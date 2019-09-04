 З воїном Повітряних Сил ЗСУ Андрієм Проценком, загиблим від кулі снайпера під Водяним, прощатимуться завтра на Вінниччині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 5 вересня, у селі Бохоники Вінницького району Вінницької області о 10.00 у Храмі Святого Іоанна Богослова розпочнеться чин похорону Андрія Юрійовича Проценко, 1994 року народження, солдата, військовослужбовця 748-ї окремої радіолокаційної роти 133-го радіотехнічного батальйону 138-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України, який був відряджений до 36-ї окремої бригади морської піхоти та загинув 2 вересня о 5.00 в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного кульового поранення у шию, завданого снайпером найманців РФ.

Об 11.00 відбудеться траурний мітинг на площі біля клубу у Бохониках.

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Андрій Проценко народився 30.09.1994 року. Закінчив Гніванське училище, спеціаліст з ремонту автомобілів. З 2014 проходив службу у в/ч А4610, брав участь у бойових діях.

У нього залишились батьки та сестра.