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 Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Велику кількість набоїв і снаряди виявили оперативники Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Підрозділи прикордонників, уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності в районі Операції об’єднаних сил, продовжують фіксувати фактичні дані про правопорушення, що потенційно загрозливі для безпеки цивільного населення Донбасу. Цього разу оперативниками від місцевих мешканців отримано інформацію, що неподалік населеного пункту Павлопіль у річці можуть бути вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 01

Як зазначили в штабі, огляд дна річки, в якій купаються і рибалять місцеві мешканці, незважаючи на попереджувальні знаки "Стоп міни", перевершив усі сподівання. Водолазною групою ДСНС після ретельного пошуку також було піднято один нерозірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з детонаторами, 917 набоїв калібру 5.45 мм, 517 набоїв калібру 7.62х54 мм та 27 набоїв калібру 7.62х39 мм.

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Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 02

"На щастя, небезпечні знахідки нікому не завдали шкоди і постійна взаємодія військовослужбовців Донецького прикордонного загону з цивільним населенням дала позитивний результат - після виявлення одного зі снарядів громадяни одразу сповістили військовослужбовців", - повідомили в штабі.

Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 03

За два дні занурень силами ДСНС і оперативників Донецько-Луганського регіонального управління вибухонебезпечні предмети було вилучено.

Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 04

"Нагадуємо: перебуваючи в районі проведення операції Об'єднаних сил, будьте пильними та в разі виявлення подібних предметів - у жодному разі не чіпайте їх руками та терміново повідомляйте про знахідку військовослужбовцям, поліції або працівникам ДСНС", - додали в пресцентрі ОС.

Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 05
Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 06
Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 07
Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 08
Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 09
Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 10
Фото: прес центр ОС/Facebook

Артснаряди та майже 1500 набоїв підняли рятувальники з дна річки неподалік Павлополя, - штаб ОС 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146326
 
 
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Вот потому склады и могли взрываться, мол пожар всё спишет.
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