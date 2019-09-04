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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Крим (7377) море (65) окупація (2106) пляж (57) туристи (13)

 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму. ФОТОрепортаж

Оксамитовий сезон в окупованому Криму закінчився, не встигнувши розпочатися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише блогер з ніком RoksolanaToday, коментуючи фото з пустими пляжами півострова.

На фото видно порожні пляжі Піщаного, Щолкіного, Євпаторії, Заозерного.

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34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 01
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 02

"Піщане, Бахчисарайський р-н, 34 серпня, а сезону так і немає", - йдеться у підписі до фото.

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 03

Мисове

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 04

Заозерне

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 05

Кайгадор

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 06

Щолкіне

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 07

Водночас, окупаційна влада і далі рапортує про успішний туристичний сезон. Маріонетковий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові цього літа відпочили 5 млн 800 тисяч туристів. Однак не всі жителі і гості Криму згодні з такою оцінкою.

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34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 08

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 09
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 10
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 11
34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 12

Поза тим, кримчани відзначають низьку платоспроможність російських туристів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами. ВIДЕО

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 13

34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146346
 
   
 Топ коментарі
 
Мдя, поосторожней надо с заголовками - не до всех долетает...
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Мдя, поосторожней надо с заголовками - не до всех долетает...
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видать фернандо из зеленой ответви человечества))
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В 6 утра свинособаки еще спят. Нужно фотографировать с 11 до 16 часов 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7100
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с 11 до 16 они в сиську пьяные в номерах валяются...
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Щас-щас, вот со следующей недели попрут точно!
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На нижній фоткі зачотний номер. Х.. , ау! 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1956
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раасИйа!, раасИйа!!!... помню. году в 2008 крысчане парковку в дет саду устроили..по 30 грн за машину....
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Сезон у Криму почнеться у ТРАВНІ,і не раніше.
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То все бандерiвська пропаганда а хфоти - хфотошоп
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Сезон в Крыму начнётся 35 августа, по расейскому календарю, что тут непонятного.
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жріть, криси, не обляпайтеся. А ми на бархатний сезон, мабуть, в Іспанію махнемо, хоча раніше форос, алушта була. Все-таки є і плюси від зажерливості і тупості кримнашистів - тепер відкривай для себе весь світ))
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Бархатный сзон стал кирзово-******** с запахом портянок.
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69 августа пик сезона, 30 ******** отдыхающих со всей галактиеи....
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Камней ещё вам на голову, всё-же, очень хочется...
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ой да не позорьтесь этой брехней, нормальные там сезоны....все знают , газета правда, прям
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хотели сруцкий мир - кушайте - вместе с камнями с неба и вонью с моря)))) 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8506 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8506
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Какой курорт может быть на оккупированной территории? Вопрос риторический.
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Вообще пофиг. В Крым не собираюсь-ворованным пользоваться считаю ниже собственного достоинства.
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34-е августа. Да понятно что никого нет. 34 серпня, а сезону так і немає: в мережі показали, пусті пляжі окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4238
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ЦензорНет: 04.09.19 11:19 Пассажиропоток через границу с оккупированным Крымом уменьшился, - Госпогранслужба
ЦензорНет: 04.09.19 11:40 34 августа, а сезона так и нет: в сети показали пустующие пляжи оккупированного Крыма.
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