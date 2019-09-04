 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер з ніком RoksolanaToday, коментуючи фото з пустими пляжами півострова.

На фото видно порожні пляжі Піщаного, Щолкіного, Євпаторії, Заозерного.

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"Піщане, Бахчисарайський р-н, 34 серпня, а сезону так і немає", - йдеться у підписі до фото.

Мисове

Заозерне

Кайгадор

Щолкіне

Водночас, окупаційна влада і далі рапортує про успішний туристичний сезон. Маріонетковий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові цього літа відпочили 5 млн 800 тисяч туристів. Однак не всі жителі і гості Криму згодні з такою оцінкою.

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Поза тим, кримчани відзначають низьку платоспроможність російських туристів.

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