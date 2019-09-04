 Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"На Контрактовій площі у Подільському районі столиці невідомі особи розмальовують історичну пам’ятку архітектури", - таке повідомлення отримали поліцейські сьогодні, 4 вересня, близько першої години ночі. На місце відразу направили патрульні наряди та слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції.

Прибувши на адресу, правоохоронці побачили невідомих осіб, котрі почали тікати. Одному з них втекти не вдалося – його затримали. При собі він мав ємність із речовиною, схожою на фарбу, та пензлики. Згодом юнак повідомив поліцейським імена своїх товаришів.

Слідчі кваліфікували цю подію як пошкодження об'єкта культурної спадщини, адже скульптура-фонтан "Самсон" офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Трьох зловмисників, віком від 21 до 27 років, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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"Під час проведення першочергових слідчих дій ми встановили, що до цього злочину фігуранти готувалися заздалегідь. У своїх переписках зловмисники обговорювали план дій, а також консультувалися зі знайомими, як можна уникнути покарання за скоєне. Один із варіантів – назвати свої дії встановленням "арт-об’єкта". Однак наголошую, що пофарбований ними фонтан є об’єктом культурної спадщини і без дозволу відповідних органів будь-які зміни зовнішнього вигляду скульптури заборонені і караються згідно із чинним законодавством", - підкреслив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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