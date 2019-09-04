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 Події, Фоторепортаж
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 Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Подільського району затримали трьох зловмисників за пошкодження об'єкта культурної спадщини. Зловмисники пофарбували в рожевий колір фонтан "Самсон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"На Контрактовій площі у Подільському районі столиці невідомі особи розмальовують історичну пам’ятку архітектури", - таке повідомлення отримали поліцейські сьогодні, 4 вересня, близько першої години ночі. На місце відразу направили патрульні наряди та слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції.

Прибувши на адресу, правоохоронці побачили невідомих осіб, котрі почали тікати. Одному з них втекти не вдалося – його затримали. При собі він мав ємність із речовиною, схожою на фарбу, та пензлики. Згодом юнак повідомив поліцейським імена своїх товаришів.

Слідчі кваліфікували цю подію як пошкодження об'єкта культурної спадщини, адже скульптура-фонтан "Самсон" офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Трьох зловмисників, віком від 21 до 27 років, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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"Під час проведення першочергових слідчих дій ми встановили, що до цього злочину фігуранти готувалися заздалегідь. У своїх переписках зловмисники обговорювали план дій, а також консультувалися зі знайомими, як можна уникнути покарання за скоєне. Один із варіантів – назвати свої дії встановленням "арт-об’єкта". Однак наголошую, що пофарбований ними фонтан є об’єктом культурної спадщини і без дозволу відповідних органів будь-які зміни зовнішнього вигляду скульптури заборонені і караються згідно із чинним законодавством", - підкреслив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція 01
Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція 02
Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція 03
Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція 04
Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція 05
Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146403
 
 
 Топ коментарі
 
Придурки, заняться нечем? Выдайте им метлы - пускай метут улицы.
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Бордюры тротуарные пусть белят
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Придурки, заняться нечем? Выдайте им метлы - пускай метут улицы.
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Вони працювали на замовлення. Треба відшукати того гомосека, який це профінансував.
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в переписке было такое слово как "контракт" .... видимо работали по поручению за бабки.
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Скорее это "место преступления". Памятник находится на Контрактовой Площади
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Разрисовать этих идиотов в розовый цвет и отпустить.
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Не треба їх розмальовувати. Нехай відмиють і ще 15 діб підтримують ідеальний порядок в радіусі 30м від пам'ятника. Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5967
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От саме такі " приколісти " по приколу вибирають собі преЗЕдента
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Хай замовника здають, отримають тоді умовний срок чи громадські роботи (відмити цю похабєнь)...
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фигурантам грозит до трех лет заключения

Ооооо... Судя по фотографиям, творческих фигурантов ждет новый сексуальный опыт в течении трех лет.
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С чего вы взяли, что новый? Судя по фото, может быть и не новый...
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Вручить по валику и ведру с краской и пусть покрасят какой-нибудь подземный переход.
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Вчера Слугу народа выбирают, а сегодня - памятники красят. По приколу...
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Если бы это были они, то Зе звали бы не Зе, а Ро. Это те кто голосовал за Ро, то бишь за По.
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И снова морды закрашены у преступников, поэтому я думаю, что это те же закрашенные морды, что и в статье ниже про банду "элитных" грабителей-гастролеров. Просто мусора уже не замарачиваются с раскрытием преступлений, а нашли классную схему получать ордена и звания фотографируя в разных позах одних и тех же. Кстати и все шатуны были закрашены в эти рожи - похоже.
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Да, а все дела - сразу сжигать шоб никто не смог проверить. Поймали мол 100 бандитов, но на самом деле - пятерых, просто фотографировали по разному. И с тюрем тоже дела сжечь. И стереть всем память чтобы никто не смог проверить Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2412
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А чего ты ржёшь? Вон все СМИ пишут, что даже луценко делами торговал. Чи ты думаешь, что Зе возьмёт эти дела под контроль и проконтролирует до приговора? Разбежался он.
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Вони не злочинці, а придурки.
І вони зовсім не будуть проти, щоб іх морди показали. В оточенні таких самих малолітніх придурків вони будуть героями.
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Цензор, чому рила злочинців замалював ? Таких покидьків повинна знати вся країна
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Панянко, я вас благаю Вандали пофарбували скульптуру Самсона в Подільському районі Києва в рожевий колір, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 782. Які вони покидьки? Так, малолітні придурки.
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Olena Revale Сколько можно объяснять? Потому, что они ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ в преступлении.
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А вообще Самсона уже давно надо было отреставрировать, поэтому может власти зачешуться хоть сейчас.
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Наркоманы блэт!
Раньше такого не было.
Раньше все на заводах и в шахтах до полуночи работали, а потом бигом додомку, бо в пять утра опять на смену вставать.
Сралина на их нету.
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При Порошенко никто скульптуры не красил
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В детстве мама не покупала им раскраски
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Скорее всего, заказчики из "розово-голубой" тусовки. То парады, то акции - чешется у них.
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У людини в першій половині життя немає розуму, а в другій здоров'я
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Молодцы ВАНДАЛЫ!!!
Ну от по человечески жму вам руку!!!)))

Теперь этот зачуханый и зассаный уголок наконец то отреставрируют и покрасят по человечески!!!)))
В Пон. был там с малым...Грязь...мусор...графити...куча то ли эммо то ли сатанистов...банки с под пива и окурки)))
И вообще сам фонтан!!! станное архитектурное сооружение)))
Памятник САДИСТУ!!! Здоровенный бычара мучает маленького львенка...))))
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Самсон, якийсь дохлий. Скульптор з себе ліпив.
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