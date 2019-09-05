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 Політика України
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Все про:Німеччина (1267) Керч (132) Крим (7382) МЗС (1874)

 МЗС України просить владу Німеччини заборонити німецькій компанії працювати в окупованій Керчі, - "Крим.Реалії". ДОКУМЕНТ

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольства України в Німеччині та консульства в Мюнхені з проханням вжити заходів "для припинення діяльності німецької компанії" в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит редакції Крим.Реалії, пише Цензор.НЕТ.

"Міністерством доручено посольству України в ФРН та Генеральному консульству України в Мюнхені вжити політико-дипломатичних заходів із метою припинення незаконної діяльності німецької компанії на території тимчасово окупованого півострова", - йдеться у відповіді на звернення за підписом директора Першого європейського департаменту МЗС України Василя Химинця.

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Зокрема, йдеться про компанію "Баварський дім", яка займатиметься реконструкцією Мітридатських сходів у Керчі. За інформацією з відкритих джерел, співзасновником підприємства виступає резидент Німеччини.

Як повідомили в російському "Мінкульті Криму", компанія почне реконструкцію сходів "найближчим часом". Об'єкт має бути зданий на 1 вересня 2020 року.

Попередня спроба відреставрувати сходи, за словами російського глави Криму Сергія Аксенова, закінчилася кримінальною справою, оскільки роботи проводилися з порушеннями. Після того, як були виявлені порушення в проведенні реставрації, які виконувала компанія-підрядник "Меандр", було схвалено рішення змінити підрядну організацію.

МЗС України просить владу Німеччини заборонити німецькій компанії працювати в окупованій Керчі, - Крим.Реалії 01

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Великі Мітрідатські сходи – один з головних символів Керчі, постраждала від часткового обвалення в 2015 році. Вони ведуть на гору Мітрідат, де розташовувалося античне місто Пантікапей. Сходи налічують 436 сходинок, їх збудували в 1840 році за проєктом архітектора Олександра Дігбі. Сходи слугують не тільки для підйому на гору туристів, а й є найбільш коротким шляхом до центральних вулиць міста для місцевих жителів, оскільки схили гори Мітрідат – це житлова зона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146548
 
 
 Топ коментарі
 
Это не наши методы! Согласно мнению 73% избирателей ,мы должны просить даже на коленях., так что у нас еще есть туз в кармане , нижайшая поросьба на коленях.
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Відомо, що підприємства, які ведуть діяльність в окупованому Криму підпадають під санкції. Тому наступними кроками нової влади повинно бути рішення РНБО щодо цього німецького підприємства та лист уряду Німеччини з роз'ясненнями.
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може хуйлу отзвониться, шо бы он повлиял на третью сторону,
на тех чертей короче?
или сразу бакану?
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Полиция Варшавы задержала трех украинцев, угрожавших терактом в день годовщины начала Второй мировой войны
Антитеррористическое подразделение полиции установило местонахождение группы, записавшей ролик за деньги ФСБ России, с обещанием совершить теракт. Задержанные утверждают, что пошутили не как украинцы,а как бывшие граждане ссср и что таких шутников в Украине 73% МИД Украины просит власти Германии запретить немецкой компании работать в оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 3772
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Відомо, що підприємства, які ведуть діяльність в окупованому Криму підпадають під санкції. Тому наступними кроками нової влади повинно бути рішення РНБО щодо цього німецького підприємства та лист уряду Німеччини з роз'ясненнями.
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коментар відмічено як спам  
 
Это не наши методы! Согласно мнению 73% избирателей ,мы должны просить даже на коленях., так что у нас еще есть туз в кармане , нижайшая поросьба на коленях.
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жаль, шо не запостил свой коммент ниже под етот Ваш - был бы как раз в тему....
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Не можеш силовым путём вернуть Крым нужно использовать: санкции, любые судовые иски (это должно быть максимально профессионально) и искать любые другие возможности, а они есть и их много. Но главное дружить с кем надо.
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т.е. надо делать так, как делали при Порошенко? пианина не поможет?
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Пусть реконструируют. Раз она разрушается, всё равно ведь её надо ремонтировать. или пусть лучше рушится дальше?
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Крыс с корабля очень трудно убрать,мне друг рассказывал что за три пойманные крысы давали отпуск ,когда он служил на военном корабле,а чтобы с военной базы Крым их убрать .так это если ядерная ракета там взорвётся "случайно"
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ничего подобного. Немного шугануть крыс и они всем кодлом побегут в сторону моста. Так уже было и не один раз в прошлом веке. Как минимум 4 раза.
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перед тем как шугать, надо обязательно пустить воду в канал и заранее сообщить что будет потом, после пуска воды. как только воду увидят, сами рванут так, на самолете не догонишь.
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може ***** отзвониться, шо бы он повлиял на третью сторону,
на тех чертей короче?
или сразу бакану?
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Не путать трудовое соглашение с политикой
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Ха, компания зарегистрирована в Кёнигсберге ) шучу.
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може они плохо просят?
в конце концов всегда есть колени....
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Из ответа Федерального Канцлера:
К немецким компаням, осуществящим деятельность в аннексированном Крыму, применены жесточайшие санкции - персоналу вышеупомянутых компаний вменено в обязанность:
- осуществлять деятельность исключительно с угрюмым выражением лица;
- выпуск пищеварительных газов наружу производить с максимальным акустическим эффектом и разворотом выхлопного органа в сторону Керченского моста.
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ага, чичас меркель позвонит своему "бакланчику" скажет - разберись с этим "чОртом"...
зеля оно и есть зеля...))))
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да не поможет это, не надо тешить себя пустыми иллюзиями...тут или военным путем, или никак...бо через 10 лет все уже забудут, что он входил в Украину...
Я вот на Кипре был - в турецкой зоне....ну что сказать - победней конечно, чем греческая, но все равно жизнь идет - куча рекламных вывесок европейских компаний...а формально ведь тоже оккупированы...
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ні.
єдиний варіант повернути Крим-розвал рашенімперії.
І Україні НЕОБХІДНО ЗОСЕРЕДИТИСЬ НА ПІДТРИМЦІ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ.

2.тУРЧИНОВ МАЄ СІСТИ.ЗА ЗДАЧУ КРИМУ.ЗА НЕВІДДАЧУ НАКАЗУ АРМІЇ НА ВІДКРИТТЯ ВОГНЮ ПРОТИ ОКУПАНТА
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по твоей логике надо и Порошенко за Илловайск и Дебальцево посадить. можно подумать, Турчинов запрещал стрелять. что-то я такого не припоминаю. то, что армия оказалвсь де факто не готова к отражению агрессии, тоже вина Турчинова и Порошенко?
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