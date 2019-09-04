 Поліція в Одесі і Миколаєві знешкодила банду "елітних" грабіжників-гастролерів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Працівники кримінальної поліції Київщини спільно зі спецпідрозділом КОРД оперативно і професійно спрацювали в ході затримання в Одесі і Миколаєві групи осіб, які скоювали крадіжки з елітних будинків і розбійні напади на громадян.

"Щоб нажитися на чужому, діяли хитро і прораховували кожен крок. Проникали в будинки, коли господарі ще відпочивали - під ранок. У будинках знаходили цінні речі, вкрадене забирали з собою і тікали. Гастролювали по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

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Членів банди затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ведуться слідчі дії за ст.ст. 185 ч. 5, 187 і 257 КК України.





