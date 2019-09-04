 Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували. ФОТОрепортаж

Про це пише місцеве видання "20 хвилин", передає Цензор.НЕТ.

"Невідомі закинули пакет із невідомим начинням. Ректор Андрій Крисоватий підняв його. А той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидких забрали потерпілих у лікарню, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації.

Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була дуже пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.

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Їх госпіталізували до обласної лікарні. Її головлікар Василь Бліхар сказав, що стан госпіталізованих важкий.

Будинок ректора розташовується в селі Петриків Тернопільської області.







