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 Політика України
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Все про:Дніпропетровщина (591) Нацполіція (8136) Огуреченко (1)

 Главою поліції Дніпропетровщини став Огуреченко. ФОТО

Перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін представив нового керівника поліції Дніпропетровщини - Володимира Огурченка.

Про це Аброськін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Дніпропетровщині згідно з наказом голови Національної поліції України представив нового керівника поліції Дніпропетровської області Володимира Огурченка. Це офіцер поліції, який пройшов шлях від простого постового міліціонера до начальника управління. Я впевнений, що у нього все вийде", - написав Аброськін.

Главою поліції Дніпропетровщини став Огуреченко 01

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Главою поліції Дніпропетровщини став Огуреченко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146452
 
 
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В траве сидел кузьнечик ЗЕЛЕНЫЙ огуречик.
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Огуреченко начальник полиции єто звучит сильно. Но не стоит судить о человеке по фамили, ведь только по перегару судить о человеке тоже не красиво!!!
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Совершенно верно.Если у человека благородный перегар в 9 часов утра-это говорит только о его финансовой независимости.
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а то смотрю абнавлєніє па області новиє вивєскі ігравих автаматавв адін прісєст вот ано чєво
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прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления Источник: https://censor.net.ua/p3146452
Т.е. впитал в себя всю ментовскую гниль от постового до нач.управления.
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100%
Хватит недели, чтобы понять что он за фрукт....по тому закроет или продолжит крышевать металлоприёмки, нелегальные запрвки, наркоту, игровые автоматы, казино и т.д. и т.п.
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Как мне кажется, все они одним миром мазаны. Пройдёт время, и он окажется, как глуховеря...
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Не удивлюсь, если когда-то мы узнаем, что глуховеря его и порекомендовал.....
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