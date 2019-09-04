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 Події, Фоторепортаж
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Все про:злодійство (282) Миколаїв (362) Одеса (2082) Нацполіція (8136) КОРД (94)

 Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду "елітних" грабіжників-гастролерів. ФОТОрепортаж

Відразу в двох містах затримані члени міжрегіонального угруповання грабіжників, які спеціалізувалися на елітному житлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі спецпідрозділом КОРД оперативно і професійно спрацювали в ході затримання в Одесі і Миколаєві групи осіб, які скоювали крадіжки з елітних будинків і розбійні напади на громадян.

"Щоб нажитися на чужому, діяли хитро і прораховували кожен крок. Проникали в будинки, коли господарі ще відпочивали - під ранок. У будинках знаходили цінні речі, вкрадене забирали з собою і тікали. Гастролювали по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Боротимуся за службову репутацію", - спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері. ВІДЕО

Членів банди затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ведуться слідчі дії за ст.ст. 185 ч. 5, 187 і 257 КК України.

Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду елітних грабіжників-гастролерів 01
Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду елітних грабіжників-гастролерів 02
Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду елітних грабіжників-гастролерів 03

Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду елітних грабіжників-гастролерів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146384
 
   
 Топ коментарі
 
а то старий всьо заваліл прідьотца всьо вастанавлівать
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опять.. "блондины"... и опять откупятся
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Каждому пойманному с поличным, клеймо 208 на лоб .
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новай міністр мвд хочєт паказать сваю работу пєрвиє 100 днєй !
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а то старий всьо заваліл прідьотца всьо вастанавлівать
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А еще совсем недавно кое-кто сам под элиту косил, да еще как:
"Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду "елітних" грабіжників-гастролерів - Цензор.НЕТ 8763 あなたは私の僕です
Сам возьмешь если надо,Президент не может увольнять начальников таможни,читай конституцию Украины и не обманывай людей,не по чину мне спорить с простолюдином
04.09.2019 09:49
"

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Ето случайно не те самые грабители которых суд недавно выпустил под домашний арест? Зря ловили. Выпустят их опять. Уверен что они на суды и мусоров и работают. Судьям и прокурорам же нужно денюжка на отдых или домик в Испании.
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Сволочи не ботяся даже залазить в дома при хозяевах. Все потому что знают им за ето ничего не будет и хозяева им ничего не сделают. Да здравствует государстов преступников.
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Почему им хозяева ничего не сделают? Что мешает их, например, пристрелить?
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Купите ружье и можете стрелять при проникновении в жилье . А вот если по участку возле усадьбы, то да, только пальчиком погрозить. Нет закона как в США- перелез за забор- он твой в прицеле . Менты боятся попасть под раздачу.
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Правильно.
Тут принцип примерно такой, как в компьютерных играх: злодей соответствует твоему уровню.
Если денег нету - полезет разве шо алкан или дохлый наркет, с таким товарищем табуретка отлично справится.

А если деньги есть - могут и вооружённые бандиты полезть - но тогда и 5 тыс грн на турецкую помпу по-любому собрать не сложно.
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Oleg Izvestnaja Нет такого в США. Сначала хозяин должен вызвать полицию. Оружие можно применять, если нет времени, или возможности вызвать полицию.
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А в Украине только как самооборона, иначе ты преступник, а он жертва,..
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В большинстве штатов существует доктрина мой дом моя крепость (castle doctrine) и ты полицию вызывать не должен
Потом вызовешь когда все закончится
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Каждому пойманному с поличным, клеймо 208 на лоб .
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чурбанье довольно вольно себя чувствует в Украине. может это мы неправильные, позволяем чорножопому быдлу бандитствовать
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Не нужно пускать таких ублюдков в страну!!! Погранслужба- прогнила.
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поцікавтеся статистикою : прикордонники впустили в Україну минулого року майже мільйон ворогів з країни-окупанта ! Не впустили лише 5 тисяч.
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Про элитных проституток слышал, а про грабителей-гастролеров не доводилось пока
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стыдно не знать что есть элитные проститутки элитные грабители и элита 8% Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду "елітних" грабіжників-гастролерів - Цензор.НЕТ 2269
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100% грузины. Пора на камеру их контачить и в сеть сливать, иначе ни как будут возвращаться.
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Опять земляки михо.Вся грузино-армянская воровская банда переехала в Украину.
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