На щастя, ніхто не постраждав, авто вигоріло повністю і пошкодило двері і проводку під'їзду. На місці працювали правоохоронці та рятувальники. Причина та деталі події з'ясовуються.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 03

Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 04
Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 05
Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 06
Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сімю: в центрі Києва спалили машину її невістки 07
Фото: "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146563
 
   
 Топ коментарі
 
Отмазка за отмазкой, лишь бы в Украину отвечать за содеянное не ехать.
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Та ладно. Ты бабла столько накосила, что можешь по два раза в день своим невесткам машины покупать.. Экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки - Цензор.НЕТ 2843
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Гонтарева готовит линию защитьі в британском суде , когда из Украиньі поступит запрос на єкстрадицию. Ушлая баба...
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нехай приїжджає в Україну, рятує своїх.
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Мне вообще морда Гонтаревой не нравится.Но вот читаешь,доллар 40,ограбила,закрыла банки.
Начнем с того,что при наличии тех проблем вс14 году,отсутствии любых резервов,удержать курс на грани дефолта было нереально.
Закрыли банки.А то,что в банках была совокупная дыра в 500 млрд гривен на тот момент.Или по курсу тогда 50 млрд долларов.Эти деньги были тупо украдены теми же банками.Предлагаете их оставить и дальше воровать?Отобрали у Колымы Приват.Думаю война с Коломойским требует немало смелости.По итогу.В результате ее деятельности имеем сейчас стабильный курс,более менее стабильные и даже прибыльные банки.Скорее всего,она тоже не в убытке.Но как по мне,результат важнее
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хорошо деньги уркадены, а где хозяева банков почему не сидят! или если объяснить дерибан, то деньги украдены, а если посадить хозяев то у нас был кризис да!!
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Это вопрос не к Гонтаревой,а к правоохранительным органам
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да ты что, а кто же тогда разрешил из тех банков баксы вывести? не бесплатно наверно разрешил! разве мониторинг транзакций это прерогатива прокуратуры?!!
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Да ты что,вернись в 14 год,когда везде дыры были,госуправление на нуле,Донецк был типа наш,через эти дыры можно было вывезти все что угодно.Специалист,блин
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прежде чем что то вывезти его надо было получить из хранилища а для этого надо было в системе провести транзакцию, и опять возвращаемся к вопросу кто разрешил ее провести!!
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Из хранилища получают наличные,если что.В мире есть методы выведения денег попроще
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этот вопрос нужно еще выше задавать, тому кто и Гонтареву назначил. Это похоже на сговор.
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Мне любопытно откуда Гонтарева знает что машину облили бензином и подожгли, если причины еще выясняются.
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вона просто прочитала "платіжку" з електронки від виконавців )))
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злочинці, мабуть, самі відчинили автівку та полили у салоні бензином, бо "Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего".
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Кум їхав в авто,ясно що машина гаряча, движок теж, загорілась. Стали, вискочили, потім почали вихвачувати з салона документи і телефони, то вже одяг і волосся посмалили собі, просто секунди пройшли. Чого не роблять негорючий салон ?
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Всем Славянам,Кавказцам,Католикам, -21 сентября в день Осеннего равноденствия наступает настоящий праздник ЯрамАтаЯн(Рамадан)-Рана Отца Горящего (пер с одэри=Огня муж-=АзЭри-Младшй муж)=Рамазан=Кампитальные праздники Омура(Жизнь=Рим-наоборот.)=12Кантапинских улиц Баку в нач.20в. Канпитальные (КанБэйАтаЯн-Кровей Бек Отец Гоящий)=БЭЙАТАГАН=ВАТИКАН. Т.Е.разрывается ОмурАтаЯн(Жизни Отец Горящий=АДАМ)=БалаАтаОмур(Дите Отца Жизни)=ВЛАДИМИР на 12 частей.Он до этого появ-ся 21 марта в празд.Ноуруз=Масленница.Ему посвящен храм Мултан(Меридиан) в Бакинской крепости.Т.Е. Дите Отец Жизни превращается в 12 Беков Отцов(БАТИ) Кровей(Рек) = Ватиканов.Ватикан не отмечает этот праздник к удивлению(свое рождение).ДОРОГУ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ МИРОЗДАНИЯ!!.СЛАВА КАВКАЗУ И УКРАИНЕ!
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Это праздник Бизантии со ст.ГанаУдж=Гянджа=ГАнстантинополь.
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оттуда - а ключи тебе от квартиры не дать?))
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Ты дурак? При чем тут квартира? Раз человек такое заявляет, надо бить в набат, если это правда. Я так смотрю, клоуну Зеленскому до соевых клоунов очень далеко в смысле придурковатости.
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я так понял - ты меня лично оскорбляешь? это ведет тебя к бану - фирштейн?
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Нет. Я тебя не оскорблял. Я тебя поставил на место за флуд. Если, к примеру, я назову тебя неадекватным соевым ботом, разве это будет оскорблением? Нет, это лишь констатация того факта, что ты за деньги флудишь на форуме, и банить нужно тебя.
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Всегда нужно по возможности искать кому это выгодно. А то что сгорел автомобиль больше всех выгодно как раз Валерии Гонтаревой. Далее будет крик о политических преследованиях и просьбе политического убежища. Ведь постал вопрос о принудительной доставке на допрос, возможно с международным розыском.
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Очевидний самопідпал. Розігрує кумедію, щоб не видали в Україну.
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янукович и к - так же начинали - с почином вас зебилы - когда вам начнут то же делать - вас уже и защищать не кому будет
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Порохоботи..

Не треба пришивати НАРОДУ системну корупцію..ЗА методичками "Прямого"..

Бо вас не лише пошлють на..уй(як на виборах),а скоро почнуть копати ногами ))
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когда тебе разобьют стекло - как это делал беркут в 2014,ну или спалят не дай бог авто - ты вспомни, шо я тебя лично, предупреждал
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Угрожаешь? Так это уголовная статья. Если человек на тебя подаст в суд, я буду свидетелем.
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ты это - перепутал страны - это у вас садят за пост - а и еще, у вас таких как ты, садят на бутылки и только тогда, вы можете, здесь писать - ну шоб была одна ненависть)))))
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Придумай что-то новое, бот. А то такое чувство, что только ты в Украине и живешь. И, кстати, где бы ты ни озвучил свою угрозу, если человек воспримет её всерьёз, тебе грозит статья. Это Украина, детка.
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лере говнотарьовой намекают, что молчание - золото. и если она вдруг откроет ротик и из него польется правда о ее совместных делах и делишках со святым томАсоносным - машинка гореть будет совсем не пустая.
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досить ймовірна версія.

тут йдеться про мільярди доларів в офшорах..
Зокрема Бєніні мільярди,виведені через Приват..

Поки що Лєру бережуть спецслужби Британії
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Хоча..Якщо Порошенко (через Медведчука) попросить путіна,в справу вступить ТОВАРИЩ НОВИЧОК...
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Вас здивує,що Лєру в Украіні охороняло ФБР,бо її діяльність з ліквідації банків не подобалася їх власникам.На її місці простіше було з власниками домовитися і дерібанити далі.
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А версию мести за занятую арку не прокатит, только политтеррор.
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Повернись в Україну, віддай награбоване, сядь у вязницю і не буде тобі ніякого террору. а то ти що думаєш, що все на світі безкарно проходить?!
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Одной из самых больших корупционных схем в Украине до 2014 года была схема с банками. Сотня банков брала у идиотов депозиты под большие проценты, а потом эти средства выдавали как кредиты своим фирмам . Далее фирмы банкротились, а государство с бюджета возвращало банкам средства которые они украли. Гонтарева закрыла около сотни таких банков и прикрыла утечку с бюджета многих млрд. дол. Именно за это ее признали в мире как лучший глава Нац. банка , а вся эта антикоррупционная операция вошла в учебники всех ведущих университетов мира.
Читайте доклады европейцев о нашей коррупции.
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точно точно, за границей виднее что у нас творится!! токо почему то эти заграничные не спешат жить в Украине да и деньги свои в нашу почищеную банковскую систему не переводят!!
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ну так я же как раз и не говорю о том что ГОНТАРЕВА сделала европейские реформы в банках, я как раз и говорю что ГОНТАРЕВА устроила африку в банках! поэтому я имею право не хотеть жить в африке! а те кто говорит про ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕФОРМЫ те либо должны делом показать что верят в то что говорят либо должны заткнутся!!
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Демагон.Банк должен быть прибыльным.Если нет,его закрывают.Если постоянно давать деньги убыточному банку,то Африку и получим.Других вариантов нет
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а кто заставляет давать, и опять же банк убыточный то пусть закрывают, но перед этим сначала за счет владельцев банка пусть компенсируют все расходы вкладчикам! а не так сначала владельцы пусть заберут свое бабло, потом дадим владельцам здрыснуть а потом с громкой помпой закроем и тем самым большинство вкладчиков оставим с голой жопой!! ну и будем всем расказывать какие мы молодцы как мы закрыли убыточный банк!!
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а у нас владельцы банка не отвечают ни за что,вон Колыма даже снял арест со своих залогов через суд.Вопросы есть?
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ну так теперь расскажи что 5 лет делал ГОНТАРЕВА что у нас владельцы не отвечают ни за что?!!
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До сих пор в ФГВФЛ висит долг 200 млрд гривен перед вкладчиками 4 и 7 групп,которые скорее всего не буду возвращены.Это на минутку,20 млрд долларов по тому курсу.Изначально долгов было на 500 млрд.Это к вопросу о масштабах воровства.Может с косяками,но Гонтарева этот пылесос прикрыла.
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лечить головную боль отсечение головы то же можно, но я не думаю что ты на это согласишся!!
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Если нога поражена гангреной,ее отрезают.В головой думают,что и Вам советую делать
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ты сначала докажи что нога заражена именно гангреной а потом режь! а то тебе токо дай волю то ты ноги начнешь резать даже при просто отслоении ногтя!!
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Всем крашенкам одевшим вышиванки после Майдана, оседлавшим потоки , возглавившим и укрепившим коррупцию, всем по 15 лет с конфискацией. За втаптывание в грязь веры в людей на достойную жизнь , в справедливость, за мародёрство на крови погибшей Небесной сотни.
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Лерка!Приехать, сдать своего патрона и сесть самой придётся в любом случае!
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Ну а чо у с древних времен у угро-финов очень распрастраненая угроза и забава что очень способствует поддержке морали и правопорядка при отсуствии судовой системы и действеных правохранительных органов. Все знают за что и погарелец знает за что.
Неотвратимость наказание способствует добропорядочности.Не важен метод важен результат
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Лера устраивает -атаки - на саму себя , что Лондон не выдал и оставил у себя . Редкая ****. тетя .
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Беню крепко взяли за яйца ,спешит разделаться с теми кто знает все его делишки.
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Ого,скоко троллей на новость выпустили! У жрецов сакральной власти по видимому есть списочек исчадий ада. Вот они троллей своих и спускают на фигурантов.
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Вот тварь хитрожопая! Инсценировку сделала,мол в Украине ей угрожает опасность,мол экстрадировать нельзя!!!
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Видимо, это не последняя машина, которую сожгут Гонтаревой. Особенно, если это ей самой нужно - чтобы ее не выдали Украине. Заявит в Лондоне про угрозу жизни, попросит убежища - и все, нахрен, продолжит жарить яичницу своему младшему, который учится там в колледже за честно наворованные деньги.
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это зебилы дали спички своему вошьдю, а бензином обеспечил Беня..
а поскольку вошьдь оставил подельника Бени Авакова служить и дальше, то никто никого не найдёт..
у главнокомандующего Украины, а также её главного дипломата есть своя высокая мелочная цель - тупо дотянуть до следующего срока преза под апплодисменты своих зебилов, учтя все ошибки гитлеров-сталиных..
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Украинский паспорт поди сгорел в машине - так, Валерия?
Теперь ей в Украину на допрос никак не приехать!
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О каких " политических преследованиях" она вопит? Ее привлекли за спизженные у государства миллионы!!!!!!!! От ***** крашеная.
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