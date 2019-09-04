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Все про:Держприкордонслужба (2232) кордон (1330) нелегали (179)

 14 нелегалів з Азії затримано в Одеській області, - Держприкордонслужба. ФОТО

В Одеській області прикордонники виявили та затримали 14 іноземців-порушників міграційного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та співробітники Державної міграційної служби України на території Овідіопольського району провели перевірки порядку дотримання іноземцями та особами без громадянства законодавства України у міграційній сфері", - йдеться в повідомленні.

У ході проведених заходів було виявлено 14 іноземців, які порушили міграційне законодавство.

Порушників – громадян Бангладеш, Пакистану та Непалу правоохоронці притягнули до відповідальності. Також стосовно 10 іноземців ухвалено рішення про їхнє примусове повернення до країн походження.

У Держприкордонслужбі зазначили, що з початку 2019 року стосовно майже 650 іноземців ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження та примусове видворення з України.

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14 нелегалів з Азії затримано в Одеській області, - Держприкордонслужба 01
14 нелегалів з Азії затримано в Одеській області, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146371
 
 
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Ну всьо ребята вы попали. Едете теперь картошку копать!!!
14 нелегалов из Азии задержаны в Одесской области, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6010

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Только болезни всякие в Украину завозят. Молодцы, что задержали и отправляют назад, в их страны
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