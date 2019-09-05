 МЗС України просить владу Німеччини заборонити німецькій компанії працювати в окупованій Керчі, - "Крим.Реалії". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит редакції Крим.Реалії, пише Цензор.НЕТ.

"Міністерством доручено посольству України в ФРН та Генеральному консульству України в Мюнхені вжити політико-дипломатичних заходів із метою припинення незаконної діяльності німецької компанії на території тимчасово окупованого півострова", - йдеться у відповіді на звернення за підписом директора Першого європейського департаменту МЗС України Василя Химинця.

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Зокрема, йдеться про компанію "Баварський дім", яка займатиметься реконструкцією Мітридатських сходів у Керчі. За інформацією з відкритих джерел, співзасновником підприємства виступає резидент Німеччини.

Як повідомили в російському "Мінкульті Криму", компанія почне реконструкцію сходів "найближчим часом". Об'єкт має бути зданий на 1 вересня 2020 року.

Попередня спроба відреставрувати сходи, за словами російського глави Криму Сергія Аксенова, закінчилася кримінальною справою, оскільки роботи проводилися з порушеннями. Після того, як були виявлені порушення в проведенні реставрації, які виконувала компанія-підрядник "Меандр", було схвалено рішення змінити підрядну організацію.

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Великі Мітрідатські сходи – один з головних символів Керчі, постраждала від часткового обвалення в 2015 році. Вони ведуть на гору Мітрідат, де розташовувалося античне місто Пантікапей. Сходи налічують 436 сходинок, їх збудували в 1840 році за проєктом архітектора Олександра Дігбі. Сходи слугують не тільки для підйому на гору туристів, а й є найбільш коротким шляхом до центральних вулиць міста для місцевих жителів, оскільки схили гори Мітрідат – це житлова зона.