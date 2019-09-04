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 Події, Суспільство
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Все про:Житомирщина (446) Нацполіція (8136) бурштин (338)

 "Ваш мотор? Хто тут старший?" - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

3 вересня на Житомирщині було створено спеціальну рейдову група з працівників апарату з моніторингу ефективності заходів з протидії незаконному видобутку бурштину в північних районах області. Першого ж дня роботи поліцейські затримали чотирьох копачів-нелегалів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що група дислокується в лісових масивах і працює на так званих блокпостах, розташованих на дорогах, що ведуть до місць можливих рудників.

У перший же день роботи моніторингової групи поліцейські виявили нелегалів у лісовому масиві неподалік с. Обище. Під час документування всіх обставин події копачі намагалися приховати сліди своєї протиправної діяльності, скинувши мотопомпу в канаву з водою. Утім, це не завадило поліцейським вилучити і її, і пожежні рукави, і інше обладнання, яке використовувалося копачами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 3-річного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину

Ваш мотор? Хто тут старший? - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів 01
Ваш мотор? Хто тут старший? - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів 02
Ваш мотор? Хто тут старший? - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів 03
Ваш мотор? Хто тут старший? - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів 04
Ваш мотор? Хто тут старший? - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146400
 
 
 Топ коментарі
 
Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр. "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 4054
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Арсен сів на свого улюбленого коника, показуха і пил в очі.
Цікаво, хто заважав Авакову робити це раніше? Або Аваков вже не той Аваков, а новий?
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Це тимчасово ...Надалі знову вийде сотня копачів . "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 2347
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В зебілів починають йорзати дупи... Щось не тойво в зеленій каші в голові, щось не складається мрьія і дійсність "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 6805

"Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 2417
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А коли НОВИЙ Міністр МВД посадить старого міністра?
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а что это вас так волнует ? боитесь ? жалко домишко и то что в баночке в подвале ? надо было по законам божьим а не по понятиям бпп.
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При чём тут законы божьи? Приплёл для усиления эффекта.
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Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр. "Ваш мотор? Кто тут старший?" - новосозданная рейдовая группа для борьбы с незаконной добычей янтаря на Житомирщине задержала 4-х копателей - Цензор.НЕТ 4054
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Ага. Що або хто заважав йому робити такі показові виступи раніше?
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Аж страшно стало! в моєї жінки намисто бурштинове. хоч викидай(
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да там тяжелая авиация нужна..а не мобильна группа!!!
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В детстве бросали карбид в бутылку с водой, быстро закрывали, и делали ноги! Маленький мальчик Вовочка, в зеленых трусиках, все кидает и кидает, пробку конечно закрутит, но убежать не успеет.
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Да пусть копают,это просто бизнес,бегайте твари за свинарчуками,ахметками их украденными у людей миллиардами.
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А кто лес и почву после них восстанавливать будет? И за чей счет? За Ваш!
Давайте подпишите гарантийное обязательство .... И пусть дальше копают!
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После твоей деятельности кто будет восстанавливать природу,тонны мусора и фекалий которые ты отставишь после себя за жизнь заберешь с собой в могилу?
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Ой ржу не могу с диб-ла!
А мне за жрач и срач деньги платят?
Может ты мое говно купишь?
Сам вывезешь? Деньги валютой на карту!
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В следующий раз,отвечая, старайся так явно не истерить,когда тебя ставят на место.
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Так когда мое говно и мусор заберешь?
Деньги можно в рассрочку! Процент тебе по божески 11% годовых поставлю!
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Поздно решил оправдываться,ты обосрался - таким и останешься на всю жизнь,пнх.
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Арсен сів на свого улюбленого коника, показуха і пил в очі.
Цікаво, хто заважав Авакову робити це раніше? Або Аваков вже не той Аваков, а новий?
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Нова влада, новий Аваков. Премія за оновлення - легвлізація /лото/ бізнесу у всіх містах та селах. Соаку владі треба чимось прикривати, коли до 75% дійде, що *******! Про інші, наступні найбільші % така ж думка.
Дурний вибір, дурний виборщик.
В країні мізків не залишилося, всі виїхали. Приколами, та вибором найменшого зла країну не змінити(
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А штраф який - 100 гривень.Ви вдома обшуки зробіть і конфіскуйте все що є.
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лохов-чужаков поймали, статистику поправили..
полгода, можно не работать.. (крышевать других)

а заодно, можно и звездочку на погоны... ))
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Да там скоро и задерживать будет некого. Янтарь кончается вместе с лесами. Останутся лишь перекопанные обезображенные болота... 😲😠
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