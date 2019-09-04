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Все про:Донецька область (2306) телебачення (365) кіберполіція (134)

 Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині. ФОТОрепортаж

За щомісячну оплату можна було отримувати доступ до майже 2,5 тис. телеканалів і 5 тис. фільмів. Серед них і ті, які висвітлюють діяльність терористичних і сепаратистських організацій - "ДНР" і "ЛНР".

Працівники Донецького управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Донецької області викрили в таких діях 38-річного жителя Маріуполя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Чоловік надавав аудіовізуальний контент, право на який належать іншим компаніям, понад 5 тисячам користувачів. Для цього він створив спеціалізований сервіс, який обладнав послугою для приховування розташування сервера.

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Надання підписки до цього сервісу здійснювалося наступним чином: коли клієнт заходив на сайт вперше, йому надавався доступ до порталу в тестовому режимі на 24 години. Після тестування зацікавлена ​​особа зверталася до адміністратора порталу для оформлення передплати. Надалі зловмисник надавав інструкцію оплати послуги за допомогою електронних гаманців. Після оплати користувач отримував доступ до телеканалів і фільмів.

Поліцейські провели обшук у квартирі чоловіка в Маріуполі. Вилучено системний блок, ноутбук із програмним забезпеченням управління адмінпанеллю ТВ-порталу, флеш-носії з даними і два блокноти з чорновими записами. Вся техніка направлена ​​на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Завдані зловмисником збитки встановлюють експерти. Йому загрожує до двох років в'язниці.

Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині 01

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Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині 02
Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146523
 
   
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2,5 к каналов?!
особо ценный фрукт...
Неделя, чтоб пролистать... Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине - Цензор.НЕТ 8301
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Киберполиция таки узнала о существовании ютуба и возможности вести там стрим, ой чую будет что с соцсетями, ютуб только через впн.
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я все розумію про заборонені канали і таке інше...але навіщо писати якусь ахінею про 2.500 канлів? ви розумієте цифру цю коли пишите про це? які там такі довбані канали нікому і за даремно не потрібні. люба гарна тарілка ловить все сміття с усього світу канали...була у мене теж тарілка і ці так звані канали. все заблокував і залишив те що україноросійське тоді було до подій.а інше шлак безкоштовно що транслювали зі всього світу..
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"Киберполиция перекрыла канал незаконной трансляции 2,5 тысяч телеканалов на Донетчине".
....профффисссиАналы, назовите хотя бы 500 (руско/укр язычных),не кодированных(кроме BISS) каналов.Да и с кодированными вряд ли наберется 500! Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині - Цензор.НЕТ 4577
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А кому сейчас этот телевизионный мусор интересен? Старикам? Так им и Т2 вполне достаточно... Кацапсячие посмотреть? Так включайсте сейчас 112, нюз ван короче все мртвечуковые это и будут кацапсячие. А сливного бачка и на ютюбе полно. Я вообще не понимаю кто мог подписываться на эти каналы?
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авак-овцы тонко чувствуют эффект "тысяч телеканалов" на тупорылого 73%-ного зефана "сватов-ментов"..
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