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 На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 вересня, розпочалися двосторонні українсько-румунські навчання Riverine-2019.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AрміяInform.

Як повідомляється, метою цих міжнародних тренувань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їхньої сумісності і можливостей для проведення операції з безпеки на річці Дунай.

Від ВМС ЗС України у навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Вишгород", навчальний катер "Сміла" та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби України три катери.

На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019 01

Румунська сторона залучає два броньованих патрульних катери, два річкових тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь 1 патрульний катер.

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Зазначається, що двостороннє українсько-румунське навчання Riverine проводиться вже вдруге, і воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України та Румунії.

На Дунаї стартували спільні військові навчання України і Румунії Riverine-2019 02

Фото: сайт AрміяInform

"Протягом трьох днів військові моряки відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищать взаємосумісність катерів флотів, морської та берегової охорони двох країн із питань висвітлення надводної обстановки в акваторії річки Дунай, тактичного маневрування та проведення доглядових операцій, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт тощо", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146388
 
 
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Наследие барыги. Ничего скоро скоро новая власть покончит с этими безобразиями и будут учения с братюнями с Рязаней и Псковов!
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пане Білорус...
Лукашенко передали проект по интеграции с Россией

В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.
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В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что «союзное государство» может возглавить Путин.
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смешно. Это похоже на учения пограничников а ни как ВМС Украины и Румынии
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учения-энто когда войска фрицев ,французов и италянцев,совместно с украинскими вийськовими хлопцями, в районе предполагаемого строительства моста...отвалят потусторнников км на 50...а разве есть в Украины такая же проблема с румынами, как с рашистом....на Донбассе...?
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Учения не знаю,знаю,что Румыния красивая страна.
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