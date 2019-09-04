 Главою поліції Дніпропетровщини став Огуреченко. ФОТО

Про це Аброськін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Дніпропетровщині згідно з наказом голови Національної поліції України представив нового керівника поліції Дніпропетровської області Володимира Огурченка. Це офіцер поліції, який пройшов шлях від простого постового міліціонера до начальника управління. Я впевнений, що у нього все вийде", - написав Аброськін.

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