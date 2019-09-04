 Між парафіянами храму на Рівненщині сталася масова бійка, 11 постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.
Повідомлення про конфлікт із невідомими особами, які зрізали замки на дверях храму і намагаються винести звідти речі, в поліцію почали надходити з 7:30.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ зрізали замки на вхідних дверях храму і проникли всередину для проведення богослужіння.
"Це призвело до чергового конфлікту між представниками релігійних громад, відносини між якими загострилися ще навесні цього року. Суперечка біля церкви між майже 60 особами переросла в бійку, під час якої тілесних ушкоджень (забоїв і саден) зазнали 11 місцевих жителів", - зазначає пресслужба поліції.
У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство) слідчі Березнівського відділення поліції вилучили документи, які, за словами представників Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їхнє право власності на храм.
Крім того, за 11 фактами завданих умисних легких тілесних ушкоджень відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч 1 ст. 125 КК України.
Поліцейські закликають вірян бути толерантними і вирішувати питання мирним шляхом у рамках чинного законодавства.
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Цыцерон, ***!
И все это под вальяжное обещание толстого попа в золоченом платье, с толстой золотой цепью на толстой шее гоняющего на джипе, про смирение, скромность и "жизни вечной"
Отлично придумано - раб же не спросит за ложь, т.к. оттуда никто не возвращался(кроме миллионов скелетов, как пишет в Пиплии, сразу по удушению сына голубя на двух палках))
Пострадавшим членам сектантского стада - шоп в больнице кроме зеленки ниче не было, пусть вас Яхве обезболит
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.
"Мастер и Маргарита" М.Булгаков
Нужно же заставить исполнять законы Украины!!!
окопы рыть этих молунов отправить
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\… Так вот, тот старозаветный библейский Бог испытывал неизъяснимое наслаждение, когда Ему удавалось найти повод кого - либо наказать, или, хотя бы, проклясть. В Его арсенале было великое множество наказаний и проклятий. Я насчитал их в Библии около двухсот. Причем, самых невероятных, немыслимых, изысканных, изощренных.
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав»не ешь от него", проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят". (Быт. 3. 17- 19) За маленький грешок Адама Господь, совершенно необоснованно, проклял всю землю. И с этого момента на ней стали бурно расти всяческие сорняки, отравляющие нашу жизнь. А злаки, наоборот, сами по себе уже не произрастали. За случайный, непреднамеренный проступок одного несмышленого индивидуума пришлось расплачиваться всему человечеству. Так впервые был внедрён в жизнь принцип коллективной вины.
" И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». (Быт. 2. 21 - 22) Что означает слово"привел"? Разве Господь не делал операцию тут же, при Адаме? Может быть, создав Еву, и зная, что Адам еще долго не проснется, Он ее куда - то уводил? Может быть, Он специально дал Адаму большую дозу снотворного? Очень подозрительно всё это! Итак, первым в мире анестезиологом был Господь Бог. Он же - первым хирургом. И первым портным - закройщиком. Ведь Он, лично, пошил Адаму и Еве кожаные одежды сразу же после их удачного грехопадения. Первым в мире безвинно пострадавшим был Адам. Ни с того, ни с сего лишился одного из ребер. Но вот что настораживает. Человек, как и все позвоночные животные, имеет чётное количество ребер. Выходит, что первоначально Бог создал человека с нечетным количеством ребер! По образу и подобию своему. Лишившись одного из ребер, Адам сразу же перестал быть абсолютно подобным Господу. А, следовательно, спустился по социальной лестнице на ступеньку ниже. Ближе к обезьяне. Что весьма и весьма прискорбно. Но Сам - то Бог остался таким же! При всех Своих рёбрах! Это еще раз подтверждает ту неоспоримую истину, что Господь Бог - уникальное, единственное в мире Существо! Уникальное уже потому, что имеет нечетное количество ребер! «И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут одна плоть»(Быт. 2. 23- 24). Замечательно, что такую высокопарную фразу произнес только что вылепленный юный Адам, которому Бог не сообщил, что, ради создания Евы, лишил его ребра. Это сказал Адам, круглый сирота, который абсолютно не имел понятия, что такое"отец"и что такое"мать". Но уже подозревал, что к кому - то обязательно прилепится. И не отлепится никогда. Что там ни говорите, но наш Адам был умён не по летам. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Впрочем, как считают ученые, крупные биологические катастрофы происходят на Земле примерно раз в 30 - 35 миллионов лет. А примерно раз в 200 - 250 миллионов лет происходят катастрофы глобальные. К таким глобальным катастрофам можно отнести, например, исчезновение динозавров 65 миллионов лет назад. Еще более загадочная катастрофа произошла на Земле в пермскую эпоху - 245 миллионов лет назад, когда погибло почти 95 процентов всей фауны.
Но уникальность Кембрийского взрыва в том, что между первыми бактериями и новыми многоклеточными сложными организмами не было никакой связи. Ни одной «переходной модели». Все животные возникли сразу и за очень короткий срок - всего за каких-то 5 миллионов лет.
По сути, Кембрийский взрыв уничтожил стройную теорию эволюции. И первым, кто это осознал, был сам Дарвин, который в предисловии к последнему изданию своей книги писал: «В настоящее время это явление (Кембрийский взрыв) остается необъяснимым, и оно поистине может быть рассматриваемо как убедительный аргумент против взглядов, развиваемых в данной книге».
Например, считается что между рыбами и земноводными некогда существовала «переходная модель» в виде латимерии - кистеперой рыбы с зачатками легких. Но еще в 1938 году в Индийском океане была выловлена живая и полная сил латимерия - точная копия своих доисторических прабабушек. Однако ученые выяснили, что нынешние латимерии обитают только на больших глубинах и не способны подниматься к поверхности воды, не говоря уже о рейдах на сушу.
Третье слабое место - отсутствие ископаемых останков обезьяноподобных предков человека. Обычно когда заходит речь о происхождении человека, ученые демонстрируют понятную диаграмму, которую когда-то нарисовал натуралист Эрнст Геккель: вот прыгает обезьяна на корточках, потом - сгорбатившись - неандерталец, далее - питекантроп, а заканчивает всю эту цепочку высокий кроманьонец с копьем в руках. Вроде бы все просто и понятно.
Однако, если вы решите поинтересоваться, на основании чего ученые построили эту линию предков, вас ждет большое разочарование - никаких скелетов «обезьянолюдей» в природе не существует. Найдены лишь фрагменты черепов и костей рук - например, в 1960 году антрополог Луис Лики нашел несколько фрагментов черепа, которые, как предположил ученый, принадлежали существу, похожему на гибрид человека и гориллы. На основании своей находки Луис Лики заявил об открытии нового вида приматов - Homo habilis, то есть человека умелого. И хотя более никаких останков этого существа обнаружить не удалось, человек умелый уже прочно вошел во все учебники.