 Lexus і патрульний Prius зіткнулися в Харкові: двох людей госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsRoom, повідомили в пресслужбі управління патрульної поліції.
ДТП сталася 4 вересня на перетині вулиць Леся Сердюка і Бучми в Харкові. За інформацією силовиків, кросовер Lexus не надав перевагу автомобілю Toyota Prius, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травм зазнав співробітник патрульної поліції, а також пасажирка другої машини. Їх доставили в лікарню. Для встановлення всіх обставин події на місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції.
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А виноваты евробляхеры.
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