 Ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю: в центрі Києва спалили машину її невістки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексглава НБУ повідомила НВ Бізнес.
"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні відбулася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком у центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева", - повідомила вона.
Гонтарева вважає, що те, що сталося і те, що її на цьому тижні збив автомобіль на пішохідному переході в Лондоні, "ланки одного ланцюга".
"На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків, їм мало повністю сфальсифікованої справи корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій! Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин у центрі Києва", — заявила вона.
Разом з тим, як повідомляє видання "Информатор", на вулиці Володимирській, 69 дотла згорів автомобіль Audi А7. Рятувальники прибули на місце буквально за кілька хвилин, але від машини вже не залишилося практично нічого. Інцидент трапився близько опівночі.
Подія привернула увагу жителів сусідніх будинків. Вони розповіли нам, що за кермом Audi їздив старший син ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Правоохоронці не стали коментувати цей факт. Автомобіль стояв в арці за парканом, який був закритий. А у двір будинку, тобто ближче до машини, можна було потрапити тільки через під'їзд, на дверях якого встановлений домофон.
Після повної ліквідації пожежі рятувальники повідомили співробітникам поліції свої припущення, що це цілком міг бути підпал. Audi згоріла дотла занадто швидко, були місця, де вона горіла значно сильніше, ніж в інших. Але точна причина, природно, буде відома пізніше.
На щастя, ніхто не постраждав, авто вигоріло повністю і пошкодило двері і проводку під'їзду. На місці працювали правоохоронці та рятувальники. Причина та деталі події з'ясовуються.
Начнем с того,что при наличии тех проблем вс14 году,отсутствии любых резервов,удержать курс на грани дефолта было нереально.
Закрыли банки.А то,что в банках была совокупная дыра в 500 млрд гривен на тот момент.Или по курсу тогда 50 млрд долларов.Эти деньги были тупо украдены теми же банками.Предлагаете их оставить и дальше воровать?Отобрали у Колымы Приват.Думаю война с Коломойским требует немало смелости.По итогу.В результате ее деятельности имеем сейчас стабильный курс,более менее стабильные и даже прибыльные банки.Скорее всего,она тоже не в убытке.Но как по мне,результат важнее
Не треба пришивати НАРОДУ системну корупцію..ЗА методичками "Прямого"..
Бо вас не лише пошлють на..уй(як на виборах),а скоро почнуть копати ногами ))
тут йдеться про мільярди доларів в офшорах..
Зокрема Бєніні мільярди,виведені через Приват..
Поки що Лєру бережуть спецслужби Британії
Читайте доклады европейцев о нашей коррупции.
Неотвратимость наказание способствует добропорядочности.Не важен метод важен результат
а поскольку вошьдь оставил подельника Бени Авакова служить и дальше, то никто никого не найдёт..
у главнокомандующего Украины, а также её главного дипломата есть своя высокая мелочная цель - тупо дотянуть до следующего срока преза под апплодисменты своих зебилов, учтя все ошибки гитлеров-сталиных..
Теперь ей в Украину на допрос никак не приехать!