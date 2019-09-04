 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер з ніком RoksolanaToday, коментуючи фото з пустими пляжами півострова.
На фото видно порожні пляжі Піщаного, Щолкіного, Євпаторії, Заозерного.
"Піщане, Бахчисарайський р-н, 34 серпня, а сезону так і немає", - йдеться у підписі до фото.
Мисове
Заозерне
Кайгадор
Щолкіне
Водночас, окупаційна влада і далі рапортує про успішний туристичний сезон. Маріонетковий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові цього літа відпочили 5 млн 800 тисяч туристів. Однак не всі жителі і гості Криму згодні з такою оцінкою.
Поза тим, кримчани відзначають низьку платоспроможність російських туристів.
ЦензорНет: 04.09.19 11:40 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма.