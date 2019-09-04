EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  380  5
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5479) Донбас (12896) перемир'я (420) СЦКК (462) операція Об'єднаних сил (1540)

 Від початку "хлібного" перемир'я найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК. ВIДЕО

Протягом "хлібного" перемир'я українська сторона СЦКК неодноразово фіксувала факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СЦКК у Facebook.

"У період з 21 липня по 02 вересня 2019 року противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Встановлено, що під час вогню окупанти випустили 247 боєприпасів, з них артилерійських снарядів калібром 122 мм (9 снарядів), міномети 82-го калібру (112 мін), міномети 120-го калібру (126 мін)", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в штабі, в одному з випадків, 29 серпня, під ворожий обстріл потрапило подвір’я житлового будинку в селищі Новолуганському. Прибувши на місце обстрілу спостережна група українська сторона СЦКК зафіксувала, що куля калібру 7,62 мм влучивши у будівлю літньої кухні, зробила вибоїну та відбившись від стіни впала на подвір’ї, друга куля калібру 7,62 мм пробила двері на відстані 40-45 см від нижнього краю, зрикошетила від підлоги та стіни і впала на підлогу. Внаслідок влучення кулі калібру 7,62 мм, було поранено сімдесятидев’ятирічну жінку. Постраждалу було доставлено до Світлодарської міської лікарні з діагнозом: "… відкритий вогнепальний перелам верхньої треті кісток лівої голені".

Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 01

Під час іншого випадку, 31 серпня, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці здійснили обстріл району населеного пункту ВОДЯНЕ із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібром 122 мм (6 прильотів із 7).

Читайте також: Сьогодні вранці ворог ударив з артилерії по позиціях ОС у районі Майорська, - СЦКК

Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 02

На місці обстрілу, спостережною групою "Маріуполь" української сторони СЦКК проведено опитування місцевих мешканців та встановлено у центральній частині села наступні наслідки артилерійського обстрілу:
• вирву утворену влучанням снаряду на присадибну ділянку житлового будинку, а також ураження уламками даного снаряду північної стіни цього ж житлового будинку (по вул. Дачній);
• чотири вирви утворені влучанням снарядів по житловій вулиці;
• вигорання рослинності та ушкодження вогнем будівель, спричинені пожежею, що розпочалась внаслідок артилерійського обстрілу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

"Лише дивом під час обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав", - сказано в повідомленні.

Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 03

Таким чином, як зазначають в СЦКК, наведені вище факти свідчать про те, що бойова активність окупантів спрямована, насамперед, на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах місцевого населення та світової спільноти. Крім того, це свідчить про відверте ігнорування і зневагу до світової спільноти окупаційних військ та повне не дотримання Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в межах Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін, а також про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 04
Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 05
Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 06
Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 07
Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 08

Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 09
Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 10
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 11
Від початку хлібного перемиря найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146373
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
напрашіваєтца вапрос а кто сєводня нажіваєтца на вайнє нє ужто марадьор ?
 показати весь коментар
 
 
Тогда наживались разбойники и барыги, а теперь честные и порядочные люди!
Понимать надо.
 показати весь коментар
 
 
А сколько наших погибло и у врага? Раньше такая инфа была в заголовке. И ещё, сколько своих опорников мы разобрали, и как укрепили свои террористы?
 показати весь коментар
 
 
Что раньше, что сейчас инфа была высосана из пальца. Так что заголовкам верить особо нельзя.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору