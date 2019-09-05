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 Автобус, що перевозив дітей, потрапив у потрійну ДТП на Львівщині: 1 загиблий, 14 травмованих. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 вересня о 20.50 на автодорозі Київ - Чоп між селами Дідилів та Банюнин Кам'янка-Бузького району Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля "Мерседес Віто", 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом "Неоплан" та з автомобілем "Фольксваген Джета".

Від травм водій "Мерседеса" загинув на місці події.

На момент автозіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, які проживають у Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі міста Чернігів.

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Автобус, що перевозив дітей, потрапив у потрійну ДТП на Львівщині: 1 загиблий, 14 травмованих 01

Унаслідок ДТП із тілесними ушкодженнями госпіталізовано 12 дітей віком 10-12 років та обох водіїв автобуса. Водій "Фольксвагена", 22-річний мешканець міста Буськ, не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146558
 
 
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Нужно запретить перевозку детей в ночное время суток, от греха по-дальше...
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А що заважвє дебілу виїхати на зустрічну в день?
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Нічо не заважає, але вночі більш небезпечно їздити чим вдень. Обмежена видимість, водія можуть засліпити і тд. Як казав класік, то бєнзін, а то дєті...
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Тут скоріше треба полоси розділяти, щоб осли не літали...
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Что значит " иностранец"? Стыдно написать что россиянин? Что понаехали и калечат наших детей, гоняя по дорогам как в своей засрашке?
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Понятно рассияне вы иностранцы, тобишь иноземцы, то есть руки прочь, вы для нас чужеземцы.
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