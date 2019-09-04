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Все про:ліквідація (280) УПЦ КП (205) Окружний адмінсуд Києва (16)

 Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Української православної церкви Київського патріархату про припинення її ліквідації.

Рішення суду опубліковано на сайті УПЦ КП, пише Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополиту Черкаської ПЦУ Іоанну) заборонено здійснювати дії щодо ліквідації "Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату", а також здійснювати дії з управління та розпорядження майном УПЦ КП.

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Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату 01
Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату 02

Зазначимо, що рішення покликане забезпечити позов і не є остаточним у справі за позовом УПЦ КП до Мінкультури, тобто діє на час розгляду справи по суті.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Читайте також: Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Читайте також: Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146519
 
 
 Топ коментарі
 
Ко всем нашим бедам, ещё и чокнутый старец, который не может отойти в мир иной без сана Патриарха УПЦ КП. И кто там думает о людях, об их чувствах, об их душах! Только бабло! Противно!!!
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ЗєкаМанда все перегавняє, за допомогою портнова...
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Продолжается! Попы поделить доход с паствы не могут.
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И власть соответственно...ибо разделяй и властвуй
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Окружний адмінсуд Києва пРОДОВЖУЄ.

СЛАВА СУДОВИМ РЕФОРМАМ ПОРОШЕНКО! Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату - Цензор.НЕТ 6541
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Порошенко твій, і таких *інтелектуалів* як ти , менталітет, тобто. любов до наживи, реформувати не зміг!
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только Патриархат!
краще Котріархат!



Котріарх всіЯ Галактики Філарет!
це ЗВУЧИТЬ! Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату - Цензор.НЕТ 5363
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***** в свое время Киевский патриархат на московии за месяц снес . А тут .....
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А шо там з Кацапською церквою,Мацковський Пархат руле?
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Зачем отрезать по частям. Пусть сразу признает, что Украина часть России или Израилдя, какой там у новой власти план конечный.
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Зебилы всё для этого делают, на совесть стараются
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Ко всем нашим бедам, ещё и чокнутый старец, который не может отойти в мир иной без сана Патриарха УПЦ КП. И кто там думает о людях, об их чувствах, об их душах! Только бабло! Противно!!!
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Нужно выгнать москалей с Лавры и других святынь Украины . А потом звания на рясу вешать .
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бойовий дід! молодець!
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Дуже срачливий, мабуть реально розвели як лоха з Тутмасом, от і біснується з метою розірвати Тутмаса як туалетний папір))
Або спалити як сепарастів - одне заклинання вогняної магії .... і Тутмас згоряє Окружной админсуд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата - Цензор.НЕТ 3153
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Петькин томос совсем распоясолся....принудиловка в народе не в почете
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когда казнят Вовка и Богдана, будет много исследователей... Таки, были у Богдана импланты в том самом месте, или нет?!
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Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?... Як можна призупинити ліквідацію того, що вже не існує. Та і кожна церква в нас не є державною установою, щоб її внутрішні справи розглядав якийсь адмінсуд . Зєбіли одним словом. 😕
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А як розглядати? Монетку кинути? Чи шоб зійшов брагодатний вогонь? - у котрого попа загориться свічка = правий. а якщо в обох = купили одинакові набори "Юний піп".
А **** як недержавна установа - всі платимо за їхні шабаші? Капища будують в найкращих місцях і т.д.
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Церква зарегистрирована как религиозное сообщество со всеми вытекающими, единственное исключение, ее освободили от налогов и дали иные привилегии, но споры рассматривает суд, по отношению к официально зарегистрированному сообществу. И суд не только рассматривает дела по отношению к государственным органам, но и к частным конторам и вот к таким сообществам. УПЦ КП вроде еще в процессе ликвидации. Но эта муть настараживает, особенно, если за дело взялся Киевский окружной, которого пора отправить работать на окружную трассу.
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********* то сумісний проект бабці бєні з пуйлом... Портнов в зєкамандє, що керує судами... А табурєт з того ж відділу фсб/кдб що й гундяй...
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Походу тут кто-то был прав, написав что все эти шабаши под контролем КирГуна. Если так, то это тоньше и обидней чем гебня провернула с Гадей Хавченко. Врага тоже нужно уметь уважать. По подлости и западлистости, КирГун достойный ученик Яхве(Ыысуса/св. Уха), да светится Вымя егО Окружной админсуд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата - Цензор.НЕТ 586
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Филарет хочет быть самым свободным попом в украинском православии: ему пофиг и Варфоломей, и УПЦ МП. То есть церковь КП может стать по-настоящему независимой.
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Такими темпами всі перейдуть до греко-католиків.
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Вообще то у меня по поводу религии и языка особое мнение. Бог один и он не спрашивает в какую ты церковь ходишь московскую или киевскую. И Бог не спрашивает на каком языке ты говоришь. Он смотрит по делам. А во-вторых я не признаю Томос по то причине что попередник вмешивался в деятельность церкви
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Бог не питає, а от його слуги з МП зі зброєю в руках вбивають українців.
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Ну я теж можу сказать в Україні вчиняють злочини як російськомовні так і украївномовні. Так що
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Ми взагалі то попів говоримо, а не про мови, є приклади де попи ПЦУ планують знищити якусь націю, любу, навіть москалів? А московських можу накидати.
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Ні в плані релігії я не хочу втучатисьв діяння церкви. Церква повинна сама розібратись у своїх питаннях діяльності
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А тут парадокс, ви вимагаєте переходу в католицизм, а поскільки Володимир свого часу вибрав візантійський підхід де базилевс керував патриархом а не римський, де папа був вище за світську владу, то церква нездатна сама розібратись, не навчили.
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Ты крещённый?Как ты можешь такую хрень так уверенно писать?Все отличие МП от КП,то что его признают некоторые поместные церкви и упоминание гундяя в молитвах.ВСЁ! Сожги свои методички и включай мозг.
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. Бог один и он не спрашивает в какую ты церковь ходишь московскую или киевскую. И Бог не спрашивает на каком языке ты говоришь.\\\\\\\\\\\\

Греки, египтяне и римляне - лохи, так как не знали шо божок один, даже без бабы?
Реально, на сколько ты бы поспорил шо "бох 1", если бы грубо говоря перед тобой лежал конверт с ответом - 1 или не 1?
На хату? А?
На 10000 евро?
На детей?
На жизнь?
.....

А я отвечу на сколько(на что):
А ни на что. Ибо вы только и можете кричать поповские кричалки. Тупо повторять бред лицемеров, но не настолько тупые шоб даже на 100 евро поспорить о правдивости этих высеров.
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От тебе колбасить, ну не віруєш, обійди цю тему боком.
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а якого біса сюди тягнуть комікси? бохадін, ага. а може 100500? з менторським тоном бубнять мантри попів. а на перевірку - самі ж в ці висери не вірять
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Ну пропусти просто, я от не хожу на срач про гейпаради.
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а я не признаю твою москальскую церковь, потому что там вообще нет томоса. то есть самозванцы
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Якщо є українського патріархату, то є й цапового і все це «українські церкви»... А керуються з мааскви... Гундяй з пуйлом вовє зє свіжого марафєту підкинуть на подяку...
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\\\\\\\\\\\
Уважаемые читатели, дорогие рабы Божьи! Все мы беззаветно верим в нашего Господа Бога, всемогущего и милосердного Властителя Вселенной. Мы регулярно ходим в храмы Господни, слушаем проповеди мудрых служителей Господа, все библейские тексты знаем почти наизусть. Мы хорошо знаем, каких трудов стоило Создателю сотворить тот прекрасный мир, в котором имеем мы счастье жить. Знаем все, или почти все, о грехопадении Адама и Евы, об их сыновьях: Каине, Авеле и Сифе. О том, что допотопные люди, в отличие от нас, сильно грешили. За что милосердный Бог решил их немилосердно утопить. Нам прекрасно известна библейская история о праведном Ное, о Потопе, о плавучем зоопарке, о голубе, который возвестил Ною, что кончился сезон дождей, созрел виноград и пора давить вино. Нас глубоко возмутила хамоватость Хама, и умилило примерное поведение Сима и Иафета. Мы знакомы с жизнью и деяниями праотцов и пророков Авраама, Исаака и Иакова, с поучительной историей возвышения Иосифа Прекрасного, и унижения его коварных братьев. Мы знаем, что после многовекового египетского рабства, в котором очутились израильтяне по Воле Господа, Он отечески позаботился об избранном народе, и благополучно вывел евреев на сорок лет в безводную пустыню. Где они, не переставая, с аппетитом ели перепелок и манну н***сную. Мы знаем, что Господь, как и обещал, благополучно привел Свой народ в землю Обетованную, где до того текли молоко и мед. Что Он успешно сокращал количество Своего народа при помощи других народов. И впоследствии, не менее удачно, пристроил Свой народ в многовековой Вавилонский плен. Мы достаточно хорошо ознакомлены с жизнью, деяниями и подвигами библейских царей, пророков, мучеников и героев. Моисей, Давид, Соломон, Самуил, Илия, Самсон, - эти и другие славные имена Старого завета мы впитали в себя вместе с молоком матери, когда она кормила нас, возвратившись с богослужения. Новый завет, Евангелия, жизнь, пророчества, чудеса, мученическую смерть и Воскресение Иисуса Христа, деяния Святых Апостолов, - все это мы знаем так же досконально, как «Отче наш». А чего не знаем, о том нам подробно и с должными наставлениями расскажут просвещенные священники… …Но (как бы помягче выразиться?) - все ли знают они сами? Все ли, что знают, рассказывают нам? Не искажают ли, (прости, Господи!), библейские тексты, нечаянно или умышленно? Не лгут ли, грубо говоря? Хотя, - клянусь, положа руку на Библию! - у меня нет ни малейших оснований обвинять слуг Божьих во лжи. Но - еще раз клянусь, не снимая руки - есть все основания утверждать, что в Святой Библии и в помине нет многого из того, чему нас благоговейно учат в храмах. Но есть много иного, о чем посвященные скромно умалчивают. Так попытаемся же - с Божьей помощью! - выяснить, что же действительно написано в Библии! Это совсем нетрудно сделать. Достаточно внимательно прочитать библейские тексты. И чуть - чуть поразмыслить. И кое с чем сопоставить. И произвести кое - какие совсем несложные арифметические вычисления. И попытаться выяснить подоплеку. И тогда очень многое станет предельно ясным. Выяснится, что: Бог Иегова отнюдь не является Создателем и Богом Вселенной, в том числе, - планеты по имени Земля. Не является Он и Богом всех народов, населявших и населяющих Землю. Об этом в Библии ни слова не сказано! Как и не сказано ни слова о том, что Бог Иегова создал первого человека на Земле. Не сказано, что Сатана в облике Змея соблазнил Еву. Не сказано, что запретный плод был яблоком. Не сказано, что Ангелы - безгрешны. Не сказано, что Всемирный Потоп продолжался сорок дней. Не сказано, что"Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов"(Лука 8. 2), была блудницей. Не сказано, что Иисус Христос и святые Апостолы свято соблюдали десять заповедей, в том числе, - заповедь"Не укради!" Не сказано ни слова о том, что будет когда - либо второе Пришествие, Суд Господень, Конец Света! Граждане, не бойтесь, Ваши опасения беспочвенны! Второе Пришествие уже было, и очень давно. Просто Его никто не заметил. Пророчество Христа уже сбылось, - ведь Он говорил Апостолам о скором Пришествии, о скором Суде Божьем. Свидетелями которого будут именно Они и Их современники. (Матфей. 24. 34; Марк 13. 4,30; Лука 9. 27; 21. 32). Вчитайтесь, вдумайтесь! А вот что действительно сказано в Библии: Из текста Святой Библии ясно следует, что любимцы Божьи - патриархи Авраам, Исаак, Иаков и все его двенадцать сыновей - вовсе не были праведниками, но отпетыми грешниками, лгунами, грабителями, разбойниками. За что их очень любил и избрал C *** в народ Бог Иегова. Что Господь не имел морального права сжигать Содом и Гоморру. Что израильтяне никогда не были в рабстве, жили в Египте не более ста лет, а, выйдя из Египта, не более года странствовали по пустыне. Четыреста лет рабства и сорок лет блужданий по пустыне, - все это досужие выдумки, которые опровергает сама же Библия. Что Моисей был не только великим вождем, но и алчным, беспощадным, кровавым тираном, уничтожившим сотни тысяч своих соплеменников. Что Давид был не только великим царем и полководцем, но и отъявленным разбойником. Что слухи о непомерной мудрости царя Соломона сильно преувеличены. Что великие пророки Илия и Елисей не отличались кроткостью и праведностью, но были палачами пророков и детоубийцами. (3 Цар. 18. 40; 4 Цар. 2. 24). Что Сын Божий, Архангел Сатана, никогда не выступал против Отца Своего, а - совместно с Ним и по наущению Его. Что Иисус Христос не был прямым потомком царя Давида, а Сыном Божьим был не по плоти, но - по духу. В Библии названы имена не двенадцати, а - пятнадцати Святых Апостолов. Более того, - в Библии впервые изложены теории религиозной и расовой ненависти! В ней описан первый в мировой истории концентрационный лагерь массового уничтожения! С показательными казнями, пытками, стерилизацией людей. Именно в Святой Библии впервые сказано, что Война - это Мир, что Зло - это Добро, что Ложь - это Правда! В древней Палестине - с помощью и при непосредственном участии Господа Бога - ведутся непрерывные кровопролитные войны. Конечно же, - исключительно с целью установления мира! С помощью Господа Бога славные библейские герои грабят, пытают, сжигают и иными способами уничтожают сотни, тысячи ни в чем не повинных людей. И это вменяется им в праведность! Делая зло, они, конечно же, творят добро. На страницах Святой Библии, как это ни унизительно для нее, многочисленные явно ложные свидетельства выдаются за Святую Правду. Поэтому клятва на Библии - очень сомнительная клятва! Библейская Правда - это особая, возвышенная, божественная, самая правдивая Правда. Но, почему - то, имеющая очень мало общего с обычной, нормальной, мирской человеческой правдой. И в этом автор предисловия и комментариев надеется Вас убедить. Без Божьей помощи. Но - с помощью самих же библейских текстов. Потому что Библия убедительно разоблачает саму себя!… «Если не я, то кто же?» \\\\\\\\\\\\\\\
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Борис Козлов 6516a265 Біблія вчить Ев.от Луки гл 4-6 :

и сказал Ему диавол: "Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее".Отже на землі вся влада від сатани.Роби висновок і не поклоняйся антихристам. Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату - Цензор.НЕТ 1896
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нє, я поклоняюсь антибетменам. написано - прийде той хто буде себе називати Бетменом, але буде злий і Бетмен його викине на орбіту Плутона вічно літати Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату - Цензор.НЕТ 6675

ти би ще цитату зі стіни публ. сортиру прислав - правди більше
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Я так зрозумів, що цей спітч ви скопіпистили, бо стиль двох коментарів дуже різний. Наступного разу давайте посилання на автора тексту.
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так там значки є "\\\\\\\\\"
ясно шо скопіпастив.
на кожен штаток тексту заколєбусь посилання давати. виділяєш 10 слів і - шукати, воно й зразу знайде.

https://www.e-reading.club/book.php?book=40842
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А ещё мы знаем, что вероятность самозарождения клетки в первичном бульоне равна 10 в -108 степени, т.е. практически нулю, потому что такую малую величину нельзя вообразить человеческим умом. Вы либо атеист, либо приверженец отличного от христианства вероисповедания. ЗЫ Все научные теории построены на вере, например,если Вы говорите, что Бога нет, потому что "я его никогда не видел", то и я в свою очередь не уверен, что две параллельные прямые не пересекаются - для этого нужно пройти по этим прямым и убедиться, а это не реально - значит такое утверждение принято за веру. Так что всё построено на вере - такова природа человека. Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату - Цензор.НЕТ 1254
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а я шо, утверждаю что-то? Илон Маск сказал шо мир - цыфровой, я и согласен, например.
но пиплейские звериные комиксы - неее, это для мазохистов. НКВД отдыхает.
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Церква відокремлена від держави.Який суд може вмішиватися? Як що так далі піде,може суддя админсуду себе богом призначе?
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А він й не втручається в справи церковні - виключно господарчі й юридичні .
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Пока решение оспаривается, исполнение приостановили. Хочется быстрее, но так правильно.
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Что и следовало ожидать .
Когда великие дела пытаются подогнать под шкурные инетересы правящей купки во главе с барыгой ... иначе и быть не могло . Обязательно Томос нужен был именно под выборы ?!
Обязательно нужно было унизить Филарета ?!

Вообще-то церковь , особенно православная , всегда держалась не просто на уважение к старцам , а на почитанием их и смиренностью перед их мыслями и волей .
А так народ смотрит на молодых эпископов и думает , если церковники не чтят своих учителей , то нам оне ничего не могут предложить .
Как можно назвать своего учителя и настоятеля маразматиком ?!
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Елвік - СКЛАДНЕ питання Томосу що б ти знав вирішувалось десь ТРИ роки і це так співпало , що його нам дали перед виборами ! А Філарет - стара хвора людина - бо йому потрібна
ПОСАДА , а не ЕДИНА українська церква тому й він зараз судиться з ПЦУ !
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А як же суд Божий? Слуги Божі звертаються до мирянського суду? НЄпАрядАк... Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату - Цензор.НЕТ 5757
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Отже тепер почнеться те, чого саме чекали між парафіями РПЦ МП та ПЦУ. Натравлюють українців на українців
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Справжні українці хочут мати СВОЮ церкву , НЕЗАЛЕЖНУ від церкви КРАЇНИ окупанта !
А хто не бачить війни та ЖЕРТВ наших ПАТРІОТІВ продовжує ходити в московську церкву кгбіста гюньдяя , яка в Україні називаеться УПЦ МП !!
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Уверенна, что президент- Зеленое Чмо скажет, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви
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снять бы тебе трусы, да всыпать ремня!
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Все по сценарию режиссера из кремля ,кипиш ,раздоры и анархия ожидаемый результат безграмотной власти, покаделятся кресла, должности, попы передрались за сферы влияния , депутаны конституцию насилуют каждый день , а на войнеубивают и калечат молодых ребят - будущее Украины ,жирные коты возвращают себе деньги,подлецы лезут по карьерной лестнице, предатели и воры выходят из тюрем , и это только начало... но наши враги аплодируют нам стоя.
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Використовують стару людину, для створення бруду й галасу. Ординська робота. Огидно
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с такими "судами" Украине осталось не долго...
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