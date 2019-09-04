 Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що у дворі господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета, унаслідок чого поранення дістав господар і його дружина. Постраждалі доставлені в реанімаційне відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Тривають слідчо-оперативні дії.
Раніше стало відомо, що ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку: він і його дружина госпіталізовані.
Так просто нічого не вибухає.