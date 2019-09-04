 Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували. ФОТОрепортаж

Про це пише місцеве видання "20 хвилин", передає Цензор.НЕТ.
"Невідомі закинули пакет із невідомим начинням. Ректор Андрій Крисоватий підняв його. А той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидких забрали потерпілих у лікарню, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації.
Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була дуже пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.
Їх госпіталізували до обласної лікарні. Її головлікар Василь Бліхар сказав, що стан госпіталізованих важкий.
Будинок ректора розташовується в селі Петриків Тернопільської області.
На зарплату прикупив ?
на колядавал не бось?!
Кому так мог насолить ректор университета ?
О, это действительно опасно. Гордыню не зря назначили одним из смертных грехов.
По перше - побори з студентів
По друге - побори з студентів...
От і на хатинку назбирав. Може щей на бізнес вистачило.
Тут або студент, або конкуренти (проректор як варіант).
А терер берем середній iq 98 і що ми маємо на виході?
А на виході ми маємо підсудний бізнес, та безліч довбойобів, які нівелюють цінність вищої освіти.
Абе не знають простих речей - відкрити свою нотарільну контору вийде десь 100к баксів, багато чого не знають і забувають, що в країні доходний бізнес тільки длч багатих.
а ще продаж робочих місць, допуск до годівниці у вигляді прийняття заліків та іспитів, а ще "наукова" робота по продажу наукових ступенів... І це без здавання "в оренду" землі та приміщень, там взагалі мільйони обертаються!
Посмотрите статистику жизни их глав ГАИ в Ровно, на сколько помню, там самостоятельно не увольнялись, выносили вперед ногами.
Видно ректор совсем взятки не берет)