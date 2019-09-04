 За добу зареєстровано 4 факти падіння маленьких дітей з вікон, 2 з них закінчилися смертю, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

За результатами перевірки першого випадку встановили, що 3-річний малюк випав з вікна другого поверху кімнати, поки мати пішла на кухню готувати їжу. Повернувшись за кілька хвилин побачила, що сина там вже не було.

Визирнувши на вулицю, вгледіла - хлопчик лежить на траві на москітній сітці. Відразу спустившись донизу, взяла малюка та самостійно відвезла до лікарні. Жінка пояснила, що син і раніше вилазив на підвіконня і вона не раз робила йому зауваження.

Наразі, хлопчик перебуває у лікарні із черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями.

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Із травмами у лікарні перебуває і 4-річний малюк, який випав з балкону другого поверху. Щоправда, його стан тяжкий. Зараз він - у реанімації.

За результатами перевірки обставин з’ясувалося, що батько привіз сина до бабусі, аби та пригледіла за ним. Повернувшись з кухні до кімнати жінка хлопчика не побачила, а побачила відкриті на балкон двері та розірвану москітну сітку. Визирнувши, вгледіла малюка на траві, спустилася та відвезла його до лікарні, повідомивши про це батькові.

У Чорноморську Одеської області в результаті падіння з 5-го поверху загинув 2-річний хлопчик.

"Сім'я приїхала із сусідньої області на відпочинок і зупинилася в квартирі міста Чорноморська. Трагедія сталася 3 вересня, коли мама з бабусею пішли у справах, а малюк залишився з дідусем", - повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Одеської області.

Пенсіонер одразу викликав медиків, проте спроби врятувати дитину виявилися марними - від отриманих травм хлопчик помер. Подію кваліфіковано за ст.115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Ще один нещасний випадок стався в Чернігові. Увечері, 3 вересня, 2-річна дитина випала з вікна і загинула.

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Правоохоронці повідомляють, що по вулиці Бєлова, 23 вчора близько 9-ї години вечора стався нещасний випадок. З вікна 9-го поверху випала дитина, 2018 року народження. Від отриманих травм дитина померла.

"Це нещасний випадок. Сім'я благополучна. Батьки перебували в іншій кімнаті, а дитина - на кухні, де було відчинене вікно", - уточнили в поліції міста.

Поліція проводить перевірку і встановлює обставини нещасного випадку.







