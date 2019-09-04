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Все про:ДТП (2478) Харків (1488) патрульна поліція (919)

 Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У Харкові унаслідок аварії з участю патрульного автомобіля постраждали дві людини.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsRoom, повідомили в пресслужбі управління патрульної поліції.

ДТП сталася 4 вересня на перетині вулиць Леся Сердюка і Бучми в Харкові. За інформацією силовиків, кросовер Lexus не надав перевагу автомобілю Toyota Prius, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травм зазнав співробітник патрульної поліції, а також пасажирка другої машини. Їх доставили в лікарню. Для встановлення всіх обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

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Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 01
Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 02
Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 03
Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 04

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Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано 05
Фото: t.me/h_saltovka/11569

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146545
 
   
 Топ коментарі
 
Старье лоховское. Менты с мигалками ехали, виноват водитель лексуса
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это нова полиция - очьень важьно. Они рюкзаками расчитаются.
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теперь ментам еще и лексус воставливать
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Старье лоховское. Менты с мигалками ехали, виноват водитель лексуса
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и что мигалка? им нужно было убедиться что их пропускают, а потом ехать.
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это нова полиция - очьень важьно. Они рюкзаками расчитаются.
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нет Аваков - хороший .... это он при Порохе был плохим
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Щестой годик пошел Новому лицу.

Кто виноват в хреновых ментаз ?

По - ро - шен - ко
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Да уж, при св такого не было.
А виноваты евробляхеры.
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Опять где баба за рулём---то и Лексус! Приезжала знакомая с Ганновера----19 лет уже там. Да какие Лексусы? Рено, Ситроен, Опель ну и Фольксваген! На БМВ в Германии редко кто ездит и по меринам та же картина. Всё арабам идёт подобное.
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СКОЛЬКО Ж МОЖНО БИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ ПРИУСЫ?! МОЖЕТ ПРИНУЖДЕНИЕ КОПОВ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАЗБИТОЙ МАШИНЫ ЗА СВОЙ СЧЕТ УСКОРИТ ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ? Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано - Цензор.НЕТ 7825
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И ДА, Я ЧИТАЛ ЧТО ВИНОВНИК - ВОДИТЕЛЬ ЛЕКСУСА, НО КОПАМ ТОЖЕ НЕ НАДО ПО СТОРОНАМ ИПЛОМ ЩЁЛКАТЬ. А ТО ВРУБИЛИ МИГАЛКУ И ВСЁ - МОЖНО НЕ СМОТРЕТЬ.
КУРСЫ КОНТРАВАРИЙНОГО ВОЖДЕНИЯ ВСЕМ ПРОЙТИ.
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