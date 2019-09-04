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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1762) Нацполіція (8136) Тернопіль (102) Тернопільщина (191)

 Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство. ФОТОрепортаж

4 вересня о 7.50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі приватного будинку по вулиці Тернопільській в селі Петриків стався вибух і є постраждалі. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районної поліції, ГУНП, кінологічна, вибухотехнічна служби, лабораторія НДЕКЦ і криміналісти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що у дворі господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета, унаслідок чого поранення дістав господар і його дружина. Постраждалі доставлені в реанімаційне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тривають слідчо-оперативні дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували. ФОТОрепортаж

Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство 01
Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство 02

Раніше стало відомо, що ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку: він і його дружина госпіталізовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146374
 
 
 Топ коментарі
 
Охренеть домик и двор у простого ректора ...В Германии уже сидел бы
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Судя по домику, его место в тюрьме лет так на 15, с конфискацией.
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Да ладно, кому такой нищеброд, если судить по дому, понадобился.
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то будка собаки или домик прислуги...
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как в слове длинношеее )) так и здесь, только не в конце, а в средине - всё сошлось в фамилиё ))
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Странно. Обладатели Ф-1 и РГД-5 просто обязаны возмутиться! Какое может быть "покушение на убийство"(с)?! Это же просто хулиганство! По крайней мере, пока что- было именно так!
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Если на небе загораются звездьі, значит єто кому-то надо.(С)
Так просто нічого не вибухає.
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Ну, да. Подарок, от благодарных дипломированных кузнецов. А шо, мне тоже нравится ковка. Хотел на свои окна первого этажа поставить. Не судьба...
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Судя по домику, его место в тюрьме лет так на 15, с конфискацией.
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А что он в мазанке должен жить? У ректоров и официальная зарплата не кислая, к тому же веяния капитализма позволили университетам управлять своим имуществом - продажа, аренда и. т.д. Давайте будем объективны что управляющий такого объекта должен нормально получать и жить не хуже чем местный депутат или средний предприниматель. Тем более как я уже сказал у университета есть экономическая деятельность и логично откуда есть деньги, а вот когда раньше милиционеры и прокуроры с зарплатой лишь 2-3 тысячи гривен покупали дорогое жилье, дорогие машины - это вас не заботит? Да и сейчас у них доходы не такие чтоб аж.
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Наверно отчислил паренька, того в АТО забрали, вот вернулся и припомнил.
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Крысоватый, какая подходящая фамилия для ректора
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Охренеть домик и двор у простого ректора ...В Германии уже сидел бы
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Взагалі то в Дойчланді у ректора така зарплатня, що він може дозволити собі такий будиночок, або навіть краще. А вот в Україні її хіба що на паркан хватило б.
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