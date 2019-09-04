 "Ваш мотор? Хто тут старший?" - новостворена рейдова група для боротьби з незаконним видобутком бурштину на Житомирщині затримала 4-х копачів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що група дислокується в лісових масивах і працює на так званих блокпостах, розташованих на дорогах, що ведуть до місць можливих рудників.
У перший же день роботи моніторингової групи поліцейські виявили нелегалів у лісовому масиві неподалік с. Обище. Під час документування всіх обставин події копачі намагалися приховати сліди своєї протиправної діяльності, скинувши мотопомпу в канаву з водою. Утім, це не завадило поліцейським вилучити і її, і пожежні рукави, і інше обладнання, яке використовувалося копачами.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від штрафу до 3-річного позбавлення волі.
Це тимчасово ...Надалі знову вийде сотня копачів .
Бережіть себе, жінку і намисто.
Давайте подпишите гарантийное обязательство .... И пусть дальше копают!
А мне за жрач и срач деньги платят?
Может ты мое говно купишь?
Сам вывезешь? Деньги валютой на карту!
Деньги можно в рассрочку! Процент тебе по божески 11% годовых поставлю!
Цікаво, хто заважав Авакову робити це раніше? Або Аваков вже не той Аваков, а новий?
Дурний вибір, дурний виборщик.
В країні мізків не залишилося, всі виїхали. Приколами, та вибором найменшого зла країну не змінити(
полгода, можно не работать.. (крышевать других)
а заодно, можно и звездочку на погоны... ))