 14 нелегалів з Азії затримано в Одеській області, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби та співробітники Державної міграційної служби України на території Овідіопольського району провели перевірки порядку дотримання іноземцями та особами без громадянства законодавства України у міграційній сфері", - йдеться в повідомленні.

У ході проведених заходів було виявлено 14 іноземців, які порушили міграційне законодавство.

Порушників – громадян Бангладеш, Пакистану та Непалу правоохоронці притягнули до відповідальності. Також стосовно 10 іноземців ухвалено рішення про їхнє примусове повернення до країн походження.

У Держприкордонслужбі зазначили, що з початку 2019 року стосовно майже 650 іноземців ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження та примусове видворення з України.

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