EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1334  3
Все про:боєприпаси (925) Житомирщина (446) СБУ (4684) Сумщина (362) сховок (41)

 Гранати, запали і вибухівка: на Сумщині та Житомирщині виявили арсенал військових засобів ураження, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах протидії незаконному обігу зброї в двох областях України заблоковано протиправне зберігання військових засобів ураження, завезених з району проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Сумщині, у межах протидії підготовці та вчиненню злочинів терористичного та екстремістського характеру, під час проведення слідчих дій у лісосмузі виявлено схованку. З неї правоохоронці вилучили 14 гранат, два гранатометні постріли ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, десять детонуючих шнурів із запалами, 16 детонуючих капсулів, дев’ять тротилових шашок та сім порохових зарядів до артилерійських боєприпасів.

Гранати, запали і вибухівка: на Сумщині та Житомирщині виявили арсенал військових засобів ураження, - СБУ 01

За даними спецслужби, засоби ураження планувалися до використання зловмисниками для підготовки та вчинення злочинів екстремістського характеру, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Гранати, запали і вибухівка: на Сумщині та Житомирщині виявили арсенал військових засобів ураження, - СБУ 02

Мешканця області, причетного до зберігання зброї, затримано.

Гранати, запали і вибухівка: на Сумщині та Житомирщині виявили арсенал військових засобів ураження, - СБУ 03
Фото: пресслужба СБУ

Крім того, оперативники Служби безпеки України встановили, що в Житомирській області до протиправної діяльності причетний житель Новограда-Волинського. Цей військовослужбовець особисто привозив боєприпаси із району тимчасової дислокації підрозділу своєї військової частини, яка розташовується поблизу лінії розмежування. Військові засоби ураження він зберігав у підвалі власного гаража.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта, який напередодні повернувся з району ООС, правоохоронці вилучили десять осколкових гранат Ф-1 та РГД-5.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводилися спільно з прокуратурою Сумської області, слідчими ГУ Нацполіції у Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146362
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ех, не прийняли ще закон про зброю, а так би зареєстрував і всьо.
 показати весь коментар
 
много чего интересного попрятано, когда будут сносить зе коктейли молотова будут уже не актуальны,да и Майдана думаю не будет,просто скажем,*Караул устал*
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору