 Кіберполіція перекрила канал незаконної трансляції 2,5 тис. телеканалів на Донеччині. ФОТОрепортаж

Працівники Донецького управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Донецької області викрили в таких діях 38-річного жителя Маріуполя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
Чоловік надавав аудіовізуальний контент, право на який належать іншим компаніям, понад 5 тисячам користувачів. Для цього він створив спеціалізований сервіс, який обладнав послугою для приховування розташування сервера.
Надання підписки до цього сервісу здійснювалося наступним чином: коли клієнт заходив на сайт вперше, йому надавався доступ до порталу в тестовому режимі на 24 години. Після тестування зацікавлена особа зверталася до адміністратора порталу для оформлення передплати. Надалі зловмисник надавав інструкцію оплати послуги за допомогою електронних гаманців. Після оплати користувач отримував доступ до телеканалів і фільмів.
Поліцейські провели обшук у квартирі чоловіка в Маріуполі. Вилучено системний блок, ноутбук із програмним забезпеченням управління адмінпанеллю ТВ-порталу, флеш-носії з даними і два блокноти з чорновими записами. Вся техніка направлена на експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Завдані зловмисником збитки встановлюють експерти. Йому загрожує до двох років в'язниці.
особо ценный фрукт...
Неделя, чтоб пролистать...
....профффисссиАналы, назовите хотя бы 500 (руско/укр язычных),не кодированных(кроме BISS) каналов.Да и с кодированными вряд ли наберется 500!