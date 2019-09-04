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 Події, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1762) внз (272) ректор (22) Тернопіль (102) Тернопільщина (191)

 Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували. ФОТОрепортаж

Ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий і його дружина Оксана Крисовата госпіталізовані внаслідок вибуху на подвір’ї їхнього будинку.

Про це пише місцеве видання "20 хвилин", передає Цензор.НЕТ.

"Невідомі закинули пакет із невідомим начинням. Ректор Андрій Крисоватий підняв його. А той вибухнув у руках. Дружина господаря непритомна. Дві карети швидких забрали потерпілих у лікарню, травми дуже серйозні", - йдеться в публікації.

Один із сусідів ректора розповів журналістам, що вибух був дуже сильним. У постраждалого чоловіка була дуже пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя.

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Їх госпіталізували до обласної лікарні. Її головлікар Василь Бліхар сказав, що стан госпіталізованих важкий.

Будинок ректора розташовується в селі Петриків Тернопільської області.

Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 01
Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 02
Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 03
Ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули на подвір’я вибухівку: його із дружиною госпіталізували 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146319
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз, не скажу, що більшість, але значна частина студентів отримують /знання/ за гроші. В Україні з'явився виликий дефіцит кваліфікованої робочої сили (мало платять), тому вся країна кинулася за дипломами. І тут ректорам поперло, кожне професійне училище виросло в універмитет.
А терер берем середній iq 98 і що ми маємо на виході?
А на виході ми маємо підсудний бізнес, та безліч довбойобів, які нівелюють цінність вищої освіти.
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не хилый такой домик.. штук на 250-300 потянет..
на колядавал не бось?!
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Домик у ректора не хилый себе такой. На какие шиши? Чтобы такой купить на его зарплату, надо лет пятьдесят не есть, не пить, не писать, не какать, ни за что не платить, не жить вообще...только копить. Да и то не факт что хватит. Где все эти САПы, НАБУ и прочие дармаеды?
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Зеботик узбагойся) если кинули, значит было за что)
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Там цілі хороми..
На зарплату прикупив ?
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Він собі думав, що йому можна все. А тут он як...
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не хилый такой домик.. штук на 250-300 потянет..
на колядавал не бось?!
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Неплохая хатынка, и чего меня дурака потянуло на инженерную специальность, надо было идти в академию управления.
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Пипец разборки. Можно подумать что наркомафии делят рынок.
Кому так мог насолить ректор университета ?
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О! Не повіриш, тут такий список довгий! Він то вміє, не одному нагадив.
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Как раз наоборот - верю. Вопрос лишь в том: чем может кому-то до такой степени нагадить ректор университета. Это же не банкир, не владелец энергокомпании, и не торговец наркотой. Или я чего-то не знаю.
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Та ні, всіх навколо такими вважає. На жаль, особисто знаю. Почув новину і самому собі противно - якась так зла радість, пілять. Гидко, але радісно. Фу...
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>Та ні, всіх навколо такими вважає


О, это действительно опасно. Гордыню не зря назначили одним из смертных грехов.
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Воспринимайте как простую разборку за право стричь бабло ничего более.
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Прояви уяву.
По перше - побори з студентів
По друге - побори з студентів...
От і на хатинку назбирав. Може щей на бізнес вистачило.
Тут або студент, або конкуренти (проректор як варіант).
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Мне трудно понять - какую ценность может иметь диплом экономиста... Неужели выпускники нацелились на руководящие должности в Goldman Sachs ? Taм своих претендентов полно.
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Зараз, не скажу, що більшість, але значна частина студентів отримують /знання/ за гроші. В Україні з'явився виликий дефіцит кваліфікованої робочої сили (мало платять), тому вся країна кинулася за дипломами. І тут ректорам поперло, кожне професійне училище виросло в універмитет.
А терер берем середній iq 98 і що ми маємо на виході?
А на виході ми маємо підсудний бізнес, та безліч довбойобів, які нівелюють цінність вищої освіти.
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Самый большой факультет ТНЕУ это ІТ (ФКИТ). Насчет экономических специальностей даже не знаю что вам ответить, родители считают это престижным что ли, не могу это никак обьяснить, подавляющее большое количество студентов там просто для справки учится, и потом идут работать в несвязанные с образованием отрасли. Сам универ довольно неплохой в плане материально-технической базы и наличия возможности для обучения, + вполне адекватное оьношение к личной свободе студентов, нет ни коммендантских часов в общежитиях ни преследований за пропуски, хочешь учишся хочешь нет.
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Забув про відповідь на запитання ) дипломи цінності не мають, але народ багатіє думкою, що всі економісти, юристи тонуть у грошах.
Абе не знають простих речей - відкрити свою нотарільну контору вийде десь 100к баксів, багато чого не знають і забувають, що в країні доходний бізнес тільки длч багатих.
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Большая доля правды в ваших словах, к сожалению. Но учится в ТНЭУ возможно, там все условия для этого есть, да останешься без стипендии если не занесеш куда надо, но это не должно останавливать адекватного человека который пришел за знаниями. Но к сожалению там таких студентов меньшинство, в основном протирают штаны, а те что учатся на контракте, так повально не желают учиться зачем они туда поступали непонятно.
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Ага, теперь понятно. Население очень любит сказки о блюдечках с голубой каёмочкой.
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Жэсть. Других университетов в Украине нет, наверное.
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Скорее всего какие то суперечки с коллегами.
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Я учился там,когда этот товарищ стал ректором. Сам "университет" очень большой (10-12 тысяч студентов) и деньги там солидные крутятся. Видно что-то не поделили.
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Разве что распределение "заносов" вызвало конфликт.
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Возможно, но скорее всего конкуренция за самые рыбные места. Так как система квот там годами отработана и работает как швейцарские часы.
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починаючи від домагань до студенток, закінчуючи безмежними поборами на іспитах...
а ще продаж робочих місць, допуск до годівниці у вигляді прийняття заліків та іспитів, а ще "наукова" робота по продажу наукових ступенів... І це без здавання "в оренду" землі та приміщень, там взагалі мільйони обертаються!
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В принципе, требование дать взятку за экзамен - должно караться как за нанесение тяжких увечий. Для общества крайне опасно когда молодёжь начинает жизнь с усвоения "понятий" - кому и сколько нужно занести.
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Чому? отупіння населення дуже допомогло новій владі на виборах.
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Домик у ректора не хилый себе такой. На какие шиши? Чтобы такой купить на его зарплату, надо лет пятьдесят не есть, не пить, не писать, не какать, ни за что не платить, не жить вообще...только копить. Да и то не факт что хватит. Где все эти САПы, НАБУ и прочие дармаеды?
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Его нельзя трогать, он вышиванку носит.
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зе-скот-правасудіе , досягнення за 100 днів незаперечне
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это карма, скорее всего на руку был не порядочным, теперь ее нет. Зная волынян, могу сказать точно что они не кровожадные, но с ними лучше дружить, они с очень хорошей памятью на плохие поступки в их сторону.
Посмотрите статистику жизни их глав ГАИ в Ровно, на сколько помню, там самостоятельно не увольнялись, выносили вперед ногами.
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Хороший домик)
Видно ректор совсем взятки не берет)
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